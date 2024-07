Ford možná naráží na problém. Capri může skončit jako Alfa Milano

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Evropský Ford se s novým elektrickým SUV Capri rozhodl oživit slavné jméno z minulosti, čehož si okamžitě všimli i v Alfě Romeo. V minulosti se totiž legendární Ford Capri, v Česku proslavený televizním krimiseriálem Profesionálové, inspiroval italským ostrovem Capri u západního pobřeží na jihu Itálie. A to je hlavní důvod, proč se italská značka začala o Ford tolik zajímat.

Během letošního dubna se totiž Alfa Romeo musela potýkat s italskou vládou poté, co se nejnovější crossover rozhodla pojmenovat Milano, ale vyrábí jej v továrně v Polsku. Italská vláda tehdy začala koncernu Stellantis vyhrožovat pokutami za porušení zákona z roku 2003 – článku 4, odstavce 49 zákona č. 350/2003, § 517 trestního zákoníku. Ten upravuje dovoz a vývoz zboží za účelem uvádění na trh nebo spáchání činů jednoznačně zaměřených na nepravdivé nebo zavádějící označení původu.

Italský ministr průmyslu Adolfo Urso přitom připomněl, že Alfa Romeo chce vyrábět italsky „znějící“ produkt mimo Itálii, což je nelegální krok vedoucí ke klamání zákazníků, protože nepravdivě označuje zemi původu. Jakmile se to jmenuje italsky, ale nevyrábí se to v Itálii, je to pro podnikatele i velké společnosti obrovský právní problém.

A konečně se dostáváme k jádru věci – Alfa Romeo po svých právních tahanicích upozorňuje na Ford, který tento zákon rovněž porušuje. Nový Ford Capri se podle tradice automobilky jmenuje podle italského ostrova, ale nevyrábí se na území této země. Vyrábí se v německé továrně v Kolíně nad Rýnem. Zadělává si Ford na problém, nebo se mu povede z něj elegantně vybruslit?

Alfa Romeo k tomu ze srandy přidává i vysvětlení – Ford ve skutečnosti nechtěl oslavovat italský ostrov, ale pro novou generaci v minulosti populárního capri se inspiroval stejnojmennou vesnicí na předměstí Kapského města v Jihoafrické republice. V instagramovém příspěvku k tomu Alfa Romeo i přidává souřadnice, abyste jej mohli najít na mapách.

Co myslíte, pokud si tohoto problému všimne italská vláda a začne jej řešit, donutí Ford k přejmenování nového modelu Capri? A co když ten se to opravdu pokusí obhájit vtipnou teorií vymyšlenou rozhořčenými manažery Alfy Romeo? Vždyť oni museli přejmenovat milano na junior jen krátce po oficiálním představení. Tenhle případ budeme určitě sledovat v budoucnu a informovat vás o dalším dění.