Lotyšská rallye v cíli: Rovanperä byl suverénní, Seskse zradila technika

V neděli byly na programu závěrečné dvě zkoušky, které se obě jely dvakrát. Soutěž uzavřela závěrečná Power Stage, na které získálo pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu. Celkem čekalo účastníky soutěže 64,08 měřených kilometrů.

Co vyvolal spadlý poutač?

V sobotu vzbudil velký rozruch incident, když se na trať zřítil vzduchem nafouknutý reklamní poutač, který poškodil při svém průjezdu Elfyn Evans. Do tohoto poutače následně najel Ott Tänak, naštěstí vyvázl jen s drobnými poškozeními na kapotě. Soutěž musela být ovšem přerušena. Tänak chce, aby Mezinárodní automobiloví federace (FIA) zahájila nezávislé vyšetřování toho, co se stalo během RZ14. Jezdec nebyl předem informován prostřednictvím palubního systému RallySafe, ani nebyl zpomalen, což znamenalo, že logicky jel naplno s vědomím, že na trati není žádná překážka.

„Doufám, že FIA dá dohromady nezávislé vyšetřování, abychom skutečně pochopili, co se stalo. Myslím, že rozhodně musíme modernizovat bezpečnost a doufám, že to důležití lidé udělají,“ řekl Tänak serveru DirtFish. Estoncovy komentáře byly ostré, sarkasticky blahopřály kontrole rallye, že si večeři a víno užili. Šéf týmu Hyundai Cyril Abiteboul doufá, že „napětí“ vytvořené z těchto komentářů bude vnímáno ve vhodném kontextu. „Naše auto je masivně propojené a můžu ho dálkově ovládat z telefonu kdekoli na světě. Proč jsme tady nedostali žádné informace,“ řekl Abiteboul pro DirtFish. Šéf týmu Hyundai byl ve svých komentářích odměřenější než Tänak a podporoval výzvu mistra světa z roku 2019 k dalšímu vyšetřování incidentu.

Slibný příběh neměl happyend

Vzhledem k systému bodování, který platí od letošního roku, získali jezdci body po sobotní části soutěže a zvlášť body za nedělní úsek rallye. Ovšem body po sobotě se počítají pouze v případě, pokud jezdec celou soutěž dokončí. Pro Toyotu se nabízela příležitost, aby získala důležité body v hodnocení značek v souboji s Hyundaiem.

Překvapení soutěže, domácí Märtinš Sesks (Ford Mupma Rally1 Hybrid), ztratil v sobotu druhé místo ve prospěch Ogiera. Závěrečný den začínal s převahou 20,6 sekundy na čtvrtého Tänaka. Zřejmě vzhledem k nedostatku zkušeností však přicházely chyby, začalo to na RZ17. „S vozem Rally2 by byl skok plochý a ne natolik masivní jako s vozem Rally1. Na osmnácté zkoušce jsem byl na jedné křižovatce příliš široký a ztratil mnoho sekund. Bohužel jsem podobnou chybu udělal také na devatenácté zkoušce,“ vysvětloval Sesks. Teprve čtyřiadvacetiletý Lotyš nakonec slibně rozjetou soutěž na stupně vítězů bohužel nedotáhl.

Na vině byly technické problémy v závěrečném měřeném úseku, na kterém ztratil 1:45,5 minuty a propadl se ze třetího na konečné sedmé místo. O pouhou sekundu však porazil aktuálního lídra šampionátu Neuvilla! „Stalo se to v první zatáčce, kdy jsem pochopil, že je konec. Nevím, zda šlo o náhodu, nebo nějaký systémový problém. Myslím, že jsme ukázali svoje tempo a udělali spoustě fanoušků radost. Bohužel dnes nebyl náš čas,“ uvedl Sesks.

Tänak chválil soupeře

Rovanperä vyhrál po Polsku druhou soutěž v řadě. Předvedl naprosto dominantní výkon, když vyhrál dvanáct z dvaceti erzet a vedl od první do poslední rychlostní zkoušky. „Je to docela skvělé, protože to pro mě byla svým způsobem domácí rallye, vždyť jsem na těchto a podobných tratích v této zemi vyrůstal. Lotyšsko je pro mě důležité místo. Domnívám se, že jsme tento víkend byli o něco silnější, než jsme čekali. Myslím, že tým odvedl dobrou práci,“ řekl v cíli Rovanperä.

V cíli druhý Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) má za sebou několik těžkých týdnů. Před startem v Polsku měl nehodu v seznamovacích jízdách a na start nenastoupil. Do Lotyšska přiletěl ne zcela ve stoprocentní fyzické kondici, ale odvedl dobrou práci především pro tým. Vyhrál tři rychlostní zkoušky a drží čtvrtou příčku v šampionátu. „Cílem na této soutěži bylo získat co nejvíce bodů pro týmové hopdnocení. Kalle byl tentokrát mimo jakoukoliv diskuzi, tak jsme se soustředili na ostatní soupeře. Na začátku neděle to trochu klouzalo, ale práci s pneumatikami jsme zvládli a cítím se šťastný,“ řekl Ogier.

Hodně spokojený i přes sobotní incident s poutačem může být Ott Tänak. Estonec nakonec bral třetí místo a v průběžném pořadí poskočil na druhou příčku. V cíli ze všeho nejdříve pochválil svého pobaltského soupeře Märtinše Seskse. „Odvedl neuvěřitelnou práci. Samozřejmě, že zná domácí tratě, ale to, jak dokáže ovládat auto, to mu nikdo nemůže vzít. Donutil nás zkušenější hopdně tlačit, takže měl opravdu skvělý víkend. Každý v Lotyšsku by měl být na něj hrdý,“ poznamenal Tänak.

Konečné pořadí (po RZ20 z 20 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 2:31:47,6; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +39,2; 3. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +1:04,5; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) +1:31,5; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +1:42,7; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +2:07,0; 7. Sesks, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1 Hybrid) +2:45,6; 8. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +2:46,6; 9. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +5:12,4; 10. Munster, Louka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) +5:23,1; 11. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +8:37,9; 12. Heikkilä, Temonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +9:15,3; 13. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +9:22,7; 14. Greensmith, Anderssson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +10:14,2; 15. Grjazin, Mälnieks (Bul., Lotyš./Citroën C3 Rally2) +11:39,4; 16. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +11:39,7; 17. Creighton, Regan (Irl./Ford Fiesta Rally2) +13:05,6; 18. Doprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +13:23,2; 19. Margaillan, Margaillanová (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +15:04,9; 20. Jeets, Taniel (Est./Toyota GR Yaris Rally2) +18:00,3.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 8 ze °13 rallye)

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 145 bodů; 2. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1 Hybrid) 137; 3. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 132; 4. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 107; 5. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) 101; 6. Rovanperä (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 86; 7. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 66; 8. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20 Rally1 Hybrid) 29; 9. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 27; 10. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 25; 11. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1 Hybrid) 22; 12. Munster (Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) 21; 13. 13. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 14; 14. Solberg, (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) 13; 15. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 9; 16. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 7; 17. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 18. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 19. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 5; 20. Linnamäe (Est./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 21. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 22. López (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 23. Heikkilä (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 24. McErlean (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 25. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 2; 26. Joona (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 27. Prokop (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 349 bodů; 2. Hyundai 342; 3. Ford 179.

Vedení v soutěži: Rovanperä 57, Ogier 27, Neuville 25, Evans 12, Lappi 12, Mikkelsen 7; Katsuta 6, Tänak 6.

Vítězové RZ: Neuville 37, Rovanperä 35, Ogier 25, Tänak 20, Evans 11, Katsuta 7, Fourmaux 5, Lappi 4, Sordó 3, Mikkelsen 3, Sesks 2, Linnamäe 1.

Výsledky jsou neoficiální.