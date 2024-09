Extrémně vzácný Horch 855 bude aukční hvězdou. Před smrtí ho zachránilo Audi

Aukční dům RM Sotheby's nebude v rámci obrovské kolekce Rudiho Kleina, o jejímž původu jsme už obecně psali, nabízet pouze množství vraků a roky odložených veteránů pod nánosem prachu a harampádí. V Kleinově sbírce se totiž najde i pár exemplářů v zachovalém stavu. A mezi nimi bude nepochybně jednou z hlavních hvězd aukce i dochovaný kus Horchu 855 Special Roadster z roku 1939.

Vozy luxusní značky Horch, v meziválečném období působící mimo jiné s Audi pod střechou německého koncernu Auto Union, jsou dodnes vysoce ceněnými skvosty. Právě nabízený model 855 však i samotní experti RM Sotheby's popisují jako vrcholný model klasické éry Horchu. Doslovnou jedinečnost exempláři zajišťuje fakt, že jde o jediný přeživší kus z údajných až sedmi vyrobených (zdroje mluví o pěti až sedmi produkčních vozech řady 855).

Na zkráceném šasi dřívější modelové řady 853 (taktéž součástí Kleinovy kolekce) se z doby slavných karosáren činí práce německé dílny Gläser z Drážďan. Takzvanou Special Roadster karoserii doplňuje podvozek s nezávislým zavěšením vpředu a de Dion uspořádáním vzadu s hydraulickými tlumiči. Pod dlouhou přední kapotou se pak nachází kapalinou chlazený řadový osmiválec o objemu 4,9 litru a výkonu zhruba 120 koní (88 kW).

Za svou dobu existence vystřídal roadster několik majitelů, tím prvním z USA byl ovšem jistý Loren E. Lawrence, sloužící u americké armádní kontrarozvědky v Německu. Lawrence zakoupil Horch koncem 40. let od tamního soukromníka a následně při svém návratu do vlasti vzal auto sebou. Později u dalšího nového majitele, ve sbírce Purcella M. Ingrama, byl Horch zapůjčen i hollywoodské filmové produkci. Auto se na plátně objevilo například ve snímku This Earth Is Mine z roku 1959, ve kterém hráli Rock Hudson a Jean Simmons.

Od 80. let již auto pobývalo v kolekci Rudiho Kleina. Zářnější osud než zbývajícím vozům na kalifornském vrakovišti mu ale nakonec zajistilo v roce 1992 samotné Audi. Německá automobilka se totiž o jediném dochovaném exempláři roadsteru dozvěděla a vyjednala si jeho renovaci s vyhlídkou výstavy doma v Ingolstadtu. Od renovace už sice uběhlo dalších zhruba 30 let, nazpět v USA se však nyní Horch připravuje do aukce v životaschopné kondici – na rozdíl od drtivého zbytku kolekce.

RM Sotheby’s tak očekává pořádný aukční souboj zájemců a vozu předpovídá budoucí velké úspěchy na poli automobilových soutěží krásy. Dražba kolekce Rudiho Kleina proběhne 26. října v Los Angeles. Cenovka speciálního roadsteru se odhaduje na 3 až 4 miliony dolarů, tedy v přepočtu asi 67,5 až 90 milionů korun.