Ford tratí na každém elektromobilu téměř 700 tisíc. Přesto může být v klidu

Americká elektromobilní divize Fordu Model e předpokládala, že do konce letošního roku bude schopná vyrábět 600 tisíc elektromobilů ročně, cíl však musela odsunout. Podle generálního ředitele se však pomalejší nástup může ukázat jako výhoda.

Přechod globálního motorismu ze spalovacích motorů na elektrickou jízdu bude podle Fordu pomalejší, než očekával. „Přechod na elektromobily je tu, jen může trvat o trochu déle,“ cituje zpravodajský web CNBC finančního ředitele Fordu Johna Lawlera poté, co automobilka zveřejnila své finanční výsledky za druhé čtvrtletí letošního roku.

V nich odhalila, že divize Model e, která se věnuje elektromobilitě, dosáhla ztráty ve výši 1,08 miliardy dolarů, tedy zhruba 23,4 miliardy korun. Prodala celkem 34 tisíc elektromobilů a hybridů, takže v přepočtu na jedno auto tratila necelých 32 tisíc dolarů, tedy zhruba 694 tisíc korun.

Musela také upravit své odhady do blízké budoucnosti jak po stránce financí, tak i co do objemu výroby. Divize původně plánovala letos pracovat s třímiliardovou ztrátou, nový odhad výsledku za celý rok 2023 však zní na ztrátu 4,5 miliardy dolarů (97,6 miliardy korun).

Cíl vyrábět 600 tisíc elektromobilů ročně zůstává, ovšem Ford ho nemá dosáhnout koncem letošního roku, nýbrž někdy v roce 2024. Někdejší cíl vyrábět více než dva miliony elektroaut ročně do konce roku 2026 byl odsunut na neurčito.

Jiný cíl v podobě osmiprocentní marže na elektromobilech zůstává stále v platnosti. „Najdeme způsob, jak se dostat k těm osmi procentům,“ ujistil publikum Lawler.

Může si firma dovolit operovat v tak obří ztrátě? Pro automobilového giganta, jakým je Ford, to není likvidační manko. Divize spalovacích aut Ford Blue a divize užitkových a nákladních vozů Ford Pro jsou za druhý kvartál v zisku 2,3, resp. 2,4 miliardy dolarů (49,9, resp. 52,1 miliardy korun). Společnost také upravila odhad celkových tržeb za letošní rok z rozsahu 9-11 miliard dolarů (195,3-238,6 miliardy korun) na 11-12 miliard dolarů (238,6-260,3 miliardy korun).

„Rychlost nástupu elektromobilů v nejbližší době bude o něco pomalejší, než se předpokládalo, z čehož ale průkopníci, jako je Ford, budou těžit,“ nechal se slyšet Jim Farley, generální ředitel automobilky. „Zatímco se ostatní snaží dohnat tempo, my máme v pokročilém stádiu vývoje produkty příští generace, které lidi ohromí,“ pokračoval.