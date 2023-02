Ferrari vytáhlo Purosangue na výlet do Norska a pro nás natočilo video

Příchod praktičtějšího Ferrari byl vzhledem k úspěchům konkurence jen otázkou času. Novým videem z Norska Purosangue demonstruje, že není jen prostředkem pro rozvoz dětí do školy.

Zhruba v polovině září loňského roku se stala historická věc, když Ferrari odhalilo své první SUV. Dobře, značka o těchto třech písmenkách nechce ani slyšet, tak modelu Purosangue říkejme třeba crossover. Faktem je, že přestože jde o objemné, čtyřdveřové auto, zážitek ze svezení má stále přednost před praktičností. A jaké zážitky můžete s tímhle crossoverem mít, to nyní Ferrari prezentuje na novém videu z Norska.

Připomeňme, že Ferrari Purosangue na délku měří 4.973 milimetrů, na šířku 2.028 mm a na výšku 1.589 mm, zatímco jeho rozvor činí 3.018 mm a suchá hmotnost 2.033 kilogramů. Nejedná se tedy o žádného lehkého drobečka, přesto se Ferrari rozhodlo, že půjde o sportovní auto. Vepředu uložený atmosférický dvanáctiválec o objemu 6,5 litru produkuje 533 kW při 7.750 ot/min a 716 Nm při 6.250 ot/min. Z 0 na 100 km/h velké Ferrari vystřelí za 3,3 sekundy a rozjede se až na 310 km/h.

Video se připravuje ...

Přestože Purosangue dostal druhou sadu (proti směru otevíraných) dveří, ukrývá se za nimi pouze dvojice sedadel. Zavazadlový prostor nabídne jen 473 litrů objemu a majitelé nemohou počítat ani s tažným zařízením, které by se jim hodilo k tahání jejich sportovních hraček se vzpínajícím se hřebcem ve znaku na závodní okruhy. Sportování prostě i u tohoto auta hraje prim. Proto taky dostalo sportovně nastavený pohon všech čtyř kol a nový systém aktivního odpružení, který v podstatě slibuje dělat zázraky.

Aby Ferrari ukázalo, jaké zážitky můžete za volantem modelu Purosangue očekávat, natočilo krátký film z výletu do Norska, kde se prohání po Atlantic Road, sem tam se sklouzne po zakroucené silničce a jako nic se protahuje i ostrými vracáky. Přijde nám pouze úsměvné, že Ferrari do vozu posadilo čtveřici dospělých mužů. To aby bylo skutečně jednoznačné, že se tady nehraje na praktické rodinné auto, ale jde o sporťák, s nímž se můžete chlubit kamarádům.

Smát se můžeme, jak chceme, ale pravdou je, že Ferrari má na novinku tolik zájemců, že už je vyprodáno na nějakou dobu dopředu. A to navzdory ceně, která teprve začíná zhruba kolem 10 milionů korun. Začátek letošního roku pak má představovat start dodávek prvních kousků novým majitelům. Jsme zvědaví, jestli se nechají videem inspirovat a také rovnou vyrazí na nějaký pořádný road trip.