Finská rallye v cíli: Tänak vyhrál, Rovanperä se přiblížil zisku titulu

Nedělní dvě erzety se jely dvakrát a to pod jmény Oittila s Ruuhimäki. Závěrečný měřený test dlouhý 11,12 kilometru se konal tradičně jako Power Stage, na které získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu.

Vítěz poděkoval manželce

Do závěrečného dne vstupoval vedoucí Tänak s náskokem 8,4 před Rovanperou a držel se pravidla, že nejlepší obranou je útok. Vyhrál vstupní nedělní erzetu a zvýšil svou převahu na 10,3 sekundy. Na RZ20 dosáhli oba sokové shodného času. Na předposledním měřeném testu byl nejrychlejší Rovanperä a do Power Stage nastupoval se ztrátou deseti sekund. Na poslední rychlostní zkoušce byl rychlejší než jeho soupeř, ale na vítězství to nestačilo.

Tänak vyhrál letos podruhé, poprvé se mu to podařilo začátkem června na Sardinii. Ve Finsku vyhrál pět zkoušek a na dalších dvou se o nejrychlejší čas podělil. Na první místo se dostal hned v pátek ráno po druhé erzetě a udržel se na něm až do finiše. „Byl to dobrý víkend. Drželi jsme tempo, jak to šlo bez krizového momentu. Kluci z Toyoty mi dali v pátek na začátku soutěže nějakou naději a od té doby jsme viděli naši šanci. Od té doby jsem tlačil. Chci však především říci v těchto těžkých časech, že je to opravdu všechno na mé ženě. Tolik mě podporuje a jsem na to opravdu hrdý, moc ji miluji,“ řekl Tänak v cíli do televizních mikrofonů.

Pět vítězství, jedno čtvrté, jedno páté a nyní jedno druhé místo. Taková je letošní bilance Rovanpery v letošním seriálu. „Mohl jsem jet rychleji, ale to bych šel do šíleného rizika, které jsem nebyl ochoten podstoupit. Otta nebyla šance reálně dostihnout. Chtěl jsem samozřejmě vyhrát doma. Bojovali jsme a stále jsme byli docela blízko. Myslím, že můžeme být hrdí na to, co jsme dokázali,“ zhodnotil Rovanperä svůj výsledek.

Třetí v cíli byl Fin Esapekka Lappi (Toyota GR Yaris WRC Rally1) a to i přesto, že na předposlední zkoušce udělal s vozem kotrmelce a poškodil přední sklo. „Byla tam z předchozího průjezdu vyjetá kolej. My ji trefili a okamžitě se začali kutálet. Podle videa jsme se otočili třikrát. Omlouvám se týmu za rozbití auta, ale je dobré být v cíli,“ řekl Lappi.

Jeho týmový kolega Elffyn Evans měl v sobotu večer potíže se zavěšením kola, když trefil velký kámen. Dokázal však s poškozením absolvovat další zkoušku a dostal vůz do servisu. V neděli už nezaváhal a skončil celkově na čtvrté příčce. „Určitě to nebyl náš nejlepší víkend. Létali jsme nahoru a dolů. Bylo hezké, že jsme byli nějakou dobu v boji o špičku, ale po sobotě jsem měl trochu frustrující pocity. Alespoň, že jsme v cíli a máme za to nějaké body,“ konstatoval Evans.

Prokop pozdravil fanoušky

Oba čeští jezdci, kteří nastoupili ve čtvrtek do soutěže, dojeli až na cílovou rampu. Osmnáctý skončil Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2). „Bylo to krásné svezení a je neuvěřitelné, jak se jede rychle a jak auta fungují. Na velký výsledek to samozřejmě nebylo, ale byl to každopádně krásný zážitek. Okolí tratí bylo obsypáno diváky a viděli jsme také spoustu českých vlajek. Tím chci poděkovat fanouškům za podporu a už se těším na start v Řecku,“ uvedl Prokop na svém profilu na Facebooku.

Dvacátý byl v cíli hodnocený Jan Černý (Ford Fiesta Rally3), který současně obsadil druhé místo v kategorii WRC3 Open. Tento bodový zisk ho posunul na třetí místo v hodnocení mistrovství světa této kategorie.

Další Räikkönen na scéně

Na sedmadvacátém místě byl v cíli Justus Räikkönen (Peugeot 208 Rally4), synovec mistra světa formule 1 z roku 2007 Kimiho Räikkönena. Sedmnáctiletý Fin má za sebou dvacet startů na národní úrovni a účast na domácí soutěži byla jeho debutem ve světovém šampionátu. Jezdit rallye začal před dvěma roky, předtím se věnoval motokrosu. Justusův otec Rami Räikkönen je ročník narození 1977 a o dva roky starší než jeho slavnější bratr Kimi. Ten startoval ve světovém šampionátu v rallye v letech 2010 (Citroën C4 WRC) a 2011 (Citroën DS3 WRC).

Účast Justuse Räikkönena v podniku světového šampionátu je prozatím jednorázovou záležitostí. „Nejprve chci vyhrát finský národní šampionát a pak jít krok za krokem. Příští rok pojedeme s vozem Rally2,“ řekl mladý Räikkönen pro americký server Dirtfish.com.

V rámci přípravy na víkendovou rallye absolvoval rozsáhlý trénink, aby se ujistil, že dokáže plně držet krok se svým spolujezdcem Mikaelem Korhonenem. „Najezdili jsme několik tisíc kilometrů na štolině, ale především na štěrku,“ řekl Justus Räikkönen. Pokud budou jeho výkony takové jako tento víkend, můžeme čekat, že stane silou, se kterou se bude v příštích letech počítat.

Konečné pořadí Finské rallye:

1. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) 2:24:04,6; 2. Rovanperä, Halttunen (Finn./Toyota GR Yaris Rally1) +6,8; 3. Lappi, Ferm (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:20,7; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:37,6; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2:18,0; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +3:09,0; 7. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +3:57,0; 8. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 NRally2) +9:31,3; 9. Lindholm, Hämäläinen (Fin./Škoda Fabia Rally2) +9:39,0; 10. Huttunen, Lukka (Fin./Ford Puma Rally1) +10:31,6; 11. Kaur, Simm (Est./Volkswagen Polo GTI R5) +11:32,1; 12. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally2) +11:42,7; 13. Asunmaa, Männisenmäki (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +14:07,2; 14. Pietarinen, Linaketo (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +14:35,0; 15. Marczyk, Gospodarczxyk (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +15:16,9; 16. Zaldivar, Der Ohannesian (Bol., Arg./Hyundai i20 N Rally2) +15:49,8; 17. Joona, Shemeikkä (Ford Fiesta Rally3) +18:47,9; 18. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +19:36,6; 19. Forumaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +22:57,9; 20. Černý, Tománek (ČR/Ford Fiesta Rally3) +23:11,7; … 27. Räikkönen, Korhonen (Peugeot 208 Rally4) +35:56,7.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 8 z 13 soutěží):

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 198 bodů; 2. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 104; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 103; 4. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 94; 5. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 81; 6. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 64; 7. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 42; 8. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 35; 9. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 34; 10. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 34; 11. Greensmith (Brit./Ford Puma Rally1) 34; 12. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 19; 13. Loubet (Fr./Ford Puma Rally1) 18; 14. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 9; 15. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 9; 16. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 7; 17. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 6; 18. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 19. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 20. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 6; 21. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 6; 22. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 23. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 4; 24. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 25. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 26. Kaur (Est./Volkswagen Polo Gti R5) 1.

Značky: 1. Toyota 339 bodů; 2. Hyundai 251; 3. Ford 174; 4. Toyota NG 89.

Vedení v soutěži: Rovanperä 67, Tänak 38, Evans 24, Ogier 14, Loeb 9, Neuville 4, Lappi 3, Breen 1.

Vyhrané RZ: Rovanperä 54, Tänak 27, Evans 22, Neuville 15, Lappi 13, Ogier 10, Loeb 10, Breen 4, Sordó 3, Fourmaux 2, Greensmith 1, McErlean 1, Katsuta 1.

Výsledky jsou neoficiální.

Další soutěží je Belgická rallye (18.-21. 8.).