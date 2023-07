Estonská rallye 2023 po 2. dnu: Kalle jede bomby a vyhrál všechno

Sobotní formát měřených testů byl jiný než o den dříve. Dvě erzety se jely dvakrát ráno před servisem a další dvojice testů se opakovala odpoledne. Superspeciálka v Tartu proběhla ve večerních hodinách. Celkem čekalo na zúčastněné posádky 102,61 měřených kilometrů.

Užíval si v plné rychlosti

Rovanperä vede od šesté erzety a sobotní program soutěže začínal s náskokem tří sekund na Belgičana Thierryho Neuvilla (Hyundai i20 N Rally1). Všech devět zkoušek vyhrával dvaadvacetiletý jezdec s náskokem od 0,9 do 4,3 sekundy. „Musím si trochu zvyknout na přilnavost. Mohu jet mnohem rychleji, tak uvidíme, co dokážeme,“ říkal po prvních dvou erzetách a svá slova dodržel. „Celou erzetu jsem tlačil jako čert. V autě je to příjemné. Skoky jsou drsné, ale pro fanoušky je to dobré. Z času jsem překvapený, ale spokojený,“ dodával po dvanácté erzetě.

Také odpoledne svůj náskok i nadále zvyšoval až na 33,9 sekundy. „Odpoledne jsem si obzvlášť užil, bylo to opravdu pěkné. Auto funguje dobře, pouze jsem musel měnit vzduchový filtr, ve kterém bylo spousty písku. Sobotní zkoušky jsou moje oblíbené z celého kalendáře šampionátu, tak proč bych si je neužil v plné rychlosti? Také spousta fanoušků, je to opravdu skvělé. Už nepotřebuji tolik tlačit, jen udržuji jízdu čistou a časy přicházejí,“ prohlásil Rovanperä.

Bude z dvojboje trojboj?

Aktuálně druhý Neuville se musí vzdát myšlenek na vítězství a musí spíše pomýšlet jak si hlídat záda. Třetí Fin Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) totiž ztrácí 10,5 a čtvrtý Velšan Elffyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) pak 17,8 sekundy. „Ve dvanácté zkoušce jsem jel osm kilometrů na pomalém defektu pravého předního kola, bez něj by to byl perfektní den. V autě jsem se cítil dobře, tlačil na maximum a občas se objevil problém v pravých zatáčkách. Chybělo jen málo, abych se vyrovnal tempu Kalleho,“ řekl v cílí etapy Neuville.

Tak jako v pátek, i v sobotu pokračoval souboj o třetí místo mezi Lappim a Evansem, ale ani jeden není bez šance na vyšší příčky. Lappi byl šestkrát rychlejší než jeho soupeř a zatím má převahu 7,3 sekundy na Evanse. „Místy jsem tlačil až moc, ale časy byly zklamáním. Snažil jsem se opravdu dost, ale čekal jsem, že na tom budu lépe v boji s Evansem,“ vysvětloval Lappi. Jeho britský protivník dodal: „Snažil jsem se o čistou stopu, ale místy to dost klouzalo. Pořád jsem docela blízko a všechno se rozhodne v neděli.“

Skáču dobře, skáču rád

Estonská rallye je pověstná nejen vysokými rychlostními průměry, ale také řadou horizontů, vysokých a efektních skoků. Proslula tím zejména sobotní desátá a dvanáctá zkouška zvaná Otepää. Domácí matador Ott Tänak jí označil za „docela hroznou.“ Brit Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2) měl tři těžká přistání a vzpomněl si na Sardinii, kde byl hospitalizován se zraněním zad a kolapsem plic. „Nebyly to skoky, po kterých bych se nemohl hýbat. Moje záda jsou sice bohužel v horším stavu, ale zvládnout se to dá,“ komentoval Greensmith situaci.

Zatímco fanoušci si užívali velké skoky, Neuville je příliš nemusel. Udělal jeden obrovský skok, ale pak se pokusil seknout další. V cíli dvanácté erzety přiznal, že váhal, zda má více riskovat nebo ne. Elfyn Evans se ironicky usmál, když slyšel na otázku, co si myslí o skocích. „Není to zrovna nejlepší nápad,“ uvedl Velšan. Před čtyřmi lety zde utrpěl dvě kompresní zlomeniny, když jeho Ford Fiesta WRC nešikovně přistál a Velšan následně zmeškal následující rallye ve Finsku, Německu a Turecku.

Průběžné pořadí (po RZ17 z RZ21):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 2:05:29,3; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Rally1) +34,9; 3. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20N Rally1) +45,4; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +52,7; 5. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +1:41,5; 6. Loubet, Gilsoul (Fr./Ford Puma Rally1) +2:25,5; 7. Katsuta, Johnston (Jap. Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:32,5; 8. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +5:55,2; 9. Mikkelsen, Eriksen (Nor.(Škoda Fabia RS Rally2) +7:37,1 (1. v kategorii WRC2); 10. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +7:52,9; 11. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +8:08,9; 12. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +8:45,5; 13. M. Bulacia, Vallejo (Bol., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +9:29,4; 14. Virves, Drew (Est., Brit./Ford Fiesta Rally2) +9:41,3; 15. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +9:46,7; 16. Kaur, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +10:01,3; 17. McErlean, Fulton (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +11:02,4; 18. Fernández, Rozada (Chile, Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:46,6; 19. Korhonen, Viinikka (Fin./Ford Fiesta Rally2´3) +16:26,8; 20. Munster, Loukka (Niz., Bel./Ford Fiesta Rally3) +17:16,9; … 28. Kohn, WQoodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta Rally3) + 22:20,3 7. v kategorii RC3).

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Estonské rallye 2023

Neděle 23. 7. – 7.09 RZ18 (12,04 km), 8.05 RZ19 (18,50 km), 10.01 RZ20 (12,04 km), 12.15 RZ21 (18,50 km).

Časy jsou uvedené ve středoevropském formátu. V Estonsku je o hodinu více..