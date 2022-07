Estonská rallye před startem: Rovanperä vede, Tänak chce vyhrát

Mistrovství světa v automobilových soutěžích vstupuje do sedmého podniku třináctidílného seriálu a Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) by rád na Estonské rallye udělal další krok k zisku titulu.

Jedenadvacetiletý Fin letos vyhrál čtyři z šesti podniků. Před domácími diváky ovšem bude aktuálně čtvrtý jezdec MS Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1), který zná zdejší tratě a podmínky nejlépe.

V roce 2020, kdy si vypukla pandemie Covidu-19 rušila se jedna soutěž MS za druhou. Mezinárodní automobilová federace (FIA) zoufale potřebovala nové akce, aby si zachovala legitimitu pro tituly mistrů šampionů. Proto byla Rallye Estonia zařazena do kalendáře na začátku července a konala se začátkem září, tedy o pouhé dva měsíce později.

Kudy vedou cesty

Estonská rallye nabízí šotolinu s hladkými a rychlými cestami s mnoha skoky a horizonty. Měkký a písčitý povrch může být při druhém průjezdu každé etapy rozježděný. Soutěž má centrum v Tartu, druhém největším městě Estonska, a začíná ve čtvrtek večer krátkou superspeciálkou vedle servisního parku. Pátek i sobota jsou naplánovány čtyři rychlostní zkoušky, které se pojedou dvakrát. Ráno a odpoledne, přes poledne je na programu servis. Další průjezd superspeciálu završí sobotní den.

Prodloužená verze kolem letiště Raadi, která se jede v opačném směru než loňská Power Stage, otevírá v neděli dvě smyčky tří rychlostních zkoušek. Power Stage, která končí rallye, se stejně jako v roce 2020 opět odehraje v rámci testu Kambja. Na Power Stage bere podle pravidel prvních pět nejrychlejších jezdců bonusové body od pěti do jednoho. Estonská rallye tak nabídne 24 rychlostních zkoušek v celkové délce 314,26 kilometrů. Slavnostní vyhlášení vítězů je naplánováno na neděli 17. července v 17 hodin místního času, což je v 16.00 středoevropského času.

Video se připravuje ...

Neuvillovi se tratě líbí

Estonská rallye je součástí MS potřetí, speciální bude zejména pro domácí hvězdu Otta Tänaka. Čtyřiatřicetiletý pilot ovládl premiéru v roce 2020 a celkem soutěž vyhrál již čtyřikrát. „Je skvělé představit se na rallye doma, protože máme kolem sebe úžasné fanoušky a ty, kteří jsou nám blízcí. Nejsme pod žádným extra tlakem, chceme prostě získat co nejvíce bodů,“ řekl Tänak. „Uděláme maximum a uděláme vše pro to, abychom skončili na předních pozicích,“ uvedl mistr světa z roku 2019.

Výrazně uspět chce i Tänakův týmový kolega u Hyundaie Neuville. Loni tam skončil třetí. „Je to jedna z nejrychlejších rallye v kalendáři. Podobné soutěže mě baví. První rok to tam bylo docela těžké, ale jakmile rallye trošku poznáte, začne se vám to líbit. Při vysokých rychlostech vám pomáhá, když znáte podmínky a terén,“ uvedl belgický pilot a rallye přirovnal k Finsku. „Jen v Estonsku je povrch o něco měkčí, takže je při druhých průjezdech více rozježděný a skoky jsou ve skutečnosti větší a rychlejší,“ řekl Neuville.

Spolehlivá musí být rychlá

Tým Toyota Gazoo Racing World Rally Team přijíždí v polovině sezony na Rallye Estonsko, které bude prvním ze dvou podniků na rychlých šotolinových cestách na severu Evropy. Po Estonsku totiž následuje o tři týdny později Finská rallye. Estonsko bylo před rokem svědkem prvního vítězství Kalle Rovanpery v mistrovství světa. Od té doby získal mladý Fin pět dalších vítězství, včetně čtyř v letošních, a vybudoval si náskok 65 bodů v šampionátu jezdců. Tovární tým Toyota vede po zisku prvních čtyř míst na Safari rallye hodnocení značek o 62 bodů.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Výsledek v Keni byl pro nás neuvěřitelný, ale nyní čelíme velmi odlišné výzvě v Estonsku a Finsku. Dosud jsme se soustředili na spolehlivost, a i když si to samozřejmě chceme udržet, pro tyto rychlé rallye se také musíme zaměřit na získání maximálního výkonu našich vozů. Bude to výzva i pro jezdce. Musíme útočit od začátku první etapy, jinak můžeme ztratit spoustu času. Abychom toho dosáhli, musí mít ve vůz důvěru a jejich zpětná vazba z našich testů byla pozitivní. Takže se těšíme do Estonska a usilujeme o další dobrý výsledek.“

Elfyn Evans: „Těším se na tyto další dvě rallye na rychlých šotolinových cestách, které budou zcela odlišné od toho, co jsme zažili během posledních několika podniků. Estonsko bude první opravdu rychlou šotolinovou rallye, kterou jsme s těmito vozy absolvovali, takže testování bylo opravdu důležité. Baví mě vysokorychlostní etapy, které máme v Estonsku, ale vždy mi hodně pomůže, když se v autě cítíte dobře, takže cílem je mít auto, které funguje dobře za všech podmínek. Následně si pak, doufejme, zajistit dobrý výsledek na konci víkend.“

Kalle Rovanperä: „Samozřejmě pro mě bude hezké vrátit se na Rallye Estonsko. Vyhrát tam loni byl skvělý moment a byl to pro nás opravdu silný víkend. Letos jsme ve vedení mistrovství v jiné situaci a budeme první den čistit soupeřům stopu, ale snad uděláme další dobrý výsledek. Vždycky mě baví rallye, jako je tato, s rychlými a plynulými silnicemi, docela mi vyhovují. Při jízdě v těchto rychlostech je opravdu důležité cítit se v autě sebevědomě, takže jsme při testování udělali hodně práce, abychom se pokusili nastavit auto, jak chceme.“

Esapekka Lappi: „Opravdu se těším, až budu v autě na Estonské a samozřejmě zejména na mé domácí soutěži ve Finsku. Estonsko nebude tak snadné, protože jsem ho loni neabsolvoval, takže některé etapy pro mě budou nové. Věřím, že se mi tam povede dobře, ale nejdu do toho s nějakými velkými očekáváními. Letos jsme zatím měli dobré tempo na každém povrchu, ale ne vždy jsem to dokázal dát dohromady. Hlavním cílem je proto mít dobrou a čistou soutěž bez problémů.“

Video se připravuje ...

Mikkelsen chce zase vyhrávat

Úřadující mistr světa kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 evo) chce snížit náskok na první místo průběžného pořadí kategorie WRC2. Po dvou vítězstvích ve své kategorii na začátku sezóny tento Nor nedávno dvakrát po sobě odstoupil. Naopak Kajetan Kajetanowicz se v současné době veze na vlně úspěchů. Po vítězství v kategorii WRC2 na Safari Rally v Keni před třemi týdny vede polský soukromník značky Škoda celkové hodnocení kategorie WRC2.

Mikkelsen zahájil sezónu 2022 vítězstvím v kategorii WRC2 na Rallye Monte-Carlo a Švédské rallye. V poslední době však norského jezdce postihly potíže, protože odstoupil v Portugalsku a v Itálii. Úřadující mistr světa WRC2 a mistr Evropy má proto na nadcházející Estonské rallye více než velkou motivaci. „Mám rád rychlé a hladké šotolinové rychlostní zkoušky a vím, jak dobře na nich funguje vůz Škoda Fabia Rally2 evo. Je pro mě nesmírně důležité, abych si dojel pro vítězství. To by byl nejlepší způsob, jak vrátit cestu za obhajobou titulu v kategorii WRC2 do správného směru,“ zdůrazňuje Mikkelsen. Jako obvykle se bude o vůz Škoda Fabia Rally2 evo nasazený týmem Toksport WRT dělit s norským spolujezdcem Torsteinem Eriksenem.

Zatímco Safari Rally v Keni neměla posádka Mikkelsen-Eriksen na programu, jejich polští kolegové u značky Škoda Kajetan Kajetanowicz se spolujezdcem Maciejem Szczepaniakem z týmu Lotos Rally Team na rallye, která byla součástí východoafrického mistrovství, v kategorii WRC2 zvítězili. „Kajto“ se díky svému prvnímu vítězství v kategorii WRC2 v sezóně posunul do čela jejího průběžného pořadí. „Splnil se mi sen. Teď jde ale o to, abychom si zachovali chladnou hlavu a získali body v Estonsku,“ dívá se Kajetanowicz dopředu.

Mezi 20 účastníky kategorie WRC2 přihlášenými do Estonské rallye je Škoda opět zdaleka nejčastěji zastoupenou značkou. S jejím vozem jede celkem deset posádek z tohoto seznamu. Bolivijský mladík Marco Bulacia z týmu Toksport WRT podporovaného Škoda Motorsport touží konečně získat své první mistrovské body v letošní sezóně. Také finská posádka Emil Lindholm a Reeta Hämäläinen patří v kategorii WRC2 mezi kandidáty na umístění na stupních vítězů. Úřadující finští mistři jedoucí s dalším vozem Škoda Fabia Rally2 evo jsou přihlášeni k zisku bodů pro tým Toksport WRT2. Při příjezdu na Estonskou rally vede právě Toksport WRT2 celkové pořadí týmů kategorie WRC2.

Věděli jste, že…

Estonská rallye hostila FIA Mistrovství světa v rallye poprvé teprve před dvěma lety?

Estonská rallye umožnila restart FIA Mistrovství světa v rallye v sezóně 2020 po vynucené přestávce způsobené pandemií koronaviru?

Estonská rallye je největší motoristickou akcí v Pobaltí a že rallye je v Estonsku jedním z nejpopulárnějších sportů?

Program Estonské rallye

Čtvrtek 14. července – 19.38 RZ1 (1,66 km).

Pátek 15. července – 6.45 RZ2 (24,35 km), 7.43 RZ3 (17,09 km), 9.26 RZ4 (21,45 km), 10.29 RZ5 (6,70 km), 14.16 RZ6 (24,35 km), 15.14 RZ7 (17,09 km), 16.57 RZ8 (21,45 km), 18.00 RZ9 (6,70 km). Celkem 139,18 km.

Sobota 16. července – 8.03 RZ10 (11,73 km), 9.16 RZ11 (10,27 km), 10.08 RZ12 (17,08 km), 11.02 RZ13 (7,60 km), 14.08 RZ14 (11,73 km), 15.16 RZ15 (10,27 km), 16.08 RZ16 (17,08 km), 17.02 RZ17 (7,60 km), 18.08 RZ18 (1,66 km). Celkem 95,02 km.

Neděle 17. července – 5.48 RZ19 (6,56 km), 7.16 RZ20 (16,48 km), 8.08 RZ21 (15,95 km), 10.00 RZ22 (6,56 km), 11.28 RZ23 (16,48 km), 13.18 RZ24 (15,95 km). Celkem 77,98 km.

Čas jsou uvedeny ve středoevropském formátu.

Průběžné pořadí MS (po 6 z 12 rallye)

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 133 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 99; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 77; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 69; 5. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 66; 6. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 56; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 31; 8. Greensmith (Brit/Ford Fiesta WRC) 32; 9. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) 32; 10. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 24; 11. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 12; 12. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 10; 13. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC a Rally2) 9; 14. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) 7; 15. Rai (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 6; 16. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 17. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 18. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 6; 19. Patel(Keňa/Ford Fiesta R5) 4; 20. López (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 21. Tundo (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 2; 22. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 23. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 24. Grjazin (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) 1; 25. Bulacia Wilkinson (Bol./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: 1. Toyota 273 bodů; 2. Hyundai 214; 3. Ford 109; 4. Hyundai 2C Competition 28.

Vedení v soutěži: Ogier 32, Tänak 31; Neuville 20, Evans 11; Sordo 5, Rovanperä 2, Katsuta 2.

Vyhrané RZ: Ogier 31, Tänak 23, Evans 19, Neuville 17, Sordo 8, Rovanperä 4, Katsuta 3, Fourmaux 1.