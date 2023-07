Futuristický koncept Škoda Vision 7S je k vidění naživo, kam za ním vyrazit?

Koncept vozu Škoda Vision 7S je majákem nového designového jazyka, jehož název „Modern Solid“ představuje ideu bezpečí a síly v moderním kabátě. Novinka byla představena minulý rok a okamžitě se jí dostalo celosvětové pozornosti. Vůz je totiž decentně futuristický a kombinuje řadu originálních prvků jak v interiéru, tak v exteriéru. Koncept navíc nese titul největšího automobilu v historii značky Škoda, a co je ještě důležitější, je plně elektricky poháněn.

Pod kapotou Škoda Vision 7S se skrývá 89 kWh akumulátor, který lze nabíjet výkonem až 200 kW. Přestože technické parametry nejsou hlavní prioritou tohoto konceptu, tvůrci prozradili, že na jedno nabití by měl vůz ujet více než 600 kilometrů podle metodiky WLTP.

Máte-li zájem prohlédnout si Vision 7S na vlastní oči, nyní se vám naskytla ideální příležitost. Tato studie je momentálně k prohlédnutí v mladoboleslavském Škoda Muzeu, kde doplňuje výstavu „Designový jazyk vozů L&K a Škoda“. Své místo zde bude zaujímat až do 6. srpna a to každý den od 9:00 do 17:00 hod. Tohle byste si neměli nechat ujít!