Ford Kuga odhaluje český ceník: Základ přijde na 750.000 Kč, kolik stojí plug-in hybrid?

Modrý ovál se rozhodl ve velkém elektrifikovat své modelové portfolio a Ford Kuga je toho jasným důkazem. Jako první ford vůbec přijíždí se třemi různými hybridními typy pohonu – coby mild hybrid, klasický hybrid a plug-in hybrid do zásuvky. Na „běžný“ hybrid si musíme ještě nějaký čas počkat, ty ostatní, stejně jako ryze spalovací verze, už ale oficiálně prozrazují české ceny.

Absolutním základem nabídky je výbava Trend, která se nabízí jen se spalovacími motory – tříválcem 1.5 EcoBoost o síle 88 kW a turbodieselem 1.5 EcoBlue se shodným výkonem. Oba motory se párují se šestistupňovou manuální převodovkou. Benzinový pohon přijde na 734.900 Kč, nafta je o dvacet tisíc dražší. Součástí výbavy Trend jsou 17“ ocelová kola, multimediální systém Sync 3 s navigací a dotykovým displejem, palubní počítač, LED denní svícení, tempomat s inteligentním asistentem rychlosti, systém udržení v jízdním pruhu či parkovací senzory vpředu a vzadu.

Základní benzinový motor je vyhrazen pouze výbavě Trend, v těch dalších už patnáctistovka posiluje na 110 kW. Verze Titanium už má 17“ kola z lehkých slitin, automatickou dvouzónovou klimatizaci, bezklíčkové odemykání a startování, bezdrátové nabíjení telefonu, přední automatické stěrače s dešťovým senzorem či ambientní osvětlení interiéru. Připlatíte-li si 49.000 Kč za vyšší verzi Titanium X, dostanete navíc audiosystém Bang & Olufsen s deseti reproduktory, přední LED světlomety, kombinované čalounění sedadel kůže/látka a zadní tmavě tónovaná skla.

Pro zájemce, kteří preferují spíše sportovnější vizáž, je připravena výbava ST-Line. Ta obsahuje 18“ kola, vyspělejší 12,3“ multimediální systém, sportovní tvarování nárazníků a lakované spodní části karoserie, černý potah stropu a červeně prošívané prvky interiéru, sportovní odpružení a hliníkové pedály. Také tady si můžete připlatit za vybavenější X, přičemž jeho nabídka je shodná, jen dostává jiné čalounění.

Pomyslným vrcholem nabídky je luxusní verze Vignale, která přijíždí na osmnáctipalcových kolech, má rovněž větší infotainment a ozvučení Bang & Olufsen již v základu. Dále nechybí head-up displej, adaptivní přední LED světlomety s prediktivním svícením, bezdotykové ovládání pátých dveří, aktivní parkovací asistent s nouzovým brzděním, vyhřívaná přední sedadla, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v deseti směrech či chromované detaily exteriéru.

Pro všechny výbavové stupně je k mání sada Winter za 17.700 Kč, která obsahuje vyhřívaná přední a zadní sedadla, stejně jako čelní sklo a volant. Připlatit si rovněž můžete za paket Technology s adaptivním tempomatem, ukazatelem rozestupu vozidel, funkcí stop&go, rozpoznáváním dopravních značek, asistentem pro vyhýbající manévr, přední a zadní parkovací kamerou nebo chráničem hran předních a zadních dveří. Tento balíček vyjde na 33.900 Kč, jen pro nejvyšší Vignale stojí 31.400 Kč.

A pokud by vám ST-Line připadalo málo sportovní, můžete si pro tuto výbavu připlatit za ST-Line Plus čítající 19“ kola, červeně lakované brzdové třmeny a zadní spoiler pátých dveří v barvě karoserie. Dostupné pro většinu výbav je rovněž nezávislé a programovatelné topení s dálkovým ovládáním, které stojí 25.300 Kč. Ve všech výbavách je standardem sada na opravu pneumatik, připlatit si můžete 2700 Kč za 17“ ocelovou minirezervu. Základní záruka je na pět let a 120.000 km, za 7000 Kč si ji můžete nechat prodloužit na 7 let a 200.000 km.

Standardní barvou nové Kugy je bezpříplatková modrá Blazer. Za bílou barvu dáte 6.900 Kč, další metalické laky přijdou na 15.900 Kč. Najdete tu i speciální odstíny, ty už vyjdou na 21.900 Kč. Absolutním vrcholem jsou unikátní barvy červená Lucid a bílá Platinum, tady si připravte 25.900 Kč.

Velkou novinkou v nabídce Kugy je plug-in hybridní pohon, který se skládá ze zážehového čtyřválce s objemem 2,5 litru, elektromotorou a 14,4kWh lithium-iontového akumulátoru. Ústrojí se kombinuje se samočinnou převodovkou CVT. Maximální výkon soustavy je 165 kW a na elektřinu má auto při městském provozu urazit až 68 kilometrů. Sympatické je, že plug-in hybrid se nabízí ve všech výbavách vyjma základního Trendu, ve verzi Titanium stojí 994.900 Kč, je tedy o 24.000 Kč dražší než výkonnější naftový dvoulitr s osmistupňovým automatem a pohonem všech kol. Více už ale prozradí přiložená tabulka.