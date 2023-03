Ford Ranger přijíždí jako Wildtrak X. Robustní stylovka ale není pro každého

Nový Ford Ranger před časem konečně doputoval i na naše trhy, kde působí pozdvižení především jeho sportovní verze Raptor, vybavená unikátním podvozek a benzínovým šestiválcem. Kdo chce spíš dobře vybaveného pracanta, pravděpodobně sáhne po verzi Wildtrak, nabízející techniku připravenou především pro těžkou dřinu.

Australské zastoupení automobilky se však rozhodlo vyplnit mezeru mezi vrcholným sportovním Raptorem a poctivým pracovním Wildtrakem modelem s označením Wildtrak X. Pod jeho kapotou se přitom vždy nachází 2,0litrový turbodiesel, který je párovaný s tradičním přiřaditelným pohonem všech kol.

Ve srovnání s klasickým Wildtrakem přitom verze X nabídne rozšíření rozchodu předních i zadních kol o 30 mm, zatímco světlá výška byla vylepšena o 26 mm. Automobilka se navíc chlubí tlumiči Ohlins speciálně naladěným odpružením, které by mělo být lépe uzpůsobeno dlouhým cestám i převozu nákladů o hmotnosti do 3,5 tuny.

Za zmínku stojí také unikátní maska chladiče, doplněná o přídavné LED svícení, hliníkové nástupní prahy po stranách nebo černé dekory. V podbězích jsou unikátní 17“ kola, obutá do pneumatik General Grabber AT3 o rozměru 265/70 R17.

O pohon se stará dvakrát přeplňovaný vznětový čtyřválec, známý z minulé generace Rangeru Raptor, který nabízí nejvyšší výkon 150 kW a 500 Nm točivého momentu. O přenos výkonu na kola se stará desetistupňový automat. Vůz je navíc vybaven systémem Trail Control a režimem Rock Crawl pro co nejlepší prostupnost náročným terénem.

Nový model bude dostupný pouze v oranžovém laku Cyber Orange a jeho výbava zahrnuje Matrix LED světlomety, skládací střešní nosiče, roletu kryjící korbu a také posuvný oblouk za kabinou, který lze využít jako další bod pro uchycení příslušenství na střechu. Na korbě je také zásuvka pro připojení různého příslušenství, zatímco na palubě je audiosystém B&O nebo 12,4palcová obrazovka infotainmentu.

Ford Ranger Wildtrak X je zatím dostupný pouze v Austrálii, kde je jeho cena nastavena od 51.000 dolarů, tedy od cca 1.124.000 Kč. Do showroomů by měl vůz odrazit během léta. Netroufáme si však předvídat, zda by se nový model někdy do budoucna dostat i na starý kontinent.