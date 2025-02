Exkluzivně: Řídili jsme nové Ferrari 12Cilindri Spider, jako jediní z Česka

Až romantická idea o slunečných zimních radovánkách s nejnovějším ferrari na silnicích na břehu oceánu s nekonečným azurovým nebem nad hlavou se právě rozplynula. V portugalském Cascais se v posledních hodinách střídají spršky s vydatnějším deštěm, a tak když očima přejíždím po křivkách „svého“ Ferrari 12Cilindri Spider, musím si postesknout. Zrovna dnes se bez střechy moc nesvezu. Užít si tuhle novinku je ale i tak nabídka, která se neodmítá.

Je čas jet dál. Rychle zapadnu do elegantního interiéru, dveře se zacvaknou do hliníkového skeletu a kabinou se rozlehne ticho. Diskrétní startovací tlačítko všechno změní. Startér krátce zabzučí a s vyštěknutím se jen kousek přede mnou probouzí k životu atmosférický dvanáctiválec, aby se následně usadil na kultivovaném, lehce bručícím volnoběhu. Celým ferrari se nesou jemné vibrace a cítím až chlapecké vzrušení. Mohu si splnit další petrolheadský sen.

Když Ferrari začátkem loňského května poprvé odhalilo novinku 12Cilindri, zatajil se mi dech. V Maranellu ukázali, že se nebojí postavit dnešnímu ekologickému myšlení a i nadále chtějí vyrábět to, s čím začali už v roce 1947. Nejslavnější italská továrna neustále inovuje svůj tradiční vidlicový dvanáctiválec a nejnovější evoluce to velkolepě oslavuje. Odsud má i své jméno – 12Cilindri (italsky „dodiči čilindri“, česky „dvanáctiválec“).

Modulování točivého momentu pro řidičskou zábavu

Venku je mokro a lehce prší. Ve Ferrari 12Cilindri Spider, přicházejícím se zpožděním po berlinettě, sedím teprve chvíli, takže radši začínám v „bezpečném“ jízdním režimu Wet. Temperamentní srdce je v něm klidnější, ale stále má pořádnou sílu. Nejnovější motor F140 HD vychází z okruhovějšího Ferrari 812 Competizione a inženýři v něm pracují s modulováním točivého momentu pro každý kvalt zvlášť.

Hlavním cílem není mít ještě rychlejší stroj, nýbrž zábavnější. Atmosférický dvanáctiválec zabírá s velkou razancí, už ve dvou a půl tisících dává až 80 procent točivého momentu, a když ručička otáčkoměru překračuje pět tisíc, přichází to nejlepší. Ve vysokých otáčkách je 12Cilindri ztělesněním emocí, a hlavně síly. Rychlost, s jakou požírá rovinky mezi zatáčkami je zdrcující. Desítky metrů přemění na několik málo vteřin.

Ve vyšších otáčkách se navíc seznamuji s pravou osobností nejnovějšího ferrari. Když jedu na trojku necelou stovkou a intenzivněji akceleruji, v 5500 otáčkách se mi začne vrtět pod zadkem. I v nejklidnějším režimu Wet protáčí zadní kola a kontrolka stabilizace září jen kousek od otáčkoměru. Ve stále silnějším dešti si netroufám elektroniku vypnout. Zvláště, když si vzpomenu na základní cenu, kterou jsem si ráno přečetl v e-mailu.

Impozantní barva Verde Toscana by do okolní portugalské vegetace nepochybně skvěle zapadla, ale raději nechám placatý čumák, inspirovaný legendární Daytonou, bez šrámů. Moderní minimalismus nejnovějšího dvanáctiválcového Ferrari vytvořil Flavio Manzoni a spider s pevnou skládací střechou potřebuje jen 14 sekund na to, aby kompletně změnil svou tvář. Vždyť se střechou nahoře vypadá jako berlinetta.

Dvanáctiválec umí až 9500 otáček za minutu

„Na Ferrari 12Cilindri jsme začali pracovat už v roce 2021 a je novým projektem, není jen velkou evolucí dřívějšího 812 Superfast,“ říkali zástupci Ferrari včera před večeří. Otevřená varianta Spider není jen kupé s odstraněnou střechou, ale vznikla samostatně. Konstrukčně jsou největší novinkou další výztuhy pro větší torzní tuhost v prostoru rozvoru. Současně ale spider vznikal tak, aby se jízdou nijak nelišil od berlinetty.

Srdcem obou aut je vysokootáčkový atmosférický 6,5litrový vidlicový dvanáctiválec o 610 kW (830 koních) při 9250 ot./min. a 678 newtonmetrech. Zvládne se přitom roztočit k až 9500 ot./min. Technickou novinkou je osmistupňová dvouspojková převodovka Magna PT, nahrazující dřívější sedmistupňovou variantu pro lepší akceleraci v nižších rychlostech i menší spotřebu paliva při delším cestování.

Ferrari 12Cilindri má o 20 milimetrů kratší rozvor než starší 812 Superfast pro lepší agilitu. Základní výbavou je magnetoreologický semi-aktivní podvozek se normálním a měkčím módem tuhosti tlumičů i nezávislé řízení zadních kol o +/- 2 stupně pomocí elektromotorů. Nechybí mi ani moderní karbon-keramické brzdy s ovládáním brake-by-wire.

Spider je o 60 kilogramů těžší než berlinetta a obě verze mají aktivní aerodynamiku s winglety, otevírajícími se při rychlostech mezi 60 a 300 km/h. Novinka akceleruje z 0 na 100 km/h za 2,9 sekundy a jede až 340 km/h.

Výhled na svět přes dlouhou placatou kapotu

Pocitově dlouhých dvacet minut se probojovávám překvapivě hustým provozem v ospalých portugalských městečkách, takže mám čas se seznámit s interiérem novinky. Ferrari ji vybavilo novou architekturou se třemi displeji – poprvé u dvanáctiválcového GT má digitální přístrojový štít místo analogového panelu. Doplňuje jej centrálním dotykovým infotainmentem a zábavním displejem před spolujezdcem. Multimédia přitom nemají integrovanou navigaci, protože spoléhají na konektivitu přes Apple CarPlay.

V dešti současně musím uznat, že rozhodnutí pro pevnou střechu místo látkové dává dokonalý smysl. Ferrari 12Cilindri Spider je díky tomu dospělejším autem, a jak továrna říká, s tímhle řešením dosáhla lepšího odhlučnění kabiny i tepelného komfortu. Během jízdy za pomalým autobusem se navíc kochám výhledem na dlouhou placatou kapotu i boule nad zadními koly ve zpětných zrcátkách. Když zastavíme, nad kapotou se tetelí teplý vzduch od motoru.

I díky překvapivě skvělému výhledu ven se s 12Cilindri rozumně manévruje, dlouhý čumák totiž nepředstavuje žádnou překážku. To si uvědomuji ve chvíli, kdy se mezi cihlovými zdmi musím minout s autobusem. Portugalec za jeho volantem jen čeká, co budu dělat. Jsme v těsné zatáčce, jedu okolo něj krokem a vidím všechny okolní překážky až nebezpečně blízko. Zatraceně, tohle bylo na centimetry!

Ryzí sporťák i cestovní spider

Konečně! Okolní auta mizí, město končí a před nosem zeleného ferrari se otevře prázdná silnice. Velkým hliníkovým pádlem řadím o dva kvalty dolů a postupně sešlapávám plyn až na doraz. Dvanáctiválec letí do otáček, míjí sedmičku, osmičku, devítku a v devíti a půl tisících k tahám za plusové pádlo. Sotva zvládne mechanicky cvaknout a v mžiku tam spadne trojka. Převodovka je ostrá a neuvěřitelně rychlá. Zvládá přeřadit za 50 milisekund.

Z kultivovaného Ferrari 12Cilindri Spider se rázem stává brutálně rychlá bestie, kterou musíte mít pevně v rukách. Ani ve sportovním režimu není zbytečně tvrdá, otevřená karoserie je solidně tuhá a podvozek filtruje nerovnosti na jedničku, ale řízení s rychlým převodem se nechává tu a tam stáhnout. Naštěstí je to jen o zvyku, a jakmile si tohle všechno osvojíte, 12Cilindri se vám dostane pod kůži.

Do zatáček se vrhá s telepatickou přesností a pod plným plynem řve od sání i výfuku. Když uberete, zachraplá a posloucháte mechanické ševelení hnacího ústrojí. Je z něj zážitek jako z ryzího supersportu. S tímhle strojem ale můžete procestovat celou Evropu tam a zpět, aniž by z vás vytřásl duši. Je až příjemně komfortní a se silnou zpětnou vazbou vás neustále informuje o tom, co se zrovna děje.

Už je tomu navíc pár desítek minut, co přestalo pršet a silnice začíná prosychat. Na pneumatikách Michelin Pilot Sport S5, volitelně nahraditelných goodyeary Eagle F1 Supersport, si tak začínám užívat solidní trakce a zrychlovat. Ferrari se nechává řídit plynem při směrování čumáku k apexům, a když později najíždím na dálnici, v dlouhých zatáčkách se projevuje velký přítlak i mechanická přilnavost tohohle GTčka.

Ferrari 12Cilindri, ať už berlinetta nebo spider, na mě v dnešní začínající elektrické éře působí jako další z posledních mohykánů. Ferrari sice chce vyrábět dvanáctiválce i v budoucnu, ale pořád to vnímám jako obrovský zázrak, že takovýhle stroj vůbec vznikl. Z objektivního hlediska snad ani nemá chybu a ze subjektivního? Ferrari jsou srdcovkou od dětství a tenhle model je ztělesněním toho, jakou evoluci od roku 1947 urazila. Je neuvěřitelné!

Ferrari 12Cilindri se i v Česku prodává se základní cenou od 391.756 eur. Testovaná otevřená varianta Spider je dražší a začíná od 431.429 eur. Rozsáhlá individualizace jej však může ještě výrazně zdražit.