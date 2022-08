Finská rallye po 2. dnu: Prvního Tanaka pronásledují tři toyoty

Sobota jako obvykle zavedla všechny posádky na jih od centra soutěže. Čtyři měřené úseky kolem Jämsä se opakovaly po poledním servisu. Nejdelší den soutěže měřil 150,30 měřených kilometrů. Celý den provázel soutěž déšť.

Lídr je překvapený

Tänak začínal druhý den na prvním místě a jako lídr soutěže svou pozici si udržel. Vyhrál jednu erzetu a na jedné zajel na deseti shodný nejrychlejší čas jako Rovanperä. Do závěrečného dne vstupuje s náskokem 8,4 sekundy. „Pořád jsem trochu překvapený pozicí, na které se nacházíme. Podmínky byly místy dost složité, ale řídit tuhle věc byla někdy noční můra. Nevím, jestli je to těžké, ale je to prostě těžké. Odpoledne už měl člověk z auta lepší pocit a naše tempo bylo dobré. Pro tuto chvíli to rozhodně stačí. Musíme pokračovat ve stejném rytmu. Určitě se pokusím zůstat vepředu. S autem to není příjemné, ale budu dál tlačit. Budu bojovat,“ komentoval Tänak svou situaci.

Nejrychlejším jezdcem sobotního programu byl Rovanperä, který vyhrál pět rychlostních zkoušek a k tomu se ještě na další erzetě podělil o nejlepší čas s Tänakem. Dopoledne se posunul na třetí místo před Evanse a odpoledne pak odsunul z druhé příčky krajana a týmového kolegu Lappiho. „V pátek jsme ztratili dost času a teď se to snažíme dohonit. Ott je rychlý a nemůžu udělat mnohem víc. Měli jsme tam jednu srdcovou záležitost ve vyšší rychlosti, ale z tréninku jsem věděl, že v příkopu nic není a můžeme si ho dovolit projet. Pro odpoledne jsme upravili nastavení a na některých místech to bylo lepší, na dalších ovšem ne. Na trati byla spousta volných kamenů, takže si člověk musel dávat pozor. Déšť mi nevadil. Jsme tady, takže je to zatím všechno,“ uvedl Rovanperä.

Často nebylo nic vidět

Lappi začínal druhý den rallye jako druhý se ztrátou pouhých 3,8 sekundy na vedoucího Tänaka. V průběhu dne si však o jedno místo pohoršil. „Nebyl to snadný den. Dělali jsme, co jsme mohli. Není to snadné. Velmi to klouzalo, přilnavost se dost často měnila. Také jsem udělal mnoho chyb. Do některých zatáček jsem dobře neviděl a nevěřil si. S horizonty to bylo podobné. V jedné zkoušce jsme měli zatracené štěstí. Předek auta odhodil nějaký kámen, který trefil přední sklo, ale to našití zůstalo nepoškozené,“ prohlásil Lappi.

Evans vyhrál úvodní rychlostní zkoušku ze sobotního programu a v dalších erzetách dne byl třikrát mezi nejrychlejšími třemi. Na předposledním měřeném úseku však poškodil zavěšení kola a na poslední zkoušce dne ztratil 52,1 sekundy. O čtvrté místo však zatím nepřišel. „Samozřejmě, vždy jsou věci, které můžete udělat lépe. „Místy mi chybělo více sebevědomí potřebného k tomu, abych podstoupil ten poslední kousek rizika. Možná jsem byl příliš opatrný v některých poznámkách dopolední části. Problém je v tom, že všude musíte být stoprocentní a to tak v mém případě úplně nebylo. V dlouhých zatáčkách nebo na horizontech kam není vidět, bylo složité posoudit, jak nepřekročit rychlost při které se ještě udržíte na silnici. Bojuji, ale pořád nemám pocit, jaký bych chtěl,“ zhodnotil Evans své dosavadní počínání.

Breen dostal vynadáno

Irský pilot Craig Breen (Ford Puma Rally1) havaroval na RZ12 poté, co po přistání z horizotntu narazil do skály zasazené v podrostu. Tento náraz utrhl pravé zadní kolo jeho vozu a přinutil ho okamžitě odstoupit. Šéf týmu M-Sport Rich Millener odsoudil jeho zaváhání a řekl, že je to „chyba, která by se neměla stávat“. Breenův poslední incident je druhým po sobě jdoucím odstoupením od jeho druhého místa začátkem června na Sardinii. Breen jel v době incidentu pátý, s odstupem 35,6 sekundy od prvního. Záběr kamery nenapovídal na fatální chybu, šlo jen o mírné vychýlení za hranu příkopu.

Milliner však neudržel svou frustraci. „Upřímně jel příliš rychle. Taková chyba by se neměla stávat, protože je jasné, že když se rozjedete na horizontu, nedopadne to dobře. Chápu, že se snažil získat pozice, ale takové odstoupení je desetkrát horší, než cokoliv jiného. Takže je to dost depresivní,“ prohlásil. Šéf stáje nemohl potvrdit, zda bude Breen schopen v neděli znovu startovat, připustil, že poškození může být rozsáhlé. „Kolo se utrhlo, bylo tam obrovské poškození i uvnitř. Je pravděpodobně, že se ohnuly všechny výfuky a všechno pod nimi,“ dodal Millener.

Češi jsou sousedi v pořadí

V soutěži pokračují oba čeští jezdci. Devatenáctou pozici drží Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2). „Podmínky jsou docela těžké, v silném dešti je špatně vidět. Dopolední erzety byly v pořádku. Pak jsme změnili nastavení vozu a je zvláštní, jak je za deště přilnavost stále vysoká. V této rychlosti to není snadné. Člověk si řekne, že tady jede již potřinácté a měl by to znát. Ovšem nová auta jsou o level jinde a jede se čím dál rychleji,“ řekl Prokop.

Další český zástupce Jan Černý (Ford Fiesta Rally2) je zatím na 20. pozici a současně druhý v kategorii WRC3 Open. „V takových podmínkách je opravdu náročné věřit poznámkám v rozpisu, že můžete jet takové tempo. Postupně si začínám být jistější a zlepšuje se to. Hodně to klouže a časy nejsou tak špatné, jak jsem si myslel. Přesto si tuto akci opravdu užívám. Je to zábava a dobrá zkušenost,“ uvedl Černý.

Loeb se vrátí na Akropolis

Po Breenových problémech přichází dobrá zpráva pro modrý ovál. Na desátém podniku světového šampionátu, kterým bude řecká Akropolis rallye (8.-11. 9.) pojede s vozem Ford Puma Rally1 také devítinásobný mistr světa Sébastien Loeb. Fenomeální Francouz startoval s fordem letos třikrát a vyhrál úvodní podnik sezony Rallye Monte Carlo. A to pouhý týden poté, co skončil druhý na Rallye Dakar.

Očekává se, že společnost M-Sport Ford nasadí v Řecku šest vozů. Kromě Loeba pojedou irský pilot Craig Breen, Francouzi Pierre-Louis Loubet, Adrien Fourmaux, Brit Gus Greensmithovi a soukromník a domácí matador Jourdan Serderidis. Na Akropolis Loeb třikrát vyhrál (2006, 2008, 2012). Navíc bude těžit z dobré startovní pozice v pátek na podniku, kde je čištění stopy na trati v hluboké šotolině obtížné.

Šéf týmu M-Sport Richard Millener prozradil, že Loeb měl v úmyslu startovat na Katalánské rallye v druhé polovině října, ale znemožnila to termínová kolize z podnikem mistrovství světa v cross-country v Maroku. „Když jsme uzavírali smlouvu pro letošní rok, věděli jsme, že šampionát cross-country je pro Seba klíčový,“ řekl Millener. Současně byl opatrný, aby nezamezil možnosti Loeba vstoupit letos do dalších rallye. Připustil, že je to nepravděpodobné. „Není to nemožné, ale obtížné určitě ano,“ odpověděl na otázku, zda by Loeb mohl jet na Nový Zéland nebo do Japonska.

Finská rallye (po 18 z 22 RZ):

1. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) 2:02:44,0; 2. Rovanperä, Halttunen (Finn./Toyota GR Yaris Rally1) +8,4; 3. Lappi, Ferm (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +35,2; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:19,7; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2:05,5; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:47,5; 7. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +3:23,0; 8. Loubet, Landais (Fr./Ford Puma Rally1) +3:27,2; 9. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 NRally2) +7:56,8; 10. Lindholm, Hämäläinen (Fin./Škoda Fabia Rally2) +8:07,5; 11. Kaur, Simm (Est./Volkswagen Polo GTI R5) +9:36,5; 12. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally2) +9:50,0; 13. Huttunen, Lukka (Fin./Ford Puma Rally1) +9:53,1; 14. Asunmaa, Männisenmäki (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:51,7; 15. Pietarinen, Linaketo (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +12:46,4; 16. Marczyk, Gospodarczxyk (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +13:07,7; 17. Zaldivar, Der Ohannesian (Bol., Arg./Hyundai i20 N Rally2) +13:27,2; 18. Joona, Shemeikkä (Ford Fiesta Rally3) +15:57,6; 19. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +16:51,4; 20. Černý, Tománek (ČR/Ford Fiesta Rally3) +19:32,8.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Finské rallye

Neděle 7. 8. – 7.23 RZ19 (10,84 km), 8.38 RZ20 (11,12 km), 10.01 RZ21 (10,84 km), 12.18 RZ22 (11,12 km). Celkem 43,92 km.

Foto: Redbullcontentpool.com, Facebook Martin Prokop, Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Craig Breen, Gzs Greensmith, Ott Tänak, Thierry Neuville