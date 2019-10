Exploze, která vám zachrání život? Bosch odpojuje baterie nabouraných elektromobilů výbuchem

Auta s výbušninou poblíž nádrže známe spíš z akčních filmů, společnost Bosch se však tímto konceptem zřejmě nechala trochu inspirovat a nabízí ho jako netradiční způsob, jak zachraňovat životy v případě dopravních nehod. Tedy samozřejmě pouze dopravních nehod elektromobilů, které mají místo nádrže baterie.

Známý technologický gigant chce totiž k bateriím elektromobilů umisťovat drobnou nálož, která by v případě nehody dokázala svým kontrolovaným výbuchem odpojit baterii od zbytku automobilu. Systém by řídil speciální senzor, který by v případě rozpoznání nehody vyslal signál k bezpečnostní pojistce, která by za pomoci kontrolovaného výbuchu přerušila spojení mezi vysokonapěťovým akumulátorem a zbytkem vozu.

Systém by tak mohl jednoduše předejít vzniku požárů i úrazů způsobených elektrickým šokem. Právě elektrický šok přitom neohrožuje jen posádku nabouraného elektromobilu, ale také zasahující záchranáře.

Bezpečnostní pojistka v podobě kontrolovaného výbuchu by měla být aktivována prostřednictvím integrovaného čipu airbagů Bosch CG912, který je schopen identifikovat nehodu automobilu. Tyto čipy, jejichž velikost dosahuje zhruba velikosti nehtu, jsou osazeny miliony transistorů a navrženy speciálně tak, aby dokázaly spolehlivě aktivovat bezpečnostní funkce během zlomku sekundy.

Bosch už prý dodává tyto systémy několika výrobcům automobilů, jak uvádí web Carscoops. Zatím však bohužel nevíme, které elektromobily či hybridy tuto pojistku využívají.

„Vzhledem k rostoucímu počtu elektrických vozidel, která mohou být potenciálními účastníky dopravních nehod, jsou podobné systémy naprosto nezbytné, pokud chceme plnit naše poslání pomáhat a zachraňovat oběti silničních nehod co nejrychleji a nejbezpečněji to je možné,“ uvedl k nové technologii Karl-Heinz Knorr, viceprezident asociace německých hasičů.