Finská rallye před startem: Přijde Neuville o vedení?

Jak je již tradicí, rallye začíná v samotné Jyväskylä ve čtvrtek večer superspeciálkou Harju. V pátek se dění přesune do lesů: smyčka čtyř rychlostních zkoušek na severovýchod od centra soutěže se pojede dvakrát a doplní ji na závěr dne superspeciálka Harju. V sobotu přijde návrat na legendární zkoušku Ouninpohja, která se v délce 32,98 jede dvakrát. Další ikonická erzeta Laajavuori, se vrací v neděli, kdy poslouží jako závěrečná Power Stage. Na závěrečném testu získává pět nejrychlejší od pěti do jednoho bonusového bodu.

Šéf pojede také

Tovární tým Toyota se chystá k masivnímu nasazení svých vozů. Vedle klasické čtveřice – Fin Kalle Rovanperä, Velšan Elfyn Evans, Francouz Sébastiewn Ogier a Japonec Takamoto Katsuta, čeká poremiéra s vozem kategorie Rally1 také domácího Sami Pajariho. Zajímavostí je, že šéf týmu Jari-Matti Latvala pojede s navigátorem Juhou Hänninenem s vozem Toyota GR Yaris, Rally2. Pro Latvalu, který oslaví v sobotu devětatřicáté narozeniny, půjde o devatenáctý start na domácí soutěži. Současně pojede podnik mistrovství světa s pořadovým číslem 211 a vede v tomto směru istorické tabulky.

Finská rallye 2024 • FIA World Rally Championship

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Je velmi vzrušující vstoupit do domácího podniku s pěti vozy Rally1. Všichni naši jezdci jsou opravdu hladoví po dobrém výkonu - Kalle bude chtít získat domácí vítězství, Elfyn tuto akci vždy miluje, Taka si tam také vedl dobře, a i když Seb nějakou dobu nestartoval na Finské rallye, vím moc rád by to znovu vyhrál. Bude také velmi zajímavé mít Samiho poprvé v našem voze Rally1 a sledovat, jak se adaptuje na postup z Rally2. Po Polsku a Lotyšsku, kde se nám podařilo smazat náskok v šampionátu, je sebevědomí vysoké. Chci také poděkovat, že mám možnost řídit GR Yaris Rally2. Toto je událost, kterou chci vždy jet, a zároveň nám to spolu s Juhou (Hänninen) dává dobrou příležitost zažít Rally2 v soutěži a pak se o to podělit s našimi zákazníky.“

Kalle Rovanperä: „Samozřejmě je to jedna z nejhezčích akcí se spoustou fanoušků a rodinou kolem. Je to vždy vzrušující a zkoušky jsou opravdu pěkné, ale také docela náročné. Mít letos na plánu legendární erzetu jako Ouninpohja je něco úžasného. Nepřipouštím si žádný velký tlak. Chci se chovat jako ke každé jiné rallye a pokusit se odvést to nejlepší.“

Elfyn Evans: „Finská rallye je pro mě vždy vrcholem kalendáře a bude to důležitý týden pro tým i pro šampionát. V minulosti jsme tam byli silní a měli bychom mít rozumný základ, ze kterého můžeme vycházet. Účinek čištění silnic obvykle není tak významný, jako třeba tomu bylo v Lotyšsku, ale budeme muset počkat, jaké bude počasí. Nejlepší přístup bude užít si to a vidět, co přijde.“

Sébastien Ogier: „Jedná se o jedinečnou událost v šampionátu, kterou podle mě má rád každý jezdec. Pro tým je to samozřejmě domácí akce a jsem rád, že mohu být součástí této silné sestavy a pokusím se předvést vše, co bude v mých silách, abych dosáhl nejlepšího týmového výsledku. Po přestávce v opravdu rychlých rallye si myslím, že jsem měl dobrou rychlost a dobrý víkend v Lotyšsku a doufám, že to přenesu do Finska.

Lotyšská rallye v cíli: Rovanperä byl suverénní, Seskse zradila technika Michal Štěpanovský Rallye

Takamoto Katsuta: „Do Finska se vždy těším. Vzhledem k tomu, že mnoho let tady žiji, je to pro mě spolu s Rally Japan jako druhá domácí soutěž. S tolika silnými jezdci to nebude rozhodně jednoduché vybojovat úspěšný výsledek. Cítím se plně sebevědomě a jsem nadšený, že budu tvrdě makat a užiju si to se vším všudy.“

Sami Pajari: „Už několik týdnů se opravdu těším na Finskou rallye. Debut v Rally1 s TGR-WRT na mém domácím podniku bude opravdu vzrušující okamžik. Měl jsem s týmem několik dobrých testovacích dnů, které mi pomohly zvyknout si na auto a připravit se. Nejdůležitější je získat zkušenosti a rallye dokončit. Není tak snadné stanovit si nějaký cíl, pokud jde o konečný výsledek. Nejlepší přístup je na to nemyslet a jen se učit a postupovat krok za krokem.“

Solberg chce zvýšit vedení

Zákaznický tým Škoda Motorsport Toksport WRT nasazuje do vozu Škoda Fabia RS Rally2 vedoucího jezdce celkového pořadí kategorie WRC2 Olivera Solberga. „Na loňské Finské rallye jsme byli nejrychlejší posádkou skupiny Rally2, ale nebyli jsme přihlášeni pro sběr bodů do kategorie WRC2,“ vzpomíná 22letý Švéd. „Tentokrát chci do kategorie WRC2 získat co nejvíce bodů a mým cílem je třetí vítězství v letošní sezoně.“ Solberg odkazuje na specifické předpisy kategorie WRC2, do níž může každý jezdec získat mistrovské body maximálně na sedmi ze třinácti rallye celé sezony, z nichž se ale započítává pouze šest nejlepších výsledků. S tím, jak se přiblížil devátý podnik sezony, se situace na čele pořadí kategorie WRC2 stále více matematizuje.

Finská rallye 2024 • FIA World Rally Championship

Po dvou vítězstvích (Švédsko a Lotyšsko) s britským spolujezdcem Elliottem Edmondsonem Solberg aktuálně vede v celkovém hodnocení kategorie WRC2. Mladý Švéd dosud získal body do hodnocení kategorie WRC2 na pěti soutěžích. Druhý Sami Pajari jich má na kontě stejný počet, třetí Francouz Yohan Rossel si prozatím započítal pouze čtyři soutěže. Oba naposled jmenovaní jezdci budou ve Finsku přítomni, ale nebudou zde zapsáni k zisku bodů do kategorie WRC2. Tato konstelace dává Solbergovi šance k tomu, aby špičkovým výsledkem ještě zvýšil svůj náskok v celkovém pořadí kategorie WRC2.

Brit Gus Greensmith naopak do dnešního dne bodoval pouze na třech soutěžích. Pilot vozu Škoda Fabia RS Rally2 provozovaného týmem Toksport WRT využil nedávnou Lotyšskou rally jako přípravu na nadcházející rallye ve Finsku. Společně se švédským spolujezdcem Jonasem Anderssonem se tak Brit vrací do bojů o titul. „Potřebuji dobrý výsledek, abych si udržel naději na titul, ale konkurence je velmi silná,“ říká Greensmith, kterému aktuálně patří jedenácté místo v pořadí kategorie WRC2. Zejména severští jezdci mají s rychlými šotolinovými rychlostními zkouškami, jako jsou ty ve Finsku, bohaté zkušenosti. Patří mezi ně i posádky vozů Škoda Fabia RS Rally2 – Finové Lauri Joona a Janni Hussi (TGS Worldwide) z Finska a Estonci Robert Virves a Aleks Lesk (RaceSeven). Ze 31 posádek přihlášených do kategorie WRC2 jich celkem 18 bude startovat s vozem Škoda Fabia.

Polská rallye v cíli: Rovanperä: Přišel, viděl a zvítězil Michal Štěpanovský Rallye

Průběžné pořadí po RZ1 z RZ20

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 2:46,1; 2. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +1,1, 3. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1 Hybrid) +1,3; 4. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +1,4; 5. Rovanperä, Halttunen (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +1,7; 6. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) +3,0; 7. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +3,1; 8. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +3,2; 9. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +4,6; 10. Munster, Loukka (Lux., Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) +8,2; 11. Rossel, Barral (Fr./Citroën C3 Rally2) +9,6; 12. Solberg, Edmondason (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +9,8; 13. Grjazin, Alexandrov (Bul./Citroën C3 Rally2) +10,0; 14. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 10,9; 15. Latvala, Hänninen (Fin./Toyopta GR Yaris Rally2) +11,9; 16. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +12,0; 17. McErlean, Fulton (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) ++12,5; 18. Joona, Hussi (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +12,8; 19. Heikkilä, Temonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +14,5; 20. Solans,, Sanjuan (Šp./(Toyota GR Yaris Rally2) +17,5; … 23. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +18,2.

Zbývající program Finské rallye

Pátek 2. 8. – 7.13 RZ2 (17,96 km), 8.20 RZ3 (15,93 km), 9.35 RZ4 (15,51 km), 12.05 RZ5 (7,76 km), 14.10 RZ6 (17,96 km), 15.17 RZ7 (15,93 km), 16.32 RZ8 (15,51 km), 18.05 RZ9 (7,76 km), 19.05 RZ10 (2,01 km). Etapa měří celkem 116,33 km.

Sobota 3. 8. – 8.05 RZ11 (18,94 km), 9.05 RZ12 (20,19 km), 10.05 RZ13 (32,98 km), 14.35 RZ14 (18,94 km), 15.35 RZ15 (20,19 km), 16.35 RZ16 (32,98 km). Etapa měří celkem 144,22 km.

Neděle 4. 8. – 7.55 RZ17 (14,27 km), 10.05 RZ18 (4,35 km), 10.17 RZ19 (14,27 km), 12.15 RZ20 (8,77 km) – Power Stage. Etapa měří celkem 41,66 km.

Průběžné pořadí (po 8 ze °13 rallye)

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 145 bodů; 2. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1 Hybrid) 137; 3. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 132; 4. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 117; 5. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) 101; 6. Rovanperä (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 86; 7. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 65; 8. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20 Rally1 Hybrid) 29; 9. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 27; 10. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 23; 11. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1 Hybrid) 22; 12. Munster (Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) 22; 13. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 14; 14. Solberg, (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) 14; 15. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 9; 16. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 7; 17. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 18. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 19. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 5; 20. Linnamäe (Est./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 21. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 22. López (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 23. Heikkilä (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 24. McErlean (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 25. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 2; 26. Joona (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 27. Prokop (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Hyundai 361 bodů; 2. Toyota 360; 3. Ford 177.

Vedení v soutěži: Rovanperä 57, Ogier 27, Neuville 25, Evans 12, Lappi 12, Mikkelsen 7; Katsuta 6, Tänak 6.

Vítězové RZ: Neuville 37, Rovanperä 35, Ogier 25, Tänak 20, Evans 11, Katsuta 7, Fourmaux 5, Lappi 4, Sordó 3, Mikkelsen 3, Sesks 2, Linnamäe 1.