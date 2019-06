Fisker poodhaluje připravované elektrické SUV, premiéra proběhne v prosinci

Henrik Fisker, talentovaný designér a zakladatel značky Fisker Inc., se pochlubil dalším pohledem na připravované elektrické SUV, které by se mohlo stát vážným konkurentem Tesly Model Y.

První informace o připravovaném SUV Fisker, které by mohlo zdatně konkurovat Tesle Model Y, se objevily již v březnu tohoto roku. Automobilka tehdy poodhalila přední část a prozradila pár zajímavých detailů. Jedním z těch nejzajímavějších však byla cena, která by měla startovat pod hranicí 40.000 dolarů, tedy pod 900.000 Kč.

Čelní pohled odhalil výrazný design s úzkými světlomety a masivní nárazník s tenkými zahnutými pásky denního svícení. Zanedlouho poté se objevila fotografie odhalující přední část vozu z boku, na které byly vidět podběhy s ochranným oplastováním, ve kterých jsou schována masivní kola (údajně do velikosti až 22 palců). Zajímavý je i sklon čelního skla, který vozu přidává na dynamičnosti a sportovnosti.

Nejnovější snímek, který Henrik Fisker zveřejnil na Facebooku, nově ukazuje pohled i na část střechy a levý bok. U střechy stojí za zmínku tmavé lakování a také elektricky odnímatelné panely, díky kterým vůz nabídne střechu ve stylu targa. Pod bezrámovými okny si můžeme všimnout zapuštěných a podsvícených klik, které budou zřejmě vyjíždět. Dvě největší zajímavosti se však ukrývají až v zádní části.

Fisker totiž nechal do D-sloupků zapustit světlo blinkrů, které by podle jeho facebookového příspěvku mělo přispět k vyšší bezpečnosti při přejíždění z pruhu do pruhu. O něco níž pak stojí za pozornost i tenká linka brzdového světla, které tak zasahuje relativně hluboko do blatníku.

Fisker ve svém příspěvku také znovu zopakoval, že čistě elektrické SUV bude startovat pod hranicí 40.000 dolarů a jeho oficiální premiéra je naplánována na prosinec. Za poměrně slibnou cenu by přitom vůz měl nabídnout pohon všech kol, který zajišťuje dvojice elektromotorů. Dostatek energie na cesty by pak měla zajistit baterie s kapacitou okolo 80 kWh, která má vystačit k dojezdu až 300 mil (483 km) na jedno nabití.