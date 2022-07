Estonská rallye po 1. dnu: Rovanperä přeskočil ve finiši Evanse

První den soutěže bylo na programu osm rychlostních zkoušek v celkové délce 139,18 kilometrů. Dopoledne se jely čtyři a po polední servisní přestávce následovaly opakované průjezdy dopoledních erzet. Dopolední i odpolední sekci otevírala nejdelší rychlostka soutěže, která měřila 24,35 kilometrů.

Breen prý chybu neudělal

Evans byl po čtvrteční supererzetě třetí, ale jen o pouhých 0,2 sekundy, ale tohle manko vymazal záhy. Ve všech čtyřech dopoledních rychlostních zkouškách byl nejrychlejší, ale na týmového kolegu Kalle Rovanperu měl náskok jen o 18,7 sekundy. „Ráno jsem se v autě necítil ještě natolik uvolněný a upřímně mě to nepřišlo tak dobré, jak ukazoval čas. V dalších průjezdech už to bylo o něco pohodlnější, zvyklý jsem si na rychlost. Na začátku jsem cítil, že bych se měl zlepšit,“ říkal před polednem.

Na čtvrté rychlostní zkoušce skončily šance Craiga Breena (Ford Puma Rally1) na špičkový výsledek. Na patnáctém kilometru erzety, která měřila 21,45 km, měl v levé zatáčce, která „utahovala“, trochu širší nájezd. Vjel do trávy, kde byl schovaný betonový sloupek, o který urazil rameno řízení. „Nemám pocit, že bych udělal nějakou hloupost nebo chybu. Nebrzdil jsem pozdě. Kdyby tam ten betonový sloupek nebyl, tak jsme vycouvali a pokračovali v soutěži. Takhle to nešlo, v autě nevozíme tolik nářadí a navíc podobné věci nerozbíjíme. Samozřejmě jsem hodně zklamaný. Tohle byla soutěž, na které jsem věřil, že mohu zazářit. Určitě chceme v soutěži pokračovat,“ řekl irský pilot.

Domácí Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) se během servisní pauzy pohoršil ze druhého na třetí místo. Dostal totiž penalizaci deset sekund za to, že neřídil svůj Hyundai i20 N Rally1 v elektrickém režimu ve vyhrazené elektrické zóně. S hybridním pohonem, který byl letos poprvé zaveden do mistrovství světa, byly v letošní sezoně na všech kolech zavedeny zóny HEV (hybridní elektrické vozidlo), kde jezdec nesmí mít v chodu spalovací motor. Stejnou penalizaci dostal i Breen, ale jeho časové manko při předpokládaném sobotním návratu do soutěže bude tak velké, že tenhle časový zlomek jeho pozici nijak neovlivní.

Video se připravuje ...

Evans si smůlu prorokoval

Mezi prvním a druhým průjezdem se na rychlostních zkouškách spustil déšť a vytvořil jiný povrch. Evans však pokračoval ve vítězné krasojízdě a připsal na nejdelší erzetě již pátýá nejrychlejší čas v řadě. Pak se však přihlásil o slovo Rovanperä a vyhrál následně dvě rychlostní zkoušky za sebou. „Místy to bylo hodně zrádné, protože všude bylo plno vody, ale závěr erzety už byl docela zábavný,“ prohlásil Fin. Jeho britský soupeř příliš nadšený nebyl. „Docela to klouzalo, hlavně ke konci zkoušky. Trápil jsem se ve vyjetých kolejích, povrch je velmi měkký. Neměl jsem nejlepší pocit. Déšť evidentně nepomáhal, místy byl docela hustý,“ řekl Evans.

Rovanperä dotáhl své snažení do úspěšného konce a byl nejrychlejší také v závěrečném úseku pátečního odpoledne. Vzhledem k tomu, že se jeho největší soupeř dostal do potíží, bude Rovanperä v sobotu začínat jako lídr soutěže. „Odpoledne bylo dobré. Byl jsem rád, že jsme mohli využít naši výchozí pozici o něco lépe a začít trochu více tlačit, když jsme měli přilnavost. Bude zajímavé sledovat, co se stane s kluky za námi,“ zhodnotil svou situaci finský pilot.

Evans se stal prorokem na vlastní účet, což by si jistě rád odpustil. Ještě po osmé zkoušce říkal: „Auto funguje bez problémů a za volantem mám důvěru, takže je to dobré. Musíme pokračovat v tempu. Všechno může vypadat úplně jinak a nic nemůžete považovat za samozřejmost.“ Jako by tušil, co přijde a na deváté erzetě ztratil 22,6 sekundy. „Hned na začátku jsme byli v křoví. Takže potom šlo o to, abychom se ujistili, že to projedeme a vůz není poškozený. Když jsou takové podmínky, nedá se nic dělat,“ řekl v cíli Evans. Závěrečná rychlostka nevyšla ani Tänakovi, jemuž vypadla trubka topení. Zkoušku v¨dešti absolvoval se zamlženým předním oknem a na RZ9 ztratil 25,6 sekundy.





Video se připravuje ...

Když zaúřaduje covid

Prvním dnem se doslova protrápil Oliver Solberg, syn mistra světa z roku 2003 Pettera Solberg. Jezdec tovární stáje Hyundai si během pátečních zkoušek stěžoval na nastavení svého vozu. Na čtvrté erzetě udělal hodiny, na sedmé trefil strom a ztratil dvě minuty. „Neustále něco zkoušíme a nejde to. Chybí mi přilnavost a navíc nefunguje posilovač řízení. Musíme něco změnit, ale teď nevím co,“ konstatoval Solberg. ¨

Ještě větším smolařem se stal Hayden Paddon (Hyundai i20 N Rally2). Novozélandský pilot se vrátil do světového šampionátu poprvé od začátku října 2019, kdy startoval ve Velké Británii. V pátek ráno však musel odstoupit, protože měl pozitivní test na Covid-19. Pětatřicetiletý Paddon má letos v plánu ještě starty v srpnu ve Finsku a v říjnu doma na Novém Zélandu.

Stav Estonské rallye (po RZ9 z 24 RZ):

1. Rovanperä, Huttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 1:16:19,7; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +11,7; 3. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +44,3; 4. Lappi, Ferm (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:05,9; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1:12,9; 6. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +2:08,1; 7. Katsuta, Johnston (Jap., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2:10,9; 8. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +2:29,4; 9. Loubet, Landais (Fr./Ford Puma Rally1) +3:59,0; 10. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:57,4 (1. v kategorii WRC2 Open); 11. Suninen, Markkula (Fin./Hyunda i20 N Rally2) +5:09,5; 12. Bulacia, Valejo (Bol., Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:35,1; 13. Lindholm, Hämäläinen (Škoda Fabia Rally2 evo) +5:53,8; 14. Huttunen, Lukka (Fin./Ford Fiesta Rally2) 6:07,8; 15. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:39,4; 16. Fernández, Coronado Jménez (Chile, Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:18,4; 17. McErlean, Fulton (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +7:18,7; 18. Pajari, Mälkonenová (Fin./Ford Fiesta Rally3) +8:16,6; 19. Linnamäe, Drew (Est., Brit./Volkswagen Polo GTI R5) +8:33,2; 19. Joona, Korhonen (Fin./Ford Fiesta Rally3) +9:12,6; … 25. Solberg, Edmondson (Švéd./Hyundai i20 N Rally1) +12:08,1; … 35. Breen, Nagle (Itl., Brit./Ford Puma Rally1) +1:00:04,3.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Estonské rallye

Sobota 16. července – 8.03 RZ10 (11,73 km), 9.16 RZ11 (10,27 km), 10.08 RZ12 (17,08 km), 11.02 RZ13 (7,60 km), 14.08 RZ14 (11,73 km), 15.16 RZ15 (10,27 km), 16.08 RZ16 (17,08 km), 17.02 RZ17 (7,60 km), 18.08 RZ18 (1,66 km). Celkem 95,02 km.

Neděle 17. července – 5.48 RZ19 (6,56 km), 7.16 RZ20 (16,48 km), 8.08 RZ21 (15,95 km), 10.00 RZ22 (6,56 km), 11.28 RZ23 (16,48 km), 13.18 RZ24 (15,95 km). Celkem 77,98 km.

Čas jsou uvedeny ve středoevropském formátu.

Foto: Redbullcontentpool.com, Facebook Kalle Rovanpery, Elfyna Evanse, Ott Tänaka, Craiga Breenam Gus Greensmitha a Thierryho Neuvilla