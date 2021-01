Fiat 500X by se měl stát dalším SUV kabrioletem, sdělil zdroj z automobilky

Úprava na kabriolet by měla proběhnout po vzoru otevřené pětistovky, tedy s pevnými bočními oblouky.

Italská divize koncernu FCA by letos měla představit rovnou tři nové SUV/Crossovery. Jako první by se již na jaře mělo představit Maserati Grecale, které má vzniknout na platformě Alfy Romeo Stelvio. V září pak očekáváme představení kompaktní Alfy Romeo Tonale, která bude menším sourozencem Stelvia. S novým modelem by však měl přijet i Fiat.

Podle informací kolegů z Automotive News Europe totiž Fiat připravuje otevřenou verzi modelu 500X, která by měla konkurovat Volkswagenu T-Roc Cabriolet. Tuto informaci měl zahraničním kolegům potvrdit přímo zdroj z automobilky Fiat, kde měla být novinka interně představena již minulý měsíc - během setkání s dodavateli.

Zdroj ze strany dodavatelů měl pak pro Automotive News Europe uvést, že přestavba na kabriolet proběhne z úsporných opatření podobně jako v případě modelu 500C. Vůz by si tedy měl ponechat tradiční boční rámy dveří, zatímco střecha bude nahrazena posuvným mechanismem s plátnem.

Na rozdíl od VW T-Roc Cabriolet, který je dvoudveřovým kabrioletem, by tak Fiat 500X Cabriolet měl zůstat čtyřdveřovým vozem. Mechanismus stahovací střechy by navíc nemusel zabrat tolik místa, díky čemuž by Fiat 500X Cabriolet mohl být také o drobet praktičtější.

Výroba otevřeného Fiatu 500X by podle informací Automotive News Europe měla probíhat ve stejném závodu na jihu Itálie, kde se v současnosti vyrábí klasický Fiat 500X, Jeep Compass nebo Jeep Renegade.

Kromě otevřené verze by se však Fiat 500X měl brzy dočkat i elektrifikované verze, jakkoliv půjde nejspíš jen o mild-hybridní pohon. Poněkud zklamáním je ale skutečnost, že se zatím neobjevují žádné nové zprávy o ostré verzi Abarth, na jejímž vývoji se mělo před lety pracovat.