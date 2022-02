Film o Enzu Ferrarim se začne natáčet v květnu. Po téměř 20 letech odkladů

Vypadá to, že se Enzo Ferrari konečně dočká svého filmu. Po letech odkládání má natáčení začít ještě letos a hlavní role se ujme Adam Driver.

O filmu zobrazujícím život Enza Ferrariho se mluví minimálně od roku 2004. Snímek měl vycházet z knihy „Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races“ z roku 1991, jejímž autorem byl americký novinář a spisovatel Brock Yates. Ferrariho měl hrát Al Pacino a režie se ujal Sydney Pollack, avšak režisérovo úmrtí v roce 2008 znamenalo zastavení projektu.

Od té doby se o filmu čas od času vynořila nějaká zmínka v médiích, ale tím to vždy také skončilo. Ve spojitosti se ztvárněním hlavní postavy se během let mluvilo nejprve o Robertu de Nirovi, poté o Christianu Baleovi a naposledy o Hugh Jackmanovi. To bylo v roce 2020 a od té doby o filmu opět nebylo slyšet. Nyní se však zdá, že bychom se snímku mohli konečně dočkat.

Film o zakladateli automobilky Ferrari je minimálně od roku 2015 v rukách režiséra Michaela Manna, který byl jedním z producentů filmu Le Mans ’66 (v originále, a na režisérském kontě má snímky jako například Nelítostný souboj (Heat, 1995), Ali (2001) nebo Miami Vice (2006). Natáčení filmu o Ferrarim by mělo začít už letos v květnu. Byly také podepsány americké i mezinárodní dohody o distribuci, což je velký krok vpřed.

A kdo bude Enza Ferrariho nakonec hrát? Hovoří se Adamu Driverovi (Klan Gucci, série Star Wars). Jeho ženu Lauru údajně ztvární Penélope Cruz a milenku Linu Lardi, která mu porodila syna Piera, Shailene Woodley (série Divergence, seriál Sedmilhářky). Podle on-line magazínu Deadline je proces obsazování rolí a začátek samotného natáčení v pokročilejším stadiu než kdy předtím.

Děj filmu se bude odehrávat v létě roku 1957, kdy se Enzo Ferrari – krátce po smrti syna Alfreda „Dina“ – připravuje na závod Mille Miglia. Datum premiéry si zatím však nikdo netroufá ani odhadovat. V závislosti na náročnosti natáčení to klidně může být až za několik let. Tedy za předpokladu, že se ho tentokrát skutečně dočkáme.