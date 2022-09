Ford má nevšední problém, automobilce dochází modré ovály

Během posledních let jsme si zvykli číst, že automobilkám chybí nejrůznější komponenty. Během pandemie mohlo jít o celou řadu dílů, následně však problém představovaly především čipy, se kterými bude problém zřejmě ještě pěkných pár měsíců. Ford teď ale trápí absence zcela jiné, ovšem stále nezbytné součástky.

Podle informací, které jako první přinesl Wall Street Journal (odkazující se na anonymní zdroj), totiž automobilce Ford začínají docházet modré ovály, které jsou pro značku symbolické. Výpadek v zásobovacím řetězci, který se týká i symbolů značících jednotlivé modely, by se přitom měl týkat všech modelů, včetně nejprodávanější série trucků Ford F-Series.

Problémy se zásobováním logy a označením modelů pak v rozhovoru pro CNBC potvrdil i tiskový mluvčí automobilky, odmítl však zmínit, kolik automobilů se problém týká. Samotná automobilka však již začátkem minulého týdne oznámila, že nedostatek různých komponent ovlivnil zhruba 40.000 až 45.000 vozů, zejména SUV a trucků s vysokým profitem, které nemohly být doručený dealerům.

Příčinou problémů se zásobováním logy by přitom neměla být pandemie ani válka. Podle The Journal by na vině mohla být společnost Tribar Technologies, která loga pro automobilku Ford dodává. V srpnu však musela společnost omezit svůj provoz, neboť vypouštěla průmyslové chemikálie do lokálního odpadního systému.

Společnost Tribar se k situaci nevyjádřila a její podíl na současné situaci odmítla komentovat i automobilka Ford. Ta však již začátkem minulého týdne oznámila, že plánuje restrukturalizaci svých globálních zásobovacích řetězců, aby podpořila efektivní a spolehlivé získávání komponent.

Ostatně problémy se zásobováním trápí i evropskou část automobilky, která kvůli nim musela v minulosti omezit příjem objednávek na modely Focus či Fiesta, na které se vytvářely několik měsíců dlouhé čekací lhůty.