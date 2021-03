Formule 1 má nový safety car. S Mercedesem se bude střídat Aston Martin

Aston Martin pojal návrat do formule 1 ve velkém stylu. Letos bude mít vlastní stáj, a to poprvé od roku 1960, když jméno automobilky z Gaydonu ponese dosavadní Racing Point, a to díky tomu, že její majitel Lawrence Stroll investoval právě do Aston Martinu. Britská značka navíc dodá šampionátu i nový safety car.

Stává se jím Aston Martin V8 Vantage, ladné kupé, které bylo pro funkci safety caru řádně upraveno. Vcelku logické jsou světelné majáky na střeše, které byly speciálně optimalizovány z hlediska aerodynamiky. Uvnitř zase nechybí dvojice obrazovek, na níž se promítá dění ze závodu, včetně informací o pořadí nebo zajížděných časech. Upravené konzoli doplněné rovněž o ovládání výstražného systému nebo vysílaček navíc dělají doprovod také závodní sedačky s šestibodovými pásy nebo kamera pro live streaming ze safety caru.

Vantage se kvůli roli safety caru změnil také z hlediska techniky v útrobách. Čtyřlitrový vidlicový osmiválec twin-turbo posílil o 25 koní na výsledných 535 koní (394 kW). Točivý moment pak sice zůstává na hodnotě 685 N.m, zase je však dostupný v širším spektru otáček, což schopnostem auta také pomáhá.

Motor navíc doplňuje speciální chladicí systém, který si musí poradit s netradičním používáním auta. Safety car se totiž do boxů vrací bez chladicího kola, a tak auto musí zvládat i zastavení z vysoké rychlosti bez dlouhého chlazení jízdou.

Dále je tu nové přední lízátko, které v kombinaci se zadním přítlačným křídlem zase zajišťuje vyšší přítlak ve vyšších rychlostech. Konkrétně při rychlosti 200 km/h činí 155,6 kg, což je zhruba o 60 kg více než v případě standardního Vantage. Tuhost karoserie zvyšují různé výztuhy, kvůli užití na závodních okruzích došlo také k úpravě zavěšení a tlumičů.

Novému safety caru bude dělat doprovod také nové vozidlo pro lékaře. Vcelku logicky jeho roli převezme první SUV britské značky z Gaydonu, Aston Martin DBX. Ten se totiž skvěle hodí pro tyto účely. Jeho zavazadelník s objemem 632 litrů zajišťuje dostatek prostoru pro potřebnou výbavu jako je velká lékařská taška, defibrilátor nebo třeba dvojice hasičských přístrojů. Osmiválec se dvěma turby o výkonu 550 koní (405 kW) a točivém momentu 700 N.m pak zajistí, že bude DBX na místě nehody hodně rychle.

Také v tomto případě byla kabina DBX řádně upravena. Klasické sedačky opět nahradily závodní s šestibodovými pásy. Určeny jsou pro řidiče (Alana van der Merwa), hlavního lékaře formule 1 (Iana Robertse) a místního lékaře z lokálního okruhu. Čtvrté místo pak může obsadit závodník převážený do pit lane. Opět jsou tu pak dvě obrazovky promítající dění ze závodu, které doplňuje další displej prezentující v případě nehody biometrická data o jezdci. Ta jsou čerpána z dat speciálního systému v rukavicích závodníka.

Dvojice nových vozidel je zbarvena v charakteristické zelené, která se objevuje i na letošních monopostech stáje Aston Martin. Doplňuje je však limetkově zelený pruh odkazující zase na závodní Aston Martiny z vytrvalostního šampionátu WEC. Automobilka přitom zdůrazňuje, že dvojice byla řádně otestována, aby své úkoly s jistotou zvládla. Proto dohromady najezdila na 15.000 kilometrů na britském okruhu v Silverstone.

Aston Martin Vantage v roli safety caru už poprvé uvidíme na předsezónním testování formule 1, které se odehraje 12. až 14. března na okruhu v Bahrajnu. Následně bude účinkovat i na Velké ceně Bahrajnu, která je naplánována na neděli 28. března. V dalších závodech se pak bude střídat se safety carem dodávaným Mercedesem. Konkrétně půjde o Mercedes-AMG GT R v novém červeném zbarvení. Obě značky spolupracují, Mercedes navyšuje svůj podíl v Aston Martinu, navíc mu dodává agregáty, a tak jde svým způsobem o další partnerství, které má britskou značku zviditelnit.