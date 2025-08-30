Funkce vehicle-to-load a její praktické využití: S elektromobilem můžete i grilovat!
Jedním z trumfů moderních elektromobilů je možnost využít energii uloženou v jejich trakční baterii k něčemu jinému než k jízdě.
Vehicle-2-grid, vehicle-2-home, vehicle-2-load: boom elektromobilů a jejich schopností s sebou nese i některé nové termíny, jež odkazují na možnost posílat energii z akumulátoru také někam mimo vůz. První uvedené spojení se týká veřejné sítě a vyžaduje největší technický a legislativní doprovod, druhé se váže k „domácímu“ zapojení, když vám BEV třeba pomůže rozsvítit v garáži. Nás ale bude zajímat třetí služba, která dovoluje využít bezemisní vozidlo, případně tedy plug-in hybrid jako zdroj doslova všude. Týká se totiž napájení běžných spotřebičů: od notebooku po větrák, od grilu po vrtačku.
Ne všechny modely toto rozhraní nabízejí, jejich počet ale rychle roste, přičemž tahouny jsou především masově vyrábějící značky. Využití funkce je jednoduché. Zatímco uvnitř kabiny jen najdete patřičnou zásuvku (byť některé vozy ji nenabízejí), při připojování zvenku (pokud nechcete tahat kabel otevřenými dveřmi) ji musíte dodat ve formě konce speciálního konektoru, jenž se druhou stranou zastrčí do portu klasického nabíjení trakčního akumulátoru. Výrobci aut tento kus běžně nabízejí, ale pořídit si ho lze také na aftermarketu – ceny se obvykle pohybují zhruba od 1500 do 3000 korun. Důležité je si ověřit, že se vybraný kus pro daný elektromobil hodí. Vyspělejší produkty také na sobě nesou tlačítko pro vypnutí či zapnutí, dokážou tak v jistém smyslu fungovat jako jistič.
O žádnou exotickou technologii již nyní nejde, trh s V2L už dosahuje tří miliard dolarů a do pěti let se podle odhadů minimálně ztrojnásobí. Co se týče využití, vede oblast outdooru a kempování, respektive trh Spojených států, kde se můžete setkat i napájením výkonem třeba 9,6 kilowattu, což už stačí na roztočení velkých elektromotorů, fréz, pásových pil a podobně. Evropské prostředí zná většinou rozpětí 2,4 až 3,6 kW, respektive tedy napětí 230/240 voltů a střídavý proud 10-16 ampérů. V této souvislosti je třeba podotknout, že přes adaptér plný výkon dostat nemusíte, pár desetinek kilowattu se může ztratit, nejde ale o nic, co by běžné využití nějak omezovalo.
Software hlídá, aby se trakční akumulátor zcela nevybil, dokonce je možné nastavit limit zůstatku v baterii, přes který se nepůjde. Odběry řady zařízení jsou však tak malé, že přehnané obavy mít nemusíte. Takový notebook bere jen 60 wattů, takže baterie se 60 kWh mu může vystačit na týdny provozu. Elektrické grily už ale berou asi 1 až 2,5 kW, nářadí podobně. Druhým omezením je teplota adaptéru – pokud se příliš zahřeje (typicky 80-85 stupňů Celsia), tok proudu se do zchladnutí přeruší.
TATARKA MUSÍ BÝT!
Zdroj: Auto Tip