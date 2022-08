Škoda Vision 7S oficiálně: Největší škodovka historie je tu! Odhaluje nejen nový design

Jak už tušíte z názvu, Škoda Vision 7S je vizí sedmimístného elektrického SUV, které má ukázat hlavní prvky nového designového jazyka mladoboleslavské značky. Zároveň jde o největší škodovku všech dob, koncept s délkou přes pět metrů hravě překonává i SUV Kodiaq (4697 mm). Technické parametry jsou tentokrát druhořadé, přesto tvůrci zmiňují alespoň nějaké. Vision 7S dostává 89kWh akumulátor, který lze dobíjet výkonem až 200 kW. Dle metodiky WLTP by auto mělo zvládnout přes 600 kilometrů na jedno nabití.

Nová tvář a recyklované pneu

Ale pojďme zpátky k designu. Vision 7S se vyznačuje novým vzhledem, jehož hlavním poznávacím znakem je příď s maskou Tech-Deck Face, kde standardní lamely nahrazuje tmavé sklo zakrývající senzory vozu. Zároveň je maska plošší a širší. Všimnout si můžeme také nápisu Škoda, jenž nahrazuje tradiční logo s okřídleným šípem a hravou grafickou úpravou se povedlo zakomponovat i háček nad prvním písmenkem. Proměnila se i přední a zadní světelná technika, která našla inspiraci v písmeni T.

Výrazným prvkem studie jsou rovněž robustní nárazníky a obložení podběhů kol. Ty jsou vyrobeny z odolných recyklovaných kusů starých pneumatik. Vpředu i vzadu najdeme vertikálně uspořádané otvory. Za zmínku stojí ovládací prvek lakovaný v zářivě oranžové barvě umístěný uprostřed předního i zadního nárazníku. Ten lze vytáhnout jako háček a v případě nouze tím zvenčí bezpečně přerušit tok vysokonapěťového proudu ve voze. Kola mají průměr dvaadvacet palců a zcela nové zelené lakování se jmenuje Explorer. Mimochodem jde o první škodovku s matnou barvou karoserie.

Odpočinek u filmu

Pojďme mrknout na interiér. Že je vám materiál použitý na podlaze povědomý? I ten je tvořen z recyklovaných kusů starých pneumatik. Krom toho designéři vyzdvihují nepoužití kůže a naopak hojnou účast udržitelných zdrojů. V konceptu najdeme šest plnohodnotných sedadel, sedmé místo zastupuje inovativní dětská autosedačka umístěna proti směru jízdy ve středové konzole před druhou řadou sedadel. Vzadu se pak nachází kamera snímající dítě, její obraz si můžete promítnout na obrazovku infotainmentu. A proč že je dětská autosedačka umístěna právě zde? Podle řady výzkumů jde o nejbezpečnější místo v autě. Zároveň je k dítěti z druhé řady snadný přístup. Otázkou však zůstává, jestli se takový prvek objeví v sériové produkci. Spíše bychom se přikláněli ke klasické druhé lavici a dalším dvěma místům ve třetí řadě.

Pracoviště řidiče se skládá z 8,8“ digitálního přístrojového štítu a 14,6“ dotykové obrazovky multimediálního systému. Ale pozor, nedošlo k úplné digitalizaci. Všimněte si tří otočných ovladačů na středové konzole pro ovládání klimatizace a oblíbených funkcí. Pokud Škodovka ve svém moderním konceptu pro příští roky počítá i nadále s otočnými ovladači a klasickými tlačítky, znamená to jejich setrvání i v sériové produkci? Pevně věříme, že ano!

Kabina disponuje dvěma režimy – Jízda a Relax. V tom prvním je uspořádání kabiny klasické, jak jej známe z běžných automobilů, a obrazovka multimediálního systému umístěna vertikálně. Režim Relax přijde vhod hlavně na nabíjecích stanicích. Aktivujete jej stisknutím tlačítka na středové konzole. Následně se volant a přístrojová deska posunou dopředu dále od řidiče a spolujezdce, čímž vznikne více prostoru. Přední sedadla se otočí směrem dovnitř a sklopí dozadu pro ještě větší pohodlí. A aby bylo zobrazení zábavního obsahu přirozenější (když si třeba chcete pustit film), obrazovka se otočí do horizontální polohy.

Nezapomnělo se ani na simply clever prvky. Koncept dostává výdechy ventilace pracující v diskrétním difuzním režimu. Když je ale zapotřebí více přímé ventilace, po stisku tlačítka se vysunou nahoru a zajistí přímý průtok vzduchu. Pod středovou konzolou jsou zase umístěny magnetické plochy, na které lze připevnit nerezovou lahev na pití či lékárničku. Cestující ve druhé a třetí řadě mohou pomocí magnetů připevnit své zařízení k opěradlům.

Elektrická ofenzíva a nová identita

Součástí prezentace nového Visionu 7S je rovněž představení nové identity značky Škoda a jiného loga. Jak napovídá samotný koncept, na přídi a zádi se budou objevovat výhradně nápisy Škoda. Logo s okřídleným šípem zůstane v rámci firemní identit zachováno, bude však plošší a modernější. Více se dočtete v samostatném článku.

„Dnešek je výjimečným dnem v historii naší společnosti. Představujeme novou identitu značky, včetně nového loga, a novou firemní identitu. Prostřednictvím studie Vision 7S nabízíme konkrétní pohled na zcela nový model, kterým rozšíříme produktové portfolio a naši zákaznickou základu.

Výrazně tak zrychlujeme naši elektrickou ofenzívu. Do roku 2026 uvedeme na trh tři nové čistě elektrické modely, přičemž další budou následovat,“ sdělil Klaus Zellmer, předseda představenstva Škody Auto s tím, že v příštích pěti letech značka investuje do elektromobility 5,6 miliard eur a dalších 700 milionů eur do digitalizace.

Škoda avizuje, že kromě elektrického modelu z kategorie malých vozů je v plánu také kompaktní SUV a sedmimístný rodinný elektromobil, jehož předobrazem je dnešní studie. Do roku 2030 chce Škodovka dosáhnout podílu čistě elektrických modelů v Evropě přes 70 %. Na spalovací motory se ale nezanevřelo. Ve druhé polovině příštího roku se můžeme těšit na novou generaci Superbu a Kodiaqu. O rok později dorazí také modernizovaná Octavia.