Finská rallye po 2. dnu: Rovanperä deklasuje soupeře, Evans v problémech

V sobotu byly na programu sice jen tři rychlostní zkoušky, ale jejich délka stála za to – 18,94, 20,19 a 32,98 kilometrů. Všechny se jely samozřejmě dvakrát. Na posádky čekalo celkem 144,32 kilometrů. Dominantou dne se stala nejdelší erzeta, což byla pověstná Ouninpohja, která patří k nejslavnějším, ale také k nejtěžším zkouškám v dějinách mistrovství světa.

Když řekne poloosa dost

Druhý den začínali na prvních třech místech jezdci na továrních toyotách. Za vedoucím Kalle Rovanperu byli seřazeni Elfyn Evans +8,0 a Sébastien Ogier +8,6 sekundy. Po úvodní zkoušce dne (RZ11) se časové odstupy mezi zmíněnou trojicí natáhly, ale drama nastalo až v RZ12. Těsně před polovinou zkoušky se roztočil na odbočce Evans. Jak se následně ukázalo, na vině byla prasklá pravá přední poloosa, zřejmě po jednom velkém skoku. Velšan zkoušku dokončil, ale na přejezdu k další časové kontrole musel opravovat.

S ohledem na nářadí, které měl u sebe, šlo jen o eliminaci škod. Proslulou Ouninphoju jen projel bez výkonu. Během dvou zkoušek ztratil 6:11 minuty a propadl se na osmé místo. Pak však přišla penalizace 2:40 minuty za pozdní příjezd do časové kontroly a Velšan se propadl na šestnácté místo. Do konce dne ho vylepšil na dvanácté, ale za to body nebere. Může se o ně pokusit v nedělní klasifikaci a také v závěrečné Power Stage, na které získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu.

Finská rallye 2024 • FIA World Rally Championship

Neuville: „Bál jsem se.“

Na proslulé Ouninpohje padl hned při prvním letošním průjezdu rekord dosaženého času, který držel Kris Meeke (Citroën DS3 WRC) z roku 2016 v hodnotě 14:56,5. Při prvním letošním průjezdu zaznamenala časomíra výsledek 14:52,6 pro Rovanperu a po téměř 33 kilometrech byl druhý v cíli Ogier pomalejší jen o 0,1 sekundy! „Tak to je docela těsné. Na začátku erzety jsem nejel úplně čistě, ale postupně se to zlepšovalo. Nebylo to nic moc šíleného,“ konstatoval Rovanperä. Zatímco Ogier dodaL: „Bohužel jsem nebyl na limitu, na mnoha místech jsem mohl jet rychleji, ale to je celkově shrnutí mého rána.“

Lídr šampionátu Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), který po Evansových problémech „zdědil“ třetí místo, vyjádřil k proslulé erzetě velký respekt: „Abych byl upřímný, bylo to děsivé a celou dobu jsem se bál. Byl jsem šťastný, když jsme byli v cíli.“ Naopak průběžně čtvrtý Adrien Fourmaux (Ford Puma Rally1 Hybrid) měl úplně jiné pocity. „To bylo to cool a intenzivní. Projeli jsme tolik horizontů a kompresí, se kterými jsme si museli hrát,“ uvedl Francouz.

Táta by byl s časem spokojený

Po sekci tří dopoledních rychlostních zkoušek měl vedoucí Rovanperä náskok 21,9 na druhého v pořadí Sébastiena Ogiera a odpoledne přidal ke své převaze dalších 22,4 sekundy. Z šesti sobotních erzet vyhrál obhájce titulu pět a na jedné byl pomalejší jen o 0,5 sekundy. Třiadvacetiletý Fin ještě vylepšil svůj rekordní čas na ikonické zkoušce Ouninphoja na 14:32,6, což představuje rychlostní průměr 136,1 km/h! „Potřeboval jsem trochu zatlačit, chtěl jsem mít na této zkoušce lepší pocit než ráno. Můj otec tu zajel také dobrý čas, teď můžeme říct, že jsme tu oba zajeli dobré časy,“ uvedl Kalle v cíli erzety.

Aktuálně druhý Ogier pochopil, že s Kallem nemá cenu soupeřit a důležitý je výsledek týmu. „Po Elfynových problémech máme pozici 1-2 a z toho důležité body do šampionátu. Teď se musíme soustředit na neděli a zatlačit na další body pro Toyotu,“ prohlásil osminásobný světový šampion. Zatímco dopoledne připustil Neuville obavy z průjezdu úsekem Ouninpohja, odpoledne mluvil úplně jinak. „Druhý průjezd byl mnohem zábavnější. Jsem rád, že dnešek máme za sebou,“ prohlásil Belgičan. V pořadí jednotlivců může být spokojen, protože po odstoupení týmového kolegy Estonce Ott Tänaka a sobotnéch potížích Evanse může navýšit svůj náskok v čele mistrovství světa. Musí ovšem dokončit nedělní čtyři rychlostní zkoušky, které měří celekm 41,66 kilometrů.

Finská rallye 2024 • FIA World Rally Championship

Průběžné pořadí (po RZ16 z RZ20)

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 2:03:53,8; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +44,2; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +1:23,8; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) +1:49,7; 5. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +2:19,2; 6. Solberg, Edmondason (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +7:32,4; 7. Latvala, Hänninen (Fin./Toyopta GR Yaris Rally2) +8:20,0; 8. Joona, Hussiová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +8:52,4; 9. Grjazin, Alexandrov (Bul./Citroën C3 Rally2) +8:57,7; 10. Heikkilä, Temonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +9:04,8; 11. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +9:26,5; 12. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +8:34,7; 13. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +10:04,6; 14. Rossel, Barral (Fr./Citroën C3 Rally2) +10:42,4; 15. McErlean, Fulton (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) +10:48,6; 16. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +12:10,7; 17. Korhola, Virtanen (Fin./HyundaI i20 N Rally2) +12:19,8; 18. Asunnmaa, Männisenmäkki (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +12:22,1; 19. Virves, Lesk (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +12:24,4; 20. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +13:11,7; … 53. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +52:30,4; 54. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +55:43,6; 59. Munster, Loukka (Lux., Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) +1:01:52,2.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Finské rallye

Neděle 4. 8. – 7.55 RZ17 (14,27 km), 10.05 RZ18 (4,35 km), 10.17 RZ19 (14,27 km), 12.15 RZ20 (8,77 km) – Power Stage. Etapa měří celkem 41,66 km.