Propadlá technická: Pokuty a rizika za jízdu bez TK. Co dělat?
Propadlá technická prohlídka znamená, že vozidlo by již nemělo vyjet na silnici. Jízda bez platné technické kontroly je v rozporu se zákonem a může mít nepříjemné následky – finanční pokutu i právní postih.
Jízda bez platné technické je zbytečné riziko – pokuty, možné body, zákaz řízení i problémy s pojišťovnou mohou být mnohem dražší než pár minut na stanici technické kontroly.
Dnes se správně používá už jen označení TK – technická kontrola, ale většina řidičů má stále zažité staré označení STK, a proto s ním i nadále pracujeme v textu.
Klíčové informace v kostce
- Kontrola policií: pokuta na místě do 2 000 Kč, ve správním řízení až 5 000 Kč. U vozidel v špatném stavu až 10 000 Kč + body a zákaz řízení.
- Nehoda bez STK: pojišťovna může odmítnout plnit a škodu vymáhat zpět po řidiči.
- Zjistil(a) jsem propadlou STK: nejezdit, ihned objednat termín, ideálně dopravit auto na TK odtahem.
- Cena nové STK: Od 1200 Kč + 800 Kč emise
Jak poznat, že technická kontrola propadla
Platnost TK lze zjistit několika způsoby. Na zadní registrační značce je červená kontrolní nálepka s měsícem a rokem platnosti. Pozor – platnost nekončí posledním dnem uvedeného měsíce, ale přesně dnem, který odpovídá datu poslední kontroly. Přesné datum je uvedeno ve velkém technickém průkazu nebo v protokolu z minulé TK. Doporučuje se si termín prohlídky zapsat nebo nastavit připomenutí, aby k propadnutí vůbec nedošlo.
Co hrozí při silniční kontrole
Při silniční kontrole s propadlou TK lze očekávat pokutu. Pokud je vozidlo jinak v dobrém stavu, bývá pokuta nižší – většinou do 1 500 Kč až 2 000 Kč a bez bodového postihu. Pokud je technická prošlá delší dobu nebo je vůz ve zjevném špatném stavu, pokuta může být vyšší – až 10 000 Kč. Policie může navíc zadržet osvědčení o registraci vozidla a zakázat další jízdu. V případě závažného porušení hrozí i odebrání řidičského oprávnění na 6–12 měsíců.
Co hrozí při nehodě bez platné STK
Pokud vozidlo bez platné TK způsobí dopravní nehodu, pojišťovna může odmítnout plnit nebo plnění výrazně krátit. Důvodem je porušení povinnosti provozovat vozidlo v technicky způsobilém stavu. Poškozený sice obvykle od pojišťovny odškodnění dostane, ale ta může následně požadovat náhradu po viníkovi nehody.
Havarijní pojištění může být v takovém případě také neplatné. I drobná nehoda tak může znamenat škodu v řádu desítek až stovek tisíc korun, které bude nutné uhradit z vlastních prostředků.
Co dělat, pokud STK propadla
Pokud majitel zjistí, že TK propadla, měl by vozidlo okamžitě odstavit a neprodleně se objednat na novou technickou kontrolu. S vozidlem bez platné TK by se nemělo jezdit ani „jen na TK“, protože se tím porušuje zákon. Správným postupem je zajistit odtah na nejbližší stanici technické kontroly.
Cena za samotnou TK zůstává stejná (cca 1200 Kč + 800 Kč emise), i když je kontrola provedena po termínu. Po úspěšném absolvování prohlídky a obdržení nové nálepky lze vozidlo znovu legálně provozovat.
Zdroje: autorský text, MDČR, PČR, portál občana │ Foto: archiv │ Video: STK Písek