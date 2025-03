Ferrari má možná klíč k zachování motorů V12. Díky nápadu Hondy

Automobilka Ferrari je známá svými vysokootáčkovými dvanáctiválci bez přeplňování, ovšem doba takovým motorům nepřeje. Firma tedy hledá cesty, jak svou charakteristickou konfiguraci motoru zachovat – a jednou z cest, zdá se, mohou být oválné písty.

Nebylo by první s něčím na ten způsob – Honda kdysi dokonce závodila s motorem, který měl čtyři oválné písty, každý se dvěma ojnicemi. Jak ukazuje patentová žádost Ferrari, v tomto případě by měl každý píst vlastní ojnici a bylo by jich dvanáct, stejně jako dosud. Odlišné by však bylo napojení na klikovou hřídel – zde by byly ojnice spojeny do jedné a jedna z nich by měla kloub pro umožnění posunu pístu ve válci.

Ferrari Daytona SP3 a Piero Ferrari • Ferrari

Písty tedy nejsou odsazené, jako u běžných vidlicových motorů, nýbrž jsou přímo proti sobě v párech. Celý agregát má být oproti dosavadním V12 kratší. Je taky možné, že hmotnost všech rotujících částí v motoru bude nižší, což by mohlo znamenat vyšší výkon v nejvyšších otáčkách. Podle automobilky také písty snižují míru tření ve válcích; pořád však musí jejich kroužky těsnit, takže jak velký to bude rozdíl, je otázkou.

Zmenšením dvanáctiválce automobilka ve voze o stejných rozměrech získá prostor např. pro elektromotor mezi V12 a převodovkou. Díky patrně větší ploše pístu může Ferrari teoreticky také zvětšit ventily, nebo jich do hlavy vměstnat víc.

Ve finále však není ani zdaleka jisté, že Ferrari někdy takovýto motor postaví. Patenty automobilkám často slouží jako pojistky nápadů a žádosti o ně, a ostatně ani přiznání patentu, ještě neznamená, že ta věc skutečně vznikne.