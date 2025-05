Automobilky svolávají miliony vozů. Není mezi nimi zrovna ten váš?

Pokud se na konkrétní vozidlo vztahuje svolávací akce, scénář jejího provedení mívá obvykle dvě cesty. Tou první je, že majitele vozidla automobilka vyzve většinou doporučeným dopisem, v němž se nejprve omluví za chybu a následně mu velmi doporučí domluvit si návštěvu autorizovaného servisu. Tam se potřebný servisní úkon, který svolávací akce popisuje, nechá udělat.

Samozřejmě to je bezplatné, resp. na náklady automobilky. A to dokonce i u aut, která už jsou třeba dávno mimo záruku. Někdy se totiž stane, že výrobce chybu zjistí třeba až po mnoha letech. Před časem jsme tak zaznamenali třeba svolávací akci na BMW řady 3 E46, které se ale přestalo vyrábět před necelými 20 lety, nebo dokonce na specifický Renault 21 Turbo, který byl ve výrobě do roku 1994.

Druhou, v praxi docela častou cestou je, že svolávací akci automobilka udělá v rámci běžného servisu vozidla. Prostě přijedete třeba na výměnu oleje a v okamžiku, kdy přijímací technik zadá VIN (výrobní číslo vozidla) do interního servisního systému automobilky (při psaní zakázky), tak vztahuje-li se na dané vozidlo svolávací akce, ihned mu to vyhodí hlášku.

Bezpečnost a ekologie

Co vlastně svolávací akce řeší? A proč je tak důležité je udělat? Předně, to že se na vozidlo vztahuje „svolávačka“, která popisuje nějaký problém, ještě neznamená, že pokud se neudělá, tak se závada fyzicky vyskytne. Aby automobilka musela vyhlásit svolávací akci, stačí pouhé podezření na možnost výskytu závady v průběhu provozu. Také se může projevit až po mnoha letech. Proto, i když to třeba vypadá jako malichernost, která nestojí za řeč, by se neměla v žádném případě podceňovat.

Svolávací akce tak zahrnují zejména problémy související s bezpečností provozu a také s životním prostředím čili ekologií. Proto se téměř vždy týkají airbagů, brzd či karoserie, ale také emisního systému či různých úniků kapalin. Ty mohou znečistit podzemní vody, ale také třeba způsobit požár vozidla.

Svolávací akce jsou sice na denním pořádku už desítky let, avšak v poslední době je jejich rozsah a závažnost skoro na pováženou. Vyplývá to z tiskové zprávy Sdružení ochrany vlastníků automobilů SOVA. Například Kia oznámila svolání více než pěti milionů vozidel kvůli riziku požáru způsobeného únikem brzdové kapaliny. BMW svolává přes 360 tisíc vozů kvůli nefunkčním airbagům na straně řidiče a koncern Stellantis (zahrnující mj. značky Peugeot, Citroën a Opel) přiznal chybu v softwaru emisního systému AdBlue, která se týká 86 tisíc automobilů.

„Není nic neobvyklého, že auto začne hořet v garáži kvůli skryté vadě, o které majitel ani neví. A právě od toho jsou svolávací akce – mohou zabránit tragédii,“ upozorňuje Zbyněk Veselý, předseda Sdružení SOVA.

Čím starší, tím horší

V praxi ale může být provedení svolávací akce docela problém. Pokud je auto staré třeba několik let a má jej první majitel, který si ho koupil jako nový a je na něj tudíž vedena elektronická servisní knížka zahrnující i údaje o něm (místo bydliště, dokonce i rodné číslo neb IČO organizace), pak jej obeslat kvůli svolávačce není v zásadě problém.

Potíž nastává v okamžiku, kdy auto přejde na dalšího majitele. Pokud údaje v elektronické servisní knížce sám nepřepíše, figuruje v ní stále původní majitel. Přepsat ji ale může pouze v autorizovaném servisu nebo na zákaznické info lince dovozce (třeba u Mazdy). Navíc po letech auto už ani do autorizovaného servisu nejezdí a běžný „garážový“ servis třeba nemá o otevřené svolávací akci na dané vozidlo vůbec ponětí. Ani nemůže, pokud si neplatí servisní podporu výrobce vozidla, a tedy nemá přístup do jeho servisního systému.

Jsou výrobci aut, kteří tohle zohledňují a na svých internetových stránkách nabízejí bezplatnou kontrolu vozidla ohledně otevřených (neprovedených) svolávacích akcí. Stačí zadat výrobního číslo (VIN) auta a systém vám hned ukáže, zda tam nějaká svolávačka „visí“, či je vozidlo v tomhle ohledu bez závad.

Ke zjištění stavu vozidla ale nemusíte navštěvovat pouze autorizovaný servis. Existují také nezávislí servisní specialisté na danou značku či koncernu. Sice zpravidla nemají plnou autorizaci od výrobce nebo spíš českého zastoupení značky, avšak většina z nich si platí servisní podporu dané značky nebo skupiny. A tudíž má i přístup do jejího servisního systému.

Svolávací akci vám sice neudělají, tedy pokud nemají oprávnění dělat garanční opravy (tedy na záruku, kdy je platí výrobce vozidla), avšak mohou vám to alespoň říci a tím vás v podstatě poslat do „autorizáku“, kde vám svolávací akci bezplatně vyřeší.

Acura TLX: prezentace unikátního airbagu • Zdroj: Acura

„Neodkládejte opravu. I když auto jezdí zdánlivě bez problémů, vadný komponent může selhat kdykoliv – a ve špatný moment. Oprava je zdarma a často zabere jen pár hodin. Je to investice do vaší bezpečnosti,“ zdůrazňuje Veselý.

Sdružení SOVA zároveň doporučuje sledovat svolávací akce pravidelně – a to nejen u svého aktuálního vozu. Zejména při nákupu ojetiny by mělo být ověření svolávacích akcí samozřejmostí. Auto mohlo být svoláno k opravě, ale předchozí majitel ji nikdy nevyužil.

Zdroj: SOVA, vlastní info, video: Acura