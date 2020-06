Filmová pecka na obzoru? Hugh Jackman se možná objeví jako Enzo Ferrari

Víte, co mají společného filmy jako Poslední Mohykán, Nelítostný souboj, Miami Vice, nebo Veřejní nepřátelé? Kromě vysokého hodnocení od fanoušků i kritiků je to režisér Michael Mann, který se řadí mezi nejnadanější a nejschopnější režiséry současnosti.

Mann ovšem není pouze schopný režisér. Jako producent se podílel i na filmech jako Letec, Království nebo Hancock, což naznačuje, že má čich na celkem zajímavé a úspěšné projekty.

Právě Michael Mann přitom v současnosti aktivně pracuje na filmu, který nese jednoduchý název „Ferrari“. Scénář k tomuto pak filmu napsal dnes již zesnulý Troy Kennedy Martin, kterého proslavil například scénář k původnímu filmu Italian Job (z roku 1969) nebo filmu Kellyho hrdinové (1970).

Základem ke scénáři i celému filmu by měla být kniha z roku „Enzo Ferrari: The Man and The Machine“ z roku 1991, kterou napsal novinář Brock Yakes. Kniha by měla sledovat souběh událostí v roce 1957, kdy Enzo Ferrari procházel složitým osobní i profesním životem a prakticky celou svou budoucnost vsadil na jediný závod: Mille Miglia 1957.

Jak navíc informoval web DriveTribe, který na nové zprávy kolem filmu upozornil, Mann by prý mohl nechat postavit celou flotilu autentických historických vozů, které by snímku dodaly na věrohodnosti. S financováním by pak mohly pomoci distribuční společnosti jako STX nebo Amazon, které již o projekt prý projevily zájem.

V hlavní roli snímku by se pak mohl objevit australský herec Hugh Jackman, se kterým už prý Mann podle informací webu The Wrap jedná o jeho možné účasti. O dalším hereckém obsazení bohužel nic nevíme, už samotný Jackman je ale příslibem slušné podívané.

Celá věc má ovšem jeden výrazný háček. O podobném filmovém projektu, který by sledoval historii značky Ferrari a osudy jejího zakladatele, se poprvé mluvilo již v roce 2005. V současné době "po-koronavirové" je pak otázkou, kolik odvahy budou mít studia a producenti k investici do podobně velkolepého historického filmu. Zveřejnění již v příštím roce se pak zdá snad až příliš slibné.

I přes všechny možné zádrhely ovšem není pochyb o tom, že by podobné filmové dílo jistě přilákalo do kin statisíce fanoušků automobilů, značky Ferrari i historie. Hugh Jackman jako Enzo Ferrari pod taktovkou Michaela Manna by pak mohl vytvořit fantastickou podívanou, podlévanou benzínem, rychlostí a italským přístupem k životu.