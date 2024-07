Europoslanci chtějí přehodnotit zákaz spalovacích motorů v roce 2035

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zelená dohoda pro Evropu, kterou známe spíše pod anglickým termínem Green deal, obsahuje mimo jiné faktický zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory v Evropské unii po roce 2035 (kvůli vysokým pokutám za emise se totiž jejich prodej automobilkám nevyplatí).

Jenže červnové volby do Evropského parlamentu (EP), v kterých se prosadily strany od středu spíše napravo, odhodlání uvést všechny dohodnuté body v život výrazně oslabily. Objektivně je ovšem nutné dodat, že například zmíněný velmi brzký konec aut na benzin či naftu byl nereálný už v době, kdy byl schválen. Teď proti němu mluví i holá realita. Prodeje elektromobilů totiž ztrácejí dynamiku. Myšlenka, že by za 11 let tvořily drtivou většinu nových aut, je proto zcela vyloučena.

Nejsilnější frakce v Evropském parlamentu v podobě Evropské lidové strany (EPP) se 188 křesly z celkových 720 proto hodlá tlačit na revizi tohoto cíle, což ostatně bylo v plánu již v minulosti (počítalo se, že se o vývoji bude znovu debatovat v roce 2026). Nové složení EP má ovšem větší sílu případné změny protlačit.

K dosažení odkladu ovšem bude EPP přesto potřebovat širší shodu napříč ostatními frakcemi, které zahrnují též socialisty a Zelené, tedy asi největší zastánce Green dealu.

Alternativou elektromobility sice měla být uhlíkově neutrální syntetická paliva, jejich vývoj ovšem vyžaduje delší čas, aby byla široce finančně i fyzicky dostupná, což se zatím neděje. Výroba uhlovodíkové náhražky klasických fosilních paliv si přesto zaslouží podporu a šanci prosadit se.

Zapomenout totiž nesmíme na fakt, že i po roce 2035 budou po evropských silnicích stále jezdit stovky milionů automobilů se spalovacími motory, přičemž kompletní obměna vozového parku by i navzdory platnosti původního termínu zákazu trvala desítky let. Pokud tedy chceme snižovat emise z osobní a nákladní dopravy, měli bychom se zaměřit spíše na podporu uhlíkově neutrálních paliv, jejichž přínos bude větší než v případě elektromobility. Minimálně v první polovině 21. století.