TEST Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost V6 Twin-Turbo e-4WD – Až nepochopitelně skvělý

Pochválit chci volant, který nejen hezky vypadá, ale také příjemně padne do dlaní, a úžasná jsou pádla manuálního řazení, vyrobená z hořčíkové slitiny. Působí hodnotně, navíc potěší takovým uspokojivým chodem. V koncernu Volkswagen by se měli inspirovat…

Ranger Raptor není obyčejným pracovním pick-upem a tomu odpovídá také interiér, který použitými materiály, zpracováním a výbavou odpovídá klidně i prémiovému SUV. Auto se chlubí fantastickými sedadly čalouněnými kombinací kůže/velur/vinyl s výrazným bočním vedením, vyhříváním a elektrickým nastavováním v 10 směrech, výbava dále zahrnuje například automatickou dvouzónovou klimatizaci s výdechy pro druhou řadu, vyhřívaný kožený volant, vyhřívané čelní sklo, bezdrátové nabíjení telefonu, audiosytém Bang & Olufsen s 10 reproduktory, USB konektory, 12V zásuvku, aktivní parkovací asistent, 360stupňovou parkovací kameru, přední a zadní parkovací senzory nebo bohatou bezpečnostní výbavu. Skvěle fungují LED Matrix světlomety, které disponují prediktivním svícením do zatáček a schopností odstínit okolní provoz – takže se v noci nemusíte starat o dálková světla, auto to zvládne samo. A lampy svítí fakt pěkně.

Motor, jízdní vlastnosti

Jede krásně. Nejen na pick-up

Zatímco předchozí generace Fordu Ranger Raptor se prodávala výhradně se vznětovým motorem, u současné je výběr zajímavější. Dvěma turbodmychadly přeplňovaný naftový dvoulitrový čtyřválec v ceníku najdeme stále, jednotka s označením 2.0 EcoBlue Bi-Turbo poskytuje 151 kW (205 koní) a 500 Nm.

Novinkou je ale zážehová alternativa. Ford zvolil třílitrový vidlicový šestiválec se dvěma turby známý jako 3.0 EcoBoost V6 Twin-Turbo. Motor, který pro pick-up speciálně naladila divize Ford Performance, má blok válců z vermikulární litiny, jež je podle výrobce přibližně o 75 procent pevnější než běžná litina. Motor je spojen výhradně s desetistupňovou automatickou převodovkou.

Šestiválec dává maximální výkon 215 kW (292 k) při 5500 otáčkách za minutu a nejvyšší točivý moment 491 Nm od 2300 min-1. Obě čísla vypadají slušně, přesto by mohlo být lépe. Kvůli přísným emisním normám jsme totiž v Evropě o pořádný kus výkonu ochuzeni. Na některých trzích Ranger Raptor nabízí 292 kW, tedy 397 koní! Na druhou stranu, buďme rádi alespoň za to.

Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost V6 Twin-Turbo e-4WD

Ale hlavně – tenhle motor funguje skvěle, i když je uměle přiškrcený. Dvěma turbodmychadly přeplňovaná V6 má spoustu síly už od nízkých otáček, s jejich nárůstem ale ještě ožívá a nádherně táhne až k omezovači. Ne že by tenhle 2,5 tuny vážící kolos byl vyloženě bláznivě rychlý, ale svižný je velmi. Podle Fordu Ranger Raptor s V6 ostatně akceleruje z klidu na stovku za 7,9 sekundy a rozjede se na 180 km/h.

Ve skutečném provozu tak má více než dostatek síly na vyřešení všech možných nástrah, pomalejší vozidla objede během okamžiku, podivuhodnou výdrž ukazuje také na dálnici nebo ve stoupáních. Zajímavá je jeho pružnost, z 80 na 120 km/h dokáže pick-up zrychlit za zhruba 5,5 sekundy. Tohle auto prostě jede krásně, nejen na pick-up.

Ještě lepší je ale charakter motoru. Předně tu máme fantastický zvuk. Vůz dostal elektronicky ovládaný aktivní výfuk se čtyřmi profily: tichý, normální, sport a baja. Pojmenování prvních dvou je poněkud úsměvné, v těchto režimech totiž Ranger rozhodně není vyloženě tichý a zvuk nepůsobí normálně. Auto zní příjemně hutně a když okolo vás projede, všimnete si.

Ve sportovním a baja nastavení se pak pick-up vyloženě rozburácí. V nižších otáčkách nabízí spíše hluboké a zlověstné tóny, ve vyšších pak skoro až agresivně řve. Uvolnění plynu často následuje hravé zabublání. V době, kdy se i nejostřejší modely prémiových značek drží v otázce zvuku zkrátka, je projev Raptoru vyloženě pohlazením.

A pak je tu odezva motoru. V ostrém setupu Ranger využívá nový anti-lag systém, který udržuje turbodmychadla roztočená po dobu až tří sekund po sundání nohy z plynového pedálu. V praxi tak máte ještě slušnou chvíli po uvolnění akcelerátoru k dispozici maximální plnící tlak soustavy, takže když opět přidáte, šestiválec nemusí na nic čekat a okamžitě zabere. Díky tomu se v tomhle autě krásně pracuje s plynem – dá se mimořádně přesně dávkovat, navíc působí ostře, což má samozřejmě pozitivní vliv na ovladatelnost.

Kdybych měl pohonnému ústrojí přece jen něco vytknout, byla by to přítomnost desetistupňové automatické převodovky. Nechápejte mě ale špatně, samotná skříň funguje dobře, jde spíš o samotný počet převodů. Deset je hodně, takže v manuálním režimu může být toho klikání pádly až moc.

Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost V6 Twin-Turbo e-4WD

Když spojíte velký pick-up na obrovských kolech se zážehovým šestiválcem, je jasné, že dostanete auto, od něhož nemůžete očekávat nízkou spotřebu. Přesto za sebe musím přiznat, že jsem byl příjemně překvapen, čekal jsem o něco horší čísla. Potěšil mě zejména apetit při klidných přesunech po cestách mimo města a dálnice, při nichž Ranger Raptor jezdil za 11 až 13 l/100 km.

Horší to bylo v Praze, tam se pick-up pohyboval v průměru za 17,3 l/100 km, a na dálnicích, na nichž spotřeba činila rovných 15 l/100 km. Mimo zpevněné silnice pochopitelně záleží na typu terénu a stylu jízdy, v náročných podmínkách to může být klidně více než 30 l/100 km. Já jsem se s Rangerem pohyboval zejména v zasněžených horách a dopad na dlouhodobou spotřebu nebyl příliš výrazný. Po týdenním testu palubní počítač ukazoval průměr 15,4 l/100 km.

Doma je všude. Skoro

Největší překvapení mi ale Ranger Raptor přichystal v oblasti jízdních vlastností. Připomenu, že vůz dostal speciálně zesílený rám a vylepšený podvozek s vinutými pružinami na obou nápravách a adaptivními tlumiči Fox s vnitřním obtokem. Celé to funguje naprosto nepochopitelně.

Vlastně ani nevím, kde začít… Snad u komfortu, to bude rychlovka. Ranger Raptor je totiž až neuvěřitelně pohodlným autem. Podvozek ve spolupráci s velkými pneumatikami dokonale pohlcuje nerovnosti všeho druhu. Ale opravdu dokonale! V případě pick-upu to možná zní zvláštně, ale už hodně dlouho jsem nejel v autě, které by tak suverénně filtrovalo výmoly, vyjeté koleje nebo rozbitý asfalt. A třeba takové příčné zpomalovací prahy v konfrontaci s tímto autem postrádají význam - jako by na silnici ani nebyly. Úžasné navíc je, že čím rychleji Raptor jede, tím lépe podvozek funguje. Vůz nedrncá, neposkakuje, nerovnosti jednoduše požírá.

Pohodlí však nekončí u schopnosti tlumit nerovnosti. Při prvním pohledu na obrovské pneumatiky s hlubokým vzorkem jsem se snažil vybavit si, kde všude mám schované prášky proti bolesti hlavy. Čekal jsem totiž, že gumy budou ve vyšších rychlostech nesnesitelně hučet. Ale ono nic. Mohl jsem jet klidně 160 km/h (a že to motor zvládne s prstem v nose) a pneumatiky skoro nebylo slyšet. To se spíš ozýval svist vzduchu okolo vysoké karoserie a velkých zpětných zrcátek.

Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost V6 Twin-Turbo e-4WD

Pochvalu si Raptor navíc zaslouží za suverenitu a stabilitu. I při zmíněných 160 km/h se projevuje naprosto jistě, nemáte v něm pocit, že děláte něco, co byste dělat neměli. Vysoké tempo v tomto pick-upu působí zcela přirozeně.

Další šok se dostavil na zakroucené silnici. Skoro 2,5 tunový pick-up na v podstatě terénních pneumatikách zatáčí způsobem pro mě nepochopitelným. Když překonáte prvotní ostych, způsobený pocitovou těžkopádností, zjistíte, že se Ranger Raptor poměrně ochotně stáčí, že dokáže až překvapivě dlouho odolávat nedotáčivosti a že se v oblouku a při změnách směru může opřít o svůj podvozek. Hot-hatch to pochopitelně není, ale na terénní pick-up je jeho jízdní projev jednoduše úchvatný. Ovladatelnosti pomáhá už zmíněný hezky dávkovatelný plyn, díky němuž si v zatáčkách můžete pomoci prací s akcelerátorem, skvělé je také řízení, které je příjemně tuhé a strmé a navíc poskytuje dostatek zpětné vazby. Pick-up navíc krásně brzdí.

Ford Ranger Raptor je tedy sympatické a schopné vozidlo na zpevněných cestách, jak si ale vede v terénu? Stručně řečeno – naprosto suverénně. Pick-up je vybaven stálým pohonem všech kol (může ale jezdit i jako čistá zadokolka), elektronicky řízenou dvoustupňovou rozvodovkou a mechanickými uzávěrkami předního a zadního diferenciálu. K tomu nabízí velkou světlou výškou, pořádné obutí a odolnou ochranu podvozku. A o tlumičích už také byla řeč, k nim ale přidám informaci o zajímavé schopnosti rozpoznat, že auto zrovna letí ve vzduchu. Tlumiče v okamžiku vyvěšení kol okamžitě změní charakteristiku na nejtužší, takže se po dopadu nedostanou do dorazů. S Raptorem tak můžete vesele skákat, když budete chtít.

V terénu pak potěší také brodivost 850 mm, nájezdové úhly 31 stupňů vpředu a 27 stupňů vzadu, přejezdový úhel 24 stupňů nebo boční náklon až 30 stupňů. Poctivou mechaniku ještě doplňují speciální jízdní režimy určené pro jízdu v terénu, jejichž aktivace se projevuje specifickým nastavením důležitých částí vozu, zejména tlumičů, motoru a převodovky.

Jak už jsem prozradil, s Raptorem jsem se pohyboval hlavně po zasněžených horách. A nejen, že jsem se nesetkal s překážkou, s níž by si auto neporadilo, já jsem si to hlavně užil. Na kluzké silnici je krásně cítit, jak pohon všech kol ve výchozím nastavení přenáší sílu mezi nápravy tak, aby udržel auto ve vámi zvoleném směru. Vyloženě zábavně se ale Ranger projevuje jako zadokolka s vypnutou stabilizací, to mu pak neustále tancuje záď a díky přesnému řízení a hezky dávkovatelnému plynu se nechá ochotně vodit bokem. Je jen škoda, že převodovku nemáte ani v manuálním režimu zcela pod kontrolou. V oblouku se mi občas stalo, že podřadila, takže se mi následně hůř pracovalo s plynem. Auto mělo ve vyšších otáčkách problém s přenášením síly na kluzký povrch, kola ztrácela až moc trakce a jen se beznadějně protáčela.

Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost V6 Twin-Turbo e-4WD

Zkoušel jsem také mokré bahno s hlubokými kolejemi, hnal jsem se neslušně vysokou rychlostí po polní cestě, přejížděl jsem potok, z něhož vystupovaly vysoké a namrzlé kameny a jehož výjezd tvořilo do zatáčky vyvedené prudké stoupání zasypané hlubokým sněhem, který se po několika průjezdech udusal, takže to na něm brzy začalo klouzat. Všechny nástrahy Raptor zvládl s přehledem. A to mu všude stačilo výchozí nastavení pohonu všech kol (4A), v němž systém podle potřeby distribuuje točivý moment k zadním a předním kolům. Na sněhu jsem pro jistotu zvolil jízdní režim pro kluzké povrchy. Na polní cestě mi zase fungování podvozku připomnělo dávné svezení v rallyeové fabii, tak schopná tahle věc je. A to mám pocit, že jsem se ani nepřiblížil hranici jejích schopností.

Jediné místo, kam se Ranger Raptor příliš nehodí, tak představuje město. V užších uličkách nebo při parkování už přece jen jeho využití omezují rozměry a horší rejd. Na druhou stranu, s takovým vozem nemusíte řešit obrubníky...