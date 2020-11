Ferrari 512 S Berlinetta Speciale: Víte, že v Maranellu měli svého Countache už před Lamborghini?

Lamborghini Countach v roce 1971 šokoval svět. Úhlavní rival z Maranella však takové auto postavil dávno předtím. Do výroby se ale nedostalo.

Když se řekne superauto, mnohým se vybaví automobilka Lamborghini, u jejíhož modelu Miura se tento výraz začal poprvé používat. Dnešním supervozům byl ale podobný až její nástupce, futuristický Countach s klínovitou karoserií. Právě ten se dá považovat za skutečně první superautomobil, jak ho dnes známe. Víte ale, že úhlavní rival Lamborghini, automobilka Ferrari postavila takové auto už dávno předtím?

Jmenuje se Ferrari 512 S Berlinetta Speciale a světu se představilo v roce 1969 na turínském autosalonu, tedy dva roky předtím, než v Ženevě v roce 1971 debutoval prototyp Lamborghini Countach. Tam přitom způsobilo podobný poprask jako při své premiéře později mnohem slavnější dílo ze Sant‘ Agaty.

Přestože studie 512 S Berlinetta Speciale vznikla ještě na chvostu šedesátých let, stylizována byla už spíše podle vzoru následující dekády. Tehdejší Ferrati mívala oblé karoserie, tohle dílo ale vsadilo na ostře řezané rysy, které se tolik používaly právě v sedmdesátých letech.

Pod návrhem byl podepsán Filippo Sapino, který se sice nejvíce proslavil svou dlouholetou prací pro studio Ghia, na konci šedesátých let však působil u Pininfariny, dvorního návrháře maranellských automobilů.

V tomto případě přitom vsadil na velice futuristické tvary působící jak z jiného světa. Nízká, ani ne metr vysoká silueta, ostré hrany nebo výklopné světlomety, to všechno byly vizionářské detaily užívané v následujících letech. Netradiční pak v tomto případě byl i přístup do vozu, ten umožňoval vpřed odklopný kryt celé kabiny jak z nějaké stíhačky.

Jméno sice odkazuje na závodní Ferrari 512 S, ve skutečnosti ale jako základ posloužily útroby ze závodního Ferrari 312 P, konkrétně dříve nabouraného kousku s číslem šasi #0868. V motorovém prostoru se však nenacházel jeho třílitrový dvanáctiválec, nýbrž rovnou šestilitrový vidlicový dvanáctiválec ze závodního Ferrari 612 pro šampionát Can Am. Jak už to ale tak v těch dobách bývalo, třeba při focení oficiálních snímků v karoserii vozu motor chyběl, a tak ho musel tahat bagr, jak ukazují přiložené fotky.

Ferrari ale nakonec studii nerealizovalo, šokující 512 S Berlinetta Speciale se tak do výroby nedostalo. To Lamborghini Countach se vyrábět začalo, byť až tři roky po premiéře svého prototypu. V Maranellu mu raději postavili přece jen konvenčněji laděného soupeře, Ferrari Berlinetta Boxer, poháněné uprostřed uloženým plochým dvanáctiválcem. Ferrari 512 S Berlinetta Speciale tak nakonec dnes znají spíše jen znalci, a to přestože se představilo asi o půlroku dříve než podobně koncipovaná a dnes známější studie Ferrari 512 S Modulo.