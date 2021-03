Extrémně vzácné Porsche 911 RSR ze sbírky Pabla Escobara je na prodej

V automobilových aukcích se poslední dobou objevila řada zajímavých kousků, tohle Porsche 911 RSR z roku 1974 je však skutečným unikátem. Vzniklo totiž pouze 15 kousků, za jeho volantem se vystřídal Emerson Fittipaldi i Pablo Escobar a dokonce i jeho karoserie prošla několika výraznými proměnami, přesto má na tachometru jen pár stovek kilometrů. Vezměme ale jeho příběh postupně.

Tento vůz byl navržen a postaven speciálně pro závod International Race of Championship (IROC) 1974, ve kterém spolu měřily síly největší hvězdy závodního světa. Celkem vzniklo 15 automobilů, přičemž 12 bylo závodních a 3 náhradní. Za volant tohoto konkrétního kousku přitom usedla hvězda závodů formule 1 – Emerson Fittipaldi. I proto bývá vůz označován jako „The Fittipaldi Car“.

Po ukončení šampionátu měl vůz vystřídat několik majitelů, mezi nimiý měli být John Tunstall nebo Roger Penske – bývalý automobilový závodník a podnikatel zapojený do automobilových závodů. Posledním závodem, kterého se mělo „Fittipaldiho Porsche“ zúčastnit, měl být vytrvalostní závod Dayton 24 hodin v roce 1978. A poté se měl vůz přesunout do Kolumbie.

Jeho novým vlastníkem se přitom nestal nikdo jiný, než slavný narkobaron Pablo Escobar. Mezi jeho koníčky totiž patřilo závodění, ke kterému slavný vůz využíval. Dokonce ho kvůli tomu měl nechat osadit speciálním body-kitem odvozeným od Porsche 935.

Poté, co byl Escobar v roce 1993 zastřelen, bylo Porsche 911 RSR uloženo do skladu. Během uplynulých let se vzácný vůz vrátil do USA, kde prošel rozsáhlou renovací. Během renovace došlo k odstranění body-kitu Porsche 935 a vůz byl kompletně vrácen do stavu, v jakém se v roce 1974 účastnil šampionátu IROC.

Na jeho tachometru by mělo být okolo 362 kilometrů, což je s ohledem na stáří vozu až nečekaně nízké číslo. O pravosti vozu a jeho mimořádně skvělém stavu přitom hovoří několik certifikátů, včetně dokumentace od amerického zastoupení Volkswagenu, dokumentace od Penskeho a potvrzení od Johna Tunstalla. O pravosti vozu tak evidentně není pochyb.

Nikoho tak nejspíš nepřekvapí, že cena tohoto skvostu rozhodně nebude nízká. „Tyto vozy nejsou na prodej příliš často, poslední byly Donohue Car a Revson Car, které prodával Jerry Seinfeld za 2,31 milionu dolarů,“ uvádí inzerát na DuPont Registry, kde vůz inzeruje Atlantis Motor Groupe.

„Profesionálně zrenovované, připravené na závod, nebo na přidání do sbírek,“ dodává inzerát. Zkrátka unikátní nabídka, které odpovídá i unikátní cena 2,2 milionu dolarů, tedy asi 49.000.000 korun.