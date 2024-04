Ford láká na novou výroční speciální edici Mustangu. Letos mu bude šedesát

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Letos v dubnu to bude už šedesát let od velkolepého debutu legendárního Fordu Mustang na světové výstavě World's Fair 1964 v New Yorku. Právě v dnešních dnech se v New Yorku koná tradiční autosalon, na němž americká automobilka oficiálně oznamuje, že přesně v den šedesátého výročí Mustangu uvede novou narozeninovou speciální edici.

Ford na newyorském autosalonu sice nezveřejnil bližší informace, ale už světu ukázal nový emblém 60 Years, jakým se bude výroční Ford Mustang chlubit v ulicích měst. Jeden z oficiálních teaserů nám současně ukazuje, že pod kapotou nebude chybět poctivý pětilitrový vidlicový osmiválec, který je jedinou v Česku dostupnou motorizací pro nejmodernější sedmou generaci populárního sportovního modelu.

Automobilka novou výroční edici oznámila během tiskového prohlášení, při němž zveřejnila skutečnost, že v loňském roce 2023 byl kultovní Mustang celosvětově nejprodávanějším sportovním autem. Ford sice neuvedl konečný počet prodaných kusů během loňského roku, ale uvedl, že nejnovější pokračovatel se prodává na 85 světových trzích.

Novinka oslavující šedesátiny původního Mustangu z roku 1964 se oficiálně odhalí ve stejný den, jako tehdy. Slavnostní představení je naplánováno na 17. dubna 2024 během speciální události pořádané Fordem na americké závodní trati Charlotte Motor Speedway v Severní Karolíně, kam automobilka zve všechny fanoušky Mustangu.