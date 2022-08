Ford představil specialitu pro své virtuální závodníky

Věděli jste, že společnost Ford provozuje vlastní tým virtuálních závodníků? Esportový tým s oficiálním názvem Team Fordzilla vznikl již v roce 2019 a aktivně se účastní virtuálních závodů na nejvyšší úrovni. Nyní však představuje vlastní produkt, určený pro další milovníky virtuálního závodění.

Na německém veletrhu Gamescon 2022 totiž Team Fordzilla představil konstrukci pro virtuální závody, na jejímž vývoji spolupracovat s odborníky z Next Level Racing.

„Je skvělé spojit se s lídrem v oblasti simulátorových závodních technologií, jako je Next Level Racing, navíc to ukazuje, jak daleko se tým Fordzilla za relativně krátkou dobu dostal,“ uvedl Emmanuel Lubrani z týmu Fordzilla. „Doufáme, že hráči, kteří tyto nové produkty používají, se budou cítit více ponořeni do toho, o co se snažíme, stejně jako do jejich hry, ale především je budou používat k pobavení,“ dodal Lubrani.

Sada se skládá z rámu GTElite Ford GT Edition Cockpit a sedadla ES1 Seat Ford GT Edition, přičemž obě položky jsou prodávány samostatně. Samotný rám přitom na první pohled zaujme výraznou modrou barvou s laserem vypáleným logem Ford a přípravou na uchycení příslušenství podle potřeb zákazníka.

Sedadlo je vybaveno speciálními bezpečnostními pásy s logy týmu Fordzilla a logem Ford GT na hlavové opěrce. Navrženo bylo speciálně s ohledem na perfektní ergonomii a pohodlí během závodění na simulátorech. Sedadlo je navíc připravené pro hráče s pasem o šířce až 107 cm a zvládne hmotnost až 250 kilogramů.

Sedadlo a rám jsou kompatibilní se všemi hlavními typy používaných volantů, pedálových boxů a boxů s voličem převodovky/ruční brzdou používaných při simulátorových závodech. Samotné sedadlo by pak mělo být kompatibilní s většinou používaných rámů s bočním uchycením.

Obě položky by se měly na trhu objevit v průběhu září a dostupné by měly být u prodejních partnerů Next Level Racing.