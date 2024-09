Tři vraky za miliony: Tahle Lamborghini Miura budou už brzy na prodej

Když se koncem letošního srpna objevily první informace o blížící se dražbě vraků za miliony, potenciální kupci i automobiloví nadšenci okamžitě zpozorněli. Už brzy bude aukční dům RM Sotheby’s prodávat velkou sbírku historických aut, jaká dlouhá desetiletí ležela na vrakovišti v americkém Los Angeles. A právě teď se na internetu objevil seznam všech položek, jež se v kolekci s pojmenováním „The Junkyard“ nacházejí.

Než se však dostaneme k jádru dnešního tématu, připomeňme si to nejdůležitější. Rudi Klein imigroval do Spojených států amerických v pozdních padesátých letech, nejprve se tam živil jako řezník a v roce 1967 si otevřel vrakoviště se specializací na evropské vozy. Během následujících let tam nashromáždil celou řadu aut, včetně jediného existujícího Mercedesu-Benz 500K „Caracciola“ Special Coupe z roku 1935.

Unikátní sbírku, jež už navždy budeme znát jako „kolekci Rudiho Kleina“, teď rozprodávají jeho synové po téměř čtvrtstoletí od jeho smrti. Už na prvních zveřejněných fotografiích nás spolu s historickými porsche, jediným dochovaným Horchem 855 Special Roadster a dalšími klasickými auty zaujaly i tři kousky legendárního Lamborghini Miura, přezdívaného „Matka superaut“. Pojďme si je společně představit.

Lamborghini oslavuje 60 let modelu Miura • Lamborghini

Vzácná miura z tenčího plechu

Nejlevnější miura ze sbírky Rudiho Kleina byla vyrobena v roce 1967 a je jedním z prvních 120 vyrobených kusů s tenčí hliníkovou karoserií. Italská továrna totiž nejprve využívala plech s tloušťkou 0,9 milimetru a až následně přešla na silnější milimetrový plech. Prodávané oranžové Lamborghini Miura P400 s číslem šasi 3195 je přitom 53. vyrobeným z celkem 764 kusů.

Lamborghini Miura P400 (1967) | RM Sotheby's/Patrick Ernzen

I když není ve své původní specifikaci se žlutým lakem a modrým koženým interiérem, pro budoucího majitele je nepochybně skvělou příležitostí. První série miury s lehčí karoserií z tenčího plechu je totiž vyhledávaným sběratelským autem. U tohohle konkrétního se očekává prodejní cena od 7,9 milionu korun a potřebuje kompletní renovaci, ale už více než čtyři desetiletí se neprojela po asfaltové silnici.

Ztracená miura se vrací na světlo světa

Další prodávanou miurou je stejná původní verze P400, avšak novějšího roku výroby 1968. Tenhle kousek se sériovým číslem podvozku 3417 se dlouhou dobu považoval za ztracený a jen Rudi Klein a jeho synové ve skutečnosti věděli, kde se nachází. Je v pořadí 159. vyrobeným exemplářem a stejně jako předchozí kus odjel z výrobní linky ve žlutém laku s modrým koženým interiérem.

Lamborghini Miura P400 (1968) | RM Sotheby's/Patrick Ernzen

V minulosti byl však nalakován do nepřehlédnutelného zeleného odstínu a ve skladech se nacházel dlouhých 46 let. Právě teď si však nový majitel může užít automobilovou archeologii, nechat jej zrestaurovat a vrátit zpět do provozu. Oproti předcházejícímu kusu je však ve výrazně lepším stavu a očekává se, že se prodá až za 15,8 milionu korun.

Originální miura ve modernější verzi S

Poslední prodávanou miurou je jediný kousek ve vylepšené verzi P400 S, kterou automobilka uvedla na podzim 1968 s vyšším výkonem vidlicového dvanáctiválce a luxusnější výbavou. Tohle konkrétní lamborghini odjelo z výrobní haly v roce 1969, a přestože dodnes má originální modrou barvu v kombinaci s modrým interiérem, ve skutečnosti takhle neopustilo výrobní linku.

Lamborghini Miura P400 S (1969) | RM Sotheby's/Patrick Ernzen

Miura s číslem šasi 4070 totiž vznikla ve žluté barvě, ale ještě před předáním prvnímu zákazníkovi byla továrnou přelakována do modrého odstínu. Celkově pak byla 373. vyrobeným kusem prvního dvanáctiválcového supersportu s motorem uprostřed od Lamborghini. A za kolik se bude prodávat? Očekávaná nejvyšší prodejní cena je stejná jako u předcházejícího kusu, tedy 15,8 milionu korun.