Ferrari poodhalilo, jak omezuje nákupy celebrit na černé listině

Mnozí si možná ještě vzpomenou na nedávnou zprávu, podle které se kanadský zpěvák Justin Bieber dostal na černou listinu automobilky Ferrari, která mu tak už údajně neprodá žádný nový vůz. Na podobné listině by přitom podle známých informací mělo být hned několik slavných celebrit, včetně Kim Kardashian, 50 Centa nebo Floyda Mayweathera.

Informace o celebritách na tomto seznamu se přitom šíří poměrně rychle, včetně informací, jak se na seznam dostaly. Obvykle jde přitom o různé neschválené modifikace automobilů značky Ferrari, případně o jiné porušení kodexu, do kterého by měla patřit i snaha prodat vůz v aukci.

Konkrétně Bieber si nechal své Ferrari 458 krátce po koupi upravit společností West Coast Customs, následně ho prý nechal několik dnů odstavené před klubem (kde ho měl údajně zapomenout) a nakonec se ho měl pokusit prodat v aukci. A nic z toho se automobilce zřejmě nelíbilo.

Navzdory informacím, které se objevily v médiích, však showroomy automobilky Ferrari tyto „problémové“ celebrity nejspíš neodmítnou. Ostatně nemělo by to velký smysl – celebritám by stačilo objednat si vůz na jméno kolegy, známého či podřízeného.

Podle informací španělského webu Marca, který se odvolává na vyjádření samotné automobilky, však tyto celebrity přicházejí o možnost získat speciální vozy z limitovaných sérií. Jde přitom o vozy, jako je například La Ferrari či dříve model Enzo, pro které si automobilka pečlivě vybírá zákazníky.

Podle seznamu podmínek, který se před časem dostal na veřejnost, musí mít zájemci o tyto vozy již několik standardních modelů značky, nesmí se o značce vyjadřovat hanlivě, nesmí vystupovat proti kodexu značky, nesmí vůz prodat v prvním roce vlastnictví nebo bez ohlášení, nesmí vlastnit žádné Lamborghini, atd. Každý zájemce tak musí projít komplexní prověrkou.

„Ferrari si vyhrazuje právo rozhodnout o speciálních edicích,“ cituje španělský web prohlášení automobilky. Celebrity, které se tak provinily proti kodexu značky, by se tak už neměly dostat k nejexkluzivnějším modelům. Stále by však měly mít možnost pořídit si nové vozy z běžnější produkce automobilky.