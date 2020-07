Ojetý Fiat 500X: Stylově a bez problémů!

V hierarchii Fiatu představuje 500X nástupce modelu Sedici, jenž byl dvojčetem Suzuki SX4. Ideově se však jedná o zcela jiné auto. Pod velmi atraktivním zevnějškem halí překvapivě poctivou, a hlavně vyspělou techniku, která se navíc s lety ukazuje jako veskrze spolehlivá.

Na rozdíl třeba od francouzských crossoverů bylo 500X od začátku nabízeno alternativně s pohonem všech kol. Ten se zpočátku pojil jen se samočinnou převodovkou a zároveň výkonnějšími motory, později i s manuálem. K pohonu zadní nápravy využívá elektromagnetickou lamelovou spojku, která je na rozdíl od elektrohydraulické (známý Haldex) bezúdržbová, hlavně však naprosto spolehlivá. Celý pohon navíc doplňuje ještě jedna lamelová spojka v rozdělovací převodovce PTU sloužící k odpojení kloubového hřídele v režimu pohonu předních kol. Ani tady výrobce nepředepisuje výměny oleje, pouze kontrolu množství maziva po ujetí 60.000 km a následně po 140.000 km. V našich krajích patrně nejčastěji narazíte na tři agregáty: přeplňovaný zážehový 1.4 MultiAir2 a dále diesely 1.6 a 2.0 Multijet II.

Zajímavý je rozdílný přístup k servisu. MultiAir jezdí na olej po ujetí 30.000 km nebo po dvou letech, podle toho, co nastane dříve. V případě, že za rok najezdíte méně než 10.000 km, činí servisní interval rok. Vznětové motory využívají variabilní servis, maximálně však po ujetí 40.000 km nebo dvou letech. Současně výrobce doporučuje jej zkrátit na maximálně 20.000 km nebo rok.

Chloubou motoru MultiAir2 je unikátní elektrohydraulické ovládání sacích ventilů, které nahrazuje jak funkci škrticí klapky, tak také přesuvníky proměnného časování rozvodu. Agregát si tudíž vystačí pouze s jedním vačkovým hřídelem poháněným řemenem s intervalem výměny 120.000 km nebo šest let. I přes náročnou techniku ovládání sacích ventilů se MultiAir2 ukazuje jako spolehlivý agregát bez zásadních systémových chyb. V minulosti se majitelé setkali se ztrátou výkonu doprovázenou svítící kontrolkou elektroniky. Příčinou bylo buď vadné turbodmychadlo, nebo elektromotorické ovládání klapky obtoku, případně netěsnosti v sání. Pokud motor odmítá nastartovat a jsou-li okolní teploty pod bodem mrazu, může být příčinou ledem ucpaný zadní tlumič výfuku. To je ale asi tak vše. Motory MultiAir jsou dost citlivé na zapalovací svíčky. Ty výrobce předepisuje měnit každých 30.000 km, což provoz vozidla mírně prodražuje. Velmi důležité je používat předepsané svíčky NGK IKR 9J8. 500X je od začátku nabízeno také s kontroverzní devítistupňovou samočinnou převodovkou ve spojení se vznětovými motory a výkonnější verzí MultiAiru. Její zvláštností je, že mezi čtvrtým a pátým, respektive šestým sedmým převodem nepoužívá lamelovou, ale zubovou spojku. Vinou toho je řazení poněkud pomalejší a méně komfortní. V minulosti servisy u této převodovky řešily v rámci svolávací akce samovolný přechod ze zařazeného převodu na neutrál. Pokud by se to stalo při jízdě, byl by jen krůček od nehody. Příčinu problému představoval špatně zajištěný kabelový svazek snímače převodovky.

Auto Tip 14/2020

Fiat 500X sice na první pohled vypadá jako hračka pro velké holky, ve skutečnosti nabízí velmi dobré jízdní vlastnosti. Vzadu je použita vždy víceprvková náprava s trojicí ramen na každé straně, vpředu najdete rozměrný pomocný rám a také stabilizátor se zvláštně tvarovanými táhly. V druhovýrobě lze sehnat jak celá ramena přední nápravy, tak i jejich oba silentbloky spolu s čepem. Ložiska kol jsou ale vcelku s nábojem, a to jak vpředu, tak také vzadu.

Ceny ojetin podle Eurotaxu 2016 1.6 M-Jet/88 kW 159 777 km 229 999 Kč 2017 1.6 E-torq/81 kW 35 000 km 269 000 Kč 2018 2.0 M-Jet 4x4/103 kW 45 727 km 360 000 Kč

Motory

1.4 MultiAir2/103/125 kW: Do příchodu nových motorů FireFly v létě 2018 platil MultiAir2 v Evropě za zážehový výkonový strop. Verze se 125 kW mohla být kombinována také s devítistupňovou samočinnou převodovkou a pohonem všech kol. Po jízdní stránce skvělé agregáty jsou zároveň úsporné a spolehlivé.

1.3/1.6 Multijet 70/88 kW: Ze dvou menších dieselů bychom zvolili ten větší. A to i přesto, že se v jeho případě musíte starat o rozvody, jež se mění po ujetí 120 000 km/šesti letech. Menší motor má řetěz, který ale v minulosti proslul krátkou životností. Tady by to ale již mělo být bez problému. Na 500X je však stále trochu slabý.

2.0 Multijet/100/103 kW: Dvoulitr platí za odolný a spolehlivý pohon. Po jízdní stránce je tichý a se suverénní dynamikou. Zbytečně však přetěžuje přední část vozu, čímž kazí jinak vcelku agilní jízdní vlastnosti.

Náhradní díly na Fiat 500X 1.4 MultiAir2 103 kW Ložisko předního kola s nábojem 3238 Kč Rameno přední nápravy 5652 Kč Rozvody s vodní pumpou 4082 Kč Hlavní přední světlomet 3380 Kč

Páka převodovky: Do roku 2018 se v roli samočinné převodovky vyskytovalo výhradně devítistupňové ústrojí s měničem momentu. V rámci modernizace v modelovém roce 2019 (tedy od léta 2018) je původní devítikvalt vyhrazen pouze motoru 2.0 Multijet. S menší vznětovou jednotkou 1.6 M-Jet se nově pojí dvouspojková šestistupňová převodovka stejně jako s novým motorem 1.3 FireFly.

Zavazadelník: Fiat 500X je spíše o stylu než o přepravní kapacitě. Objem zavazadelníku činí 350 až 1000 litrů.

Muůtimediální rozhraní: Od začátku nabízelo 500X rozhraní U-Connect, které využívá coby navigaci TomTom. Samotné ovládání je ale trochu krkolomné.

Motor 1.4 MultiAir2: Čtyřválec 1.4 MultiAir2 nabízený do modernizace potěší dynamikou, nízkou spotřebou stejně jako spolehlivostí. Ztráta výkonu může mít různé příčiny. Tou finančně nejnákladnější je vadné turbodmychadlo.

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto: U nás úspěšný není

Vzhledem k prodejnímu úspěchu malé retropětistovky se nelze divit, že po pěti letech od jejího uvedení přišel Fiat na trh s větší rodinnou verzí 500L. A kout železo, dokud bylo ještě žhavé, se výrobce snažil ještě i rok později s provedením 500X. Na módní vlnu malých SUV tedy naskočil jako jeden z prvních, podařilo se mu zaplnit tržní mezeru a na evropském trhu slavilo „iksko“ úspěch. Po celou kariéru se drželo v první desítce svého segmentu. Na našem trhu se ale moc nerozšířilo, o něco větší popularitu si tu získal technicky spřízněný Jeep Renegade. Výběr v inzerci tak dnes není příliš pestrý, napočítáte tu sotva pár desítek aut a polovina z nich jsou roční „předváděčky“ u dealerů. Ceny začínají zhruba od čtvrt milionu a drží se v průměru o 50 tisíc níže než u zmiňovaného jeepu. Výhodou fiatu je skoro nestárnoucí hravý design, na který nebylo potřeba příliš sahat ani v rámci předloňského faceliftu.

Závěr

Fiat 500X nabízí styl, spolehlivost i solidní kvalitu. Navíc dobře jezdí i vypadá. Bonusem je pohon všech kol. Škoda že jej u nás na silnici potkáte spíše výjimečně, což ostře kontrastuje se západní Evropou. Příčinou je vyšší cena a také poněkud menší povědomí současné motoristické veřejnosti o značce Fiat.

Plusy

Atraktivní vzhled

Solidní spolehlivost

Vynikající motor 1.4 MultiAir2

Skvělé jízdní vlastnosti

Může mít pohon všech kol

Devítistupňová samočinná převodovka

Bohatá výbava

Zdařilé vznětové motory

Bezproblémový částicový filtr

Plní vždy Euro 6

Skvělá ochrana proti korozi

Dvě odlišné verze Urban a Cross (liší se mimo jiné světlou výškou 179 oproti 162 mm u Urbanu)

Minusy