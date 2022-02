Fiat chce být v Evropě elektrický již v roce 2027

Automobilka Fiat se nedávno pochlubila, že uvedením hybridních modelů 500X a Tipo dokončila elektrifikaci nabídky osobních modelů. Z finančního reportu společnosti Stellantis za uplynulý rok ale vyplývá, že elektrifikace značky nabere ještě rychlejší tempo.

Podle současných plánů by se totiž značka Fiat měla stát na evropském trhu čistě elektrická již v roce 2027. Z grafů zveřejněných automobilkou navíc vplývá, že se v Evropě dočkáme mezi lety 2022 a 2023 i představení nového čistě elektrického modelu, který zatím nebyl pojmenován.

Bližší detaily o plánech pro značku Fiat bohužel finanční report loňského roku nezmiňuje, upozorňuje ale na úspěchy malého elektromobilu Fiat 500e, který se prý stal nejprodávanějším elektromobilem v A-segmentu (malá městská auta) ve 12 zemích světa.

Olivier François, šéf značky Fiat, přitom v minulém roce hovořil o kompletní elektrifikaci značky mezi lety 2025 až 2030. „Prozkoumáváme teritoria udržitelné mobility pro všechny: je to náš největší projekt. Mezi lety 2025 až 2030 se naše produktová nabídka stane postupně čistě elektrickou. Půjde o radikální změnu pro Fiat,“ cituje jeho slova web Motor1, který na další plány značky upozornil.

Společnost Stellantis pak plánuje do roku 2025 investovat do rozvoje elektrifikace přes 35 milionů dolarů. Část financí přitom zamíří také do transformace italské továrny Mirafiori na produkční hub elektromobilů. Další část financí poputuje do závodu Termoli, kde se mají vyrábět lithium-iontové baterie pro elektromobily.