Expedice Tatra kolem světa 2: Nejsilnější zážitky byly ty ne úplně pozitivní

Nejsilnější zážitky z expedice Tatra kolem světa 2 byly ty, které nejsou úplně pozitivní. Kvůli koronaviru expedice značně překopala původní plány, členové výpravy by se v následujících týdnech rádi dostali do Ázerbájdžánu nebo Ruska. V rozhovoru to řekl šéf výpravy Marek Havlíček. Tatra vyrazila z Prahy v únoru.

Havlíček uvedl, že různé incidenty se posádce vryly do paměti. V červnu například její členy zadržela íránská policie, neboť pořizovali záběry dronem na místě, kde je to zakázáno. V červenci pak zapadlo auto na solné pláni, expedice kvůli tomu zůstala na místě dva dny, zároveň ale její členové poznali místní, kteří jim pomohli.

Takové zážitky dokážou posádku scelit, uvedl Havlíček. "To že se někde výborně najíme, potkáme milou rodinu, je určitě super, ale když se otočíme, tak víme, že takových zážitků tam bylo hodně, ale rozhodně nemůžu říct, že byly nejsilnější," poznamenal.

Expedice má nyní sedm členů, z toho tři dočasné. Právě zapojení dočasných členů covid-19 zkomplikoval. "Lidé měli svoje plány a představy, jak se k nám přidají na expedici a některým to do těch plánů nezapadlo, protože kvůli covidu jsme danou zemi nemohli navštívit," řekl Havlíček. "Téměř většina, až na pár drobných výjimek, jedna až dvě procenta procenta, nás podporuje a pojedou s námi příští rok nebo kdykoliv jindy, protože vidí smysl expedice," dodal.

Cestovatelé se podle Havlíčka museli odklonit od původních plánů. "Tuto dobu už jsme měli být někde v Mongolsku," řekl. "Naším cílem je momentálně dostat se co nejblíže ke gruzínské hranici. Pracujeme na variantě přepravit se lodí do Ruska. Loď máme sehnanou, ale pořád to stojí na vízech, které jsme nedostali," řekl Havlíček "A další varianta je dostat se do konce měsíce do Ázerbájdžánu, možná, že se hranice 31. srpna otevřou," doplnil. Buď v Rusku nebo v Ázerbájdžánu by pak expedice chtěla "počkat" do příštího roku. Pak vyrazila směrem k Vladivostoku.

Cestovatel podotkl, že původní plán byl dostat auto z Vladivostoku do Jižní Ameriky počátkem letošního října. "Což se nám nepodaří a i kdybychom se teď dostali do Ruska a mohli bychom to stihnout, tak by to asi stejně nebylo tak fajn, protože ta asijská část je úžasná," dodal.

Expedice Tatra kolem světa 2 odstartovala 22. února v Praze. Cesta má trvat tři roky, jedním z jejích cílů je šíření dobrého jména Česka po světě. Expedice odkazuje na výpravu Tatra kolem světa, která začala v roce 1987 a skončila na jaře 1990. První expedice doplatila na změnu režimu, neboť zájem o cestu v důsledku událostí roku 1989 opadl.