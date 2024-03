Legendární Ford Mustang letos slaví 60 let. Byl schválen jako „zatracená věc“

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

„Pánové, já vám tu zatracenou věc schválím, abych se vás zbavil, ale musíte ji prodat. Jde o vaše krky!“ Americký Ford se v 60. letech nacházel v ekonomicky nepříznivé situaci a nemohl zbytečně riskovat, ale když Lee Iacocca nepřestával naléhat na tehdejšího šéfa společnosti Henryho Forda II., nakonec dostal „zelenou“. Lee Iacocca tehdy viděl potenciál v levném sportovním modelu pro americkou mládež a věřil, že bude úspěšný.

A za chvíli tomu bude už šedesát let od oficiálního debutu legendárního Fordu Mustang. Automobilka jej vyvinula na technických základech obyčejnějšího Fordu Falcon a slavnostně jej představila 17. dubna 1964 na výstavě v New Yorku. Ford tehdy investoval do masivní marketingové kampaně a už v den odhalení byly mustangy dostupné u všech prodejců značky ve Spojených státech amerických.

Zanedlouho byl nový mustang k vidění úplně všude – novinka se stala okamžitou senzací a každým dnem Američané navštěvovali prodejce Fordu, aby si odváželi do svých garáží vytoužený lidový sporťák. Úspěch mustangu dodnes patří k těm největším v automobilovém průmyslu, protože po pouhém roce od uvedení na trh odjel z výrobní linky miliontý kousek.

Video se připravuje ...

Díky Fordu Mustang navíc vznikla celá americká kategorie kompaktních sportovních aut „pony cars“ a konkurenční koncern General Motors mu v roce 1966 nadělil přímou konkurenci – Chevrolet Camaro. Marketing značky se tehdy vyjádřil, že „Camaro je zvířátko, které požírá mustangy.“ Z obrovského úspěchu sportovního fordu chtěla každá americká značka ukořistit aspoň malý kousek podílu na trhu.

První modelové roky z let 1964 až 1966 jsou už od počátku těmi nejslavnějšími a u automobilových sběratelů mají stále vyšší cenu. Základním motorem tehdy byl řadový šestiválec, ale těmi pravými mustangy byly výkonnější specifikace s vidlicovými osmiválci. Dodnes je osmiválcový mustang symbolem ameriky, elegantní kabriolet se staženou látkovou střechou pak obrazem její obdivované svobody.

Jak už to však u módních záležitostí bývá, potenciální zájemci v následujících letech začali chtít další vylepšení, a tak se kultovní Ford Mustang vydal na nepřetržitou životní dráhu následujícími desetiletími. Aktuálně se na českém trhu začíná prodávat už sedmá generace, která je jediným dostupným osmiválcovým sportovním autem na evropském trhu. Ford Mustang navíc drží titul celosvětově nejprodávanějšího sportovního vozu všech dob – dodnes se jej prodalo bezmála 10,3 milionu kusů.