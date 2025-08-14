BMW bez modelů SUV? I tak mohla vypadat budoucnost německé značky
Zatímco dnes si už prémiové značky bez SUV neumíme představit, v 90. letech byly takové modely spíše výjimkou. Zásadní vliv na jejich rozšíření měly německé značky, přičemž BMW se do vývoje zvýšené prvotiny vůbec nehrnulo.
SUV dnes k BMW patří, třeba X5 a X3 jsou jeho globálně nejprodávanějšími modely. Do vod zvýšených modelů BMW zamířilo docela brzy; první X5 se začala prodávat už v roce 1999. Je těžké si představit současnost, ve které žádné SUV s vrtulí na přídi neexistují, ale teoretická šance na to byla.
Když v 90. letech začalo být zřejmé, že popularita SUV roste, všimli si toho i v Mnichově. Spouštěčem prý byl Ford Explorer na americkém trhu a také chystaný Mercedes ML. Plánovaný vývoj prvního SUV Mercedes oznámil už v roce 1991, ačkoliv původně mělo jít o spolupráci s Mitsubishi, ze které nakonec sešlo.
Na vývoj zvýšeného BMW tlačil zejména šéf americké pobočky, Vic Doolan, který upozorňoval právě na blížící se model Mercedesu, ale také chystané RX od Lexusu. Na jednom ze setkání dozorčí rady na podzim roku 1995 přišel Doolan se dvěma návrhy – vývojem vlastního SUV nebo spojením dealerství BMW s Land Roverem. Dodal dokonce i nákres toho, jak by spojená dealerství mohla vypadat.
Právě Land Rover BMW koupilo rok předtím, a jedním z důvodů bylo získání zvýšených modelů. Prioritou samotné značky BMW byly tehdy sedany a kombíky a také vývoj roadsteru Z3, což z dnešního pohledu zní jako sci-fi. Nákupem Land Roveru se do portfolia automobilky přidaly terénní SUV na rámu, včetně tehdy nové druhé generace Range Roveru.
Reakce na návrh spojeného dealerství nebyly zrovna pozitivní. Marketingový manažer Land Roveru, John Russel, prý prohlásil „jen přes moji posranou mrtvolu“, a člen dozorčí rady BMW, Wolfgang Reitzle, celou debatu o návrhu raději rychle ukončil. Podle webu Motor1, který vyzpovídal lidi z BMW, ale mohl být celý návrh jen strategickou hrou a záměrem Doolana bylo zatlačit na vývoj vlastního SUV BMW.
Nebyl v tom sám; například šéf produktového plánování BMW, Rich Brekus, také chtěl vyvinout vlastní SUV, odlišné od Land Roveru. „Řekl jsem jim, že nechci off-road. Chci tvar SUV, ale chování osobního vozu. Šlo mi jen o schopnosti na silnici, off-roadové schopnosti mě vůbec nezajímaly.“ Řekl k tomu Brekus. Zkritizoval také rozhodnutí Mercedesu uvést ML jako SUV na rámovém podvozku.
V 90. letech se na SUV u BMW začalo opravdu pracovat a první pokusy zahrnovaly zvýšený kombík pětkové řady tehdy chystané generace E39. Produkční model nakonec opravdu využíval základ E39, ale karosérie se změnila, ať je v kabině více prostoru. Později v průběhu vývoje dostalo X5 přední zavěšení typu MacPherson a zadní víceprvkové zavěšení ze sedmičkové řady, ale vyrobené z oceli místo hliníku kvůli větší odolnosti.
Důvodem, proč nakonec opravdu došlo na výrobu, ale nakonec nebyla ani silící konkurence v segmentu. BMW potřebovalo model pro svou americkou továrnu ve Spartanburgu, která jela hluboko pod kapacitou. X5 dokonce mohlo zamířit do prodeje už v roce 1998, ale BMW se bálo, že by novinka sebrala prodeje Range Roveru. To se nakonec vyřešilo rozhodnutím britskou automobilku prodat Fordu, na což došlo v roce 2000.
X5 je dnes už ve čtvrté generaci a BMW má v nabídce 12 modelů SUV, včetně těch elektrických. Vlastní SUV dostala i značka Rolls-Royce, dvě má v nabídce Mini a modely SUV upravuje i Alpina, která dnes také patří přímo pod BMW. Daří se i Land Roveru, který rozšířil modelové portfolio a posunul se mnohem výše do prémiového segmentu.
Zdroj: Motor1, zdroj foto: BMW, zdroj videa: Auto.cz