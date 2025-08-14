Škoda odhaluje nové elektrické kombi. Představí se v září na autosalonu v Mnichově
Mladoboleslavská automobilka začátkem září na přehlídce IAA Mnichov 2025 odhalí koncept elektrického kombi, které by v budoucnu mělo představovat alternativu k veleúspěšné Octavii Combi.
Škoda patří mezi automobilky, které si své novinky střeží nejlépe. Zatímco některá auta uniknou i měsíce před oficiální premiérou, podobu nových škodovek často neznáme až do poslední chvíle.
Po smršti novinek v posledních měsících, kterým vévodilo elektrické SUV Elroq, v Mladé Boleslavi chystají další elektromobil. Tentokrát ovšem půjde trochu nezvykle o kombi. Tahle karosářská varianta je přitom auty s lokálně bezemisními pohony docela opomíjená a na scénu se začíná dostávat až nyní.
Česká značka první upoutávku představila koncem července, nyní zveřejnila jasnější pohled na tvary chystaného kombi.
Koncept s názvem Vision O (písmeno O je evidentně odkazem na model Octavia) bude ukázkou vývoje stylistického jazyka Modern Solid, který se u škodovek postupně zabydluje.
Oliver Stefani, vedoucí designu Škoda Auto, říká: „S Vision O neustále rozvíjíme náš designový jazyk Modern Solid, zdokonalujeme jeho emocionální přitažlivost a dále posilujeme identitu naší značky. Nový designový koncept zdůrazňuje naše odhodlání posouvat hranice a neustále přinášet inovace do budoucího automobilového designu. Čisté linie zdůrazňují jednoduchost a jasně ukazují, že zůstáváme věrni hodnotám naší značky. Vision O je mimořádně praktický pro každodenní využití a překvapuje nás všechny svými promyšlenými detaily.“
Video představuje nový design sloupku B, který plynule navazuje na zadní část karoserie. Zkosená střecha s děleným střešním spoilerem vede k úzkým zadním světlům, které tvoří charakteristický tvar písmene T, evokující typický světelný „čtyřoký“ motiv. Nápis Škoda a modelové označení konceptu „Vision O“ na pátých dveřích doplňují design zadního nárazníku a podtrhují jedinečný, moderní styl exteriéru.
Chystané elektrické kombi velmi pravděpodobně využije novou platformu SSP, jež je na rozdíl od současné architektury MEB, na které stojí modely Elroq a Enyaq, více vhodná pro vozy s konvenčními tvary s nižší světlostí i karoserií. Dostane ji také nástupce, respektive lokálně bezemisní alternativa Volkswagenu Golf.
Světová premiéra Škody Vision O proběhne 8. září v Mnichově, kde si vůz budou moci návštěvníci prohlédnout v rámci autosalonu IAA Mobility 2025, který se zaměří na široké pole individuální i hromadné dopravy.
Zdroj: Škoda, video: Škoda, foto: Škoda a auto.cz