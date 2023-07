Estonská rallye 2023 v cíli: Rovanperä převálcoval všechny

Nedělní program se skládal ze dvou zkoušek přes převážně novou erzetu Karaski a prodlouženou verzi Kambja, která opět hostila Power Stage končící rallye. Na Power Stage dostává pět nejrychlejších pilotů od pěti do jednoho bodu.

Vítěz tlačil bez rizika

Závěrečný den začínal Rovanperä s náskokem 34,9 sekundy a šňůrou devíti vyhraných rychlostních zkoušek. Ve své neuvěřitelné sérii pokračoval i poslední den, kdy vyhrál všechny čtyři erzety a dosáhl jich tak třináct v řadě. Jednotlivé zkoušky vyhrával s náskokem od 0,9 do 4,6 sekundy. „Je to moje oblíbená soutěž, takže jsem tady musel tlačit. Poslední den jsem se cítil dobře, podle toho jel a držel tempo bez rizika, abych ušetřil gumy pro Power Stage. A to se mi podařilo,“ řekl v cíli Rovanperä a ještě dodal: „Pro vývoj šampionátu byla tahle soutěž důležitá z hlediska zisku bodů. Byl to plán našeho týmu a podařilo se ho dodržet. Škoda, že jsme nemohli bojovat s Tänakem, ale jsem si jistý, že ve Finsku ukáže svou rychlost.“

Bez hybridu to nešlo

Po druhém dnu jsme připouštěli možnost, že by druhého Belgičana Thierryho Neuvilla (Hyundai i20 N Rally1) mohli ohrozit Fin Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) a Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1). K žádným dramatům nedošlo a týmová jednička Hyundaie uhájila druhé místo s náskokem 6,9 sekundy. „Začátek posledního dne se mi moc nepovedl, připadal jsem trochu ospale. Na dalších dvou erzetách už to bylo lepší. Jenomže na začátku Power Stage jsem ztratil hybridní pohon a jel šestnáct kilometrů bez něj. Nešlo nic dělat, nebylo mi jasné, kolik času tady ztratím. Nikdy jsem neměl na této soutěži dostatečnou rychlost a jet do Finska představuje skvělou vzpruhu,“ uvedl Neuville.

Po třetích místech v Chorvatsku a Portugalsku je to třetí bronzová příčka pro Lappiho. „Trochu jsem zápasil s přilnavostí. Od našeho týmu to byl každopádně silný víkend. Myslím, že naše rychlost byla bližší Toyotě, než jsme čekali. Stále však příliš zaostáváme. Musíme pokračovat v práci, ovšem díky týmu, nebyly žádné problémy. S výjimkou hybridu první den, což byla ovšem moje chyba. Při testování a vývoji vozu jsme odvedli dobrou práci a musíme v tom pokračovat,“ konstatoval Lappi.

Spokojený mohl být také čtvrtý v cíli Evans, který k tomu přidal body na Power Stage a udržel průběžně druhou příčku v šampionátu. „Snažil jsem se poslední den, ale vždycky najdete nějaké situace, které by se daly vylepšit. Ovšem právě tyhle detaily udělaly ten rozdíl, který mě dělil od pódiového umístění. Takže jsem samozřejmě zklamaný a ve Finsku to musím vylepšit,“ shrnul své dojmy Evans.

Penalizace vzala Tänakovi šanci

Nejsmutnějším mužem soutěže se stal domácí Ott Tänak (Ford Puma Rally1). Tuto soutěž vyhrál čtyřikrát, naposledy v roce 2020, kdy byla premiérově zařazena do kalendáře mistrovství světa. Letos přišel o všechny šance ještě před startem soutěže. Mechanici továrního týmu totiž museli po přejímce a ještě před startem první zkoušky vyměnit motor. To znamenalo ovšem pro estonského pilota penalizaci pěti minut.

Kromě Rövanpery byl jediným, kdo vyhrával rychlostní zkoušky a bylo jich šest. Ze 48. místa po úvodní erzetě se dostal po RZ11 na osmé a tam zůstal do konce soutěže. „Rychlé úseky byly pro nás dost složité, zadní část auta se chovala trochu nervózně. Náš výkonnostní deficit je pořád poměrně velký. Uvidíme, co se bude odehrávat ve Finsku, ale každopádně se o něco pokusím,“ zhodnotil situaci Tänak.

Konečné pořadí Estonské rallye:

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 2:36:03,2; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Rally1) +52,6; 3. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20N Rally1) +59,5; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:06,7; 5. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +2:210; 6. Loubet, Gilsoul (Fr./Ford Puma Rally1) +3:09,9; 7. Katsuta, Johnston (Jap. Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +3:10,2; 8. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +6:25,5; 9. Mikkelsen, Eriksen (Nor.(Škoda Fabia RS Rally2) +9:54,1 (1. v kategorii WRC2); 10. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +10:03,8; 11. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +11:15,8; 12. M. Bulacia, Vallejo (Bol., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +11:57,7; 13. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +12:17,0; 14. Virves, Drew (Est., Brit./Ford Fiesta Rally2) +12:29,3; 15. Kaur, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +12:29,7; 16. McErlean, Fulton (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +13:53,2; 17. Korhonen, Viinikka (Fin./Ford Fiesta Rally2´3) +21:13,0; 18. Munster, Loukka (Niz., Bel./Ford Fiesta Rally3) +21:39,5; 19. Kasaris, Raidma (Est./Škoda Fabia R5) +21:39,8; 20. Pellier, Broner (Fr./Ford Fiesta Rally3) +21:47,6; … 26. Kohn, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta Rally3) + 28:05,9 (7. v kategorii RC3).

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 8 ze 13 rallye):

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 170 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 115; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 112; 4. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 104; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 98; 6. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 87; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 46; 8. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 41; 9. Loubet (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 28; 10. Breen (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 11. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2 a Hyundai i20 N Rally1) 19; 12. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 17; 13. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 16; 14. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 16; 15. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 12; 16. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 17. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 18. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 3; 19. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 20. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 21. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 22. Prokop (Ford Fiesta Rally2) 1; 23. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 331; bodů; 2. Hyundai 274; 3. Ford 195.

Vyhrané RZ: Rovanperä 51; Ogier 31; Neuville 23; Tänak 19; Lappi 13, Katsuta 6, Sordó 5, Breen 4, Evans 3, Loubet 1.

Vedení v soutěži: Ogier 58, Rovanperä 32, Neuville 19; Tänak 13, Lappi 13, Evans 11, Breen 9, Sordó 1, Loubet 1.

WRC2: 1. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 77 bodů; 2. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 69; 3. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 64; 4. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 62; 5. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 59; 6. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 55; … 12. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 32; 14. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 20.

Výsledky jsou neoficiální.