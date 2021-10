Fulín závodil v Mostě ve WTCR: Jedenácté místo a kolize

Český jezdec závodil na divokou kartu a zásluhou desátého místa ve druhé části kvalifikace startoval do první jízdy z nejvýhodnější pozice. „Měli jsme problémy se spojkou, ale přesto se mi podařilo odstartovat jako druhý a pak mě bohužel semleli soupeři, kteří byli za mnou nebo vedle mě,“ vysvětloval český pilot nešťastnou situace po které musel hned na začátku závodu opustit auto

Do druhé jízdy, která uzavírala náročný závodní program, který na severočeském okruhu běžel již od čtvrtka, nastupoval Petr Fulín z předposlední řady. Takřka na identickém místě, kde skončil závod předtím pro něj, došlo i tentokrát ke strkanici. Doplatili na ni čtyři jezdci a závod byl přerušen.

Po vydařeném opakovaném startu si český jezdec polepšil ze třináctého na jedenácté místo. Nechal za sebou dokonce expilota formule 1 Portugalce Tiago Monteira a vítěze první jízdy Argentince Nestora Girolamiho. „Před přerušením závodu chodilo auto trochu do smyku, protože geometrii jsme dělali v krátkém čase mezi dvěma závody. Pustil jsem dva soupeře, protože mi nepřipadalo rozumné riskovat další ránu. Pak se jízdní vlastnosti auta stabilizovaly. Myslím, že můžu být spokojený, vždyť se mi dařily jezdit časy srovnatelné s továrními piloty před sebou, s výjimkou prvních dvou vozů v cíli,“ shrnul Fulín druhou jízdu.

Ještě než sundal kombinézu, podělil se o své pocity z celého víkendu. „Myslím, že můžeme být spokojeni. Začátek byl snový, druhé místo v prvním volném tréninku šokovalo všechny. Řada soupeřů nám přišla gratulovat. Jedeme na divokou kartu, takže jsme měli šestnáct pneumatik, zatímco každý ze soupeřů čtyřiadvacet. Navíc jsme měli závaží v autě a nemohli si dovolit úpravy na tlumičích, protože nám chyběla data z prvního závodu,“ řekl Fulín a pokračoval: „Na první pohled vypadá výsledek možná jako neúspěch, ale musíme si uvědomit, že závodíme proti nejlepších jezdcům v cestovních vozech na světě. Mají dvouleté zkušenosti s těmito pneumatikami Goodyear a kompletní servis a zázemí v továrních týmech. Tady si naše parta českých nadšenců udělala na několik dnů volno a myslím, že máme u soupeřů respekt za to, co se nám podařilo tady v Mostě předvést. Musím poděkovat všem, kteří se na mém výsledku podíleli.“

S velkou pravděpodobností zavítá seriál Světový pohár cestovních vozů (WTCR) na mostecký autodrom také v příštím roce. Vezme si český jezdec se svými kolegy zase na několik dní volno? „Život je krátký a měl by si ho užít, ale všechno má své limity. Je to velká finanční rána. Jak jsem řekl, tovární jezdci jsou profesionály na plný úvazek. Já mám tři děti a musím chodit do práce. Přesto mám z víkendu pocit satisfakce. Vždyť jsme byli v jednom kvalifikačním tréninku osmí, pouhých 176 tisíc za prvním. Takže, pokud by byla možnost zase jet, je to lákavé. Ovšem rozhodně teď nemůžu říci s jistotou, že tady příští rok pojedu,“ dodal Petr Fulín.