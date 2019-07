Ford prý chystá i Bronco pick-up, chce konkurovat Jeepu Gladiator

Nová generace Fordu Bronco by měla být představena již v polovině příštího roku a se zahájením produkce se počítá od ledna 2021. Bronco by se kromě klasické pětidveřové karoserie mohlo objevit i jako kratší třídveřový model a později i jako pick-up, který by měl konkurovat nedávno představenému Jeepu Gladiator.

A na jednu stranu se tomu ani nelze příliš divit. Vždyť stejně jako Wrangler, i základní Bronco by mělo nabídnout stylový retro vzhled a slušné schopnosti v terénu. Poněkud kontroverzní je však skutečnost, že již standardní Bronco by mělo být postaveno na základech pick-upu Ford Ranger. Bronco pick-up by tak ve výsledku mohlo být jen odolnějším a stylovějším Rangerem.

Na možnou novinku upozornil web Automobile, který přihodil i pár zajímavých detailů. Nové Bronco pic-up by se mělo standardně nabízet pouze s čtyřdveřovou kabinou, za kterou bude menší ložná plocha. Stejně jako standardní Bronco, i varianta pick-up by měla nabídnout možnost sundání střešních panelů, čímž se ještě více přibližuje Jeepu Gladiator.

O pohonných jednotkách pro pick-up zatím nepadlo ani slovo, vzhledem ke stejnému technickému základu se však očekává, že budou shodné s motorizacemi pro standardní SUV.

To by mělo být představeno s 2.3 litrovým přeplňovaným čtyřválcem o výkonu 201 kW (273 k) s točivým momentem 420 Nm, který je převzat z pick-upu Ranger. O přenos výkonu na kola se bude starat desetistupňová automatická převodovka. Do budoucna se však hovoří i o hybridu a výkonném speciálu Bronco Raptor, pod jehož kapotou může být i přeplňovaný 2.7 litrový motor V6, nebo atmosférická V8.

Vzhledem k premiéře plánované na rok 2024 je však krajně nepravděpodobné, že by se automobilka v příštích měsících k novému pick-upu sama dobrovolně vyjádřila. Nezbývá tedy než čekat na představení nového Bronca, špionážní fotografie z testování prototypů a další úniky informací.