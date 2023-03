Ferrari Roma Spider se představuje jako krasavec s látkovou střechou

Vstupní model Ferrari s otevřenou střechou byl představen na speciální akci v Maroku. Kabriolet, který je dle slov automobilky živoucí připomínkou životního stylu padesátých a šedesátých let dvacátého století, pochopitelně vychází ze standardní Romy, přesto má kvůli otevřené střeše několik vlastních řešení.

Pětivrstvá skládací látková střecha se složí za 13,5 sekundy, a to až do rychlosti 60 km/h. Automobilka nabídne kupujícím na výběr látku na míru s kontrastním prošíváním střechy. Pro pohodlí cestujících v modelu Roma Spider je k dispozici větrný deflektor, který je integrován do opěradla zadních sedadel.

Nespornou výhodou látkové střechy je, že zabere méně prostoru než zatahovací pevná střecha. Ani tak samozřejmě nemůžete čekat bůhvíjak objemný kufr, do spideru se vejde 255 litrů.

Karoserie vozu musela být lehce poupravena. Zadní prostor je rozdělen na dvě části - látková střecha se sklopí ve třech polohách pod zadní část, která disponuje spoilerem z uhlíkových vláken. Na čelním skle je pro změnu pětimilimetrový výčnělek pro lepší obtékání vzduchu nad kabinou.

Pod kapotou Romy Spider se skrývá stejně jako u výchozího modelu přeplňovaný vidlicový osmiválec o objemu 3,9 litru s výkonem 456 kW (620 k) a 760 Nm točivého momentu. Motor se může pochlubit novým olejovým čerpadlem. Roma Spider je o 84 kilogramů těžší než model s pevnou střechou. Jeho suchá hmotnost tedy činí 1.586 kilogramů.

Dle Ferrari si má otevřená verze ponechat stejné zrychlení z 0 na 100 km/h, kterého tak dosahuje za 3,4 sekundy. Proti Romě s pevnou střechou má ale ztrácet ve sprintu na 200 km/h, kde zaostává o 0,4 sekundy s celkovým časem 9,7 sekund. Maximální rychlost má Roma Spider „vyšší než 320 km/h“. Jedinou nabízenou převodovkou je dvouspojkový automat s osmi převodovými stupni.

V interiéru se nachází minimum změn. Tou nejzajímavější je volant se zapuštěným dotykovým ovládáním, jelikož v Maranellu vyslyšeli přání zákazníků, kteří si přáli jednodušší ovládání tlačítek na volantu. Mimo jiné je nyní zapnutí motoru na volantu podsvíceno červeně pro umocnění sportovního zážitku.

Elektricky sedačky se nastavují v osmnácti směrech, jsou vyhřívaná a na přání nabízí ohřívač krku. Samozřejmostí je nabídka bezdrátového připojení Android Auto a Apple CarPlay v 8,4palcovém infotainmentu. Na přání může být Roma Spider vybavena 8,8 palcovým displejem pro spolujezdce, který zobrazuje navigační údaje, nastavení klimatizace, zábavu a informace o aktuálně využívaném výkonu.

Ceny modelu Roma Spider Ferrari nezveřejnilo. Určitě ale bude dražší verzí než Roma s pevnou střechou, která se v závislosti na výbavě pohybuje přibližně od šesti milionů korun a výš.