Fisker ohlásil elektrický pick-up, vznikne na platformě připravovaného SUV

Donedávna se ve spojitosti s Fiskerem a jeho společností Fisker Inc. mluvilo především o kompaktním elektrickém SUV, které by mělo zatopit Tesly Model Y. Jak ovšem Henrik prozradil v jednom ze svých nedávných příspěvků na Twitteru, časem se od něj dočkáme i plně elektrického pick-upu. A své tvrzení rovnou doplnil i prvním návrhem.

„Všechny automobilové segmenty by měly být elektrifikovány,“ uvedl Fisker v komentáři nad desénovým návrhem zadní části elektrického pick-upu. „Po našem elektrickém SUV Fisker jsme se rozhodli představit ještě další dva elektromobily, které postavíme na stejné platformě.“

Fisker Inc se tak zřejmě chystá naskočit do celkem ostrého souboje o nejpopulárnější elektrický pick-up v USA, ve kterém si to podle současných informací rozdají automobilky Tesla, Rivian nebo Work Horse. Brzy by se však měl zapojit i Ford se svou elektrifikovanou F-150, která je miláčkem americky.

Henrik bohužel nezveřejnil ani náznak technických parametrů, již dříve ale prozradil parametry elektrického SUV, ze kterých můžeme vycházet. Platforma by měla standardně dostat baterie o kapacitě 80 kWh, které mají zajistit dojezd až 480 kilometrů. Elektrické SUV navíc nabídne možnost instalace druhého elektromotoru a tím pádem i pohon všech kol.

ALL automotive segments have to be electrified ! After our Fisker electric SUV, we have already decided on our next 2 EV’s on the same platform! #fisker #EVs #ElectricVehicle #Automotive #sustainability #cool #FutureTech #Trending pic.twitter.com/0FRt0yolsR