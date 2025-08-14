Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

První jízda s novou Toyotou Corolla Cross: Konečně nepřehlédnutelná! A za zajímavou cenu

Moderní kabina potěší kvalitními materiály a skvělým zpracováním. Zamrzí složitější ovládání palubního počítače a absence tlačítka pro návrat na domovskou obrazovku infotainmentu.
Přepracovaný středový tunel přispěl k praktičnosti a omladil interiér. Kolébkové vypínače pro vyhřívání sedadel však zůstaly.
Corolla Cross vzadu vyhoví spíše menším cestujícím. Hlavně v kombinaci s panoramatickou střechou to s místem nad hlavou není ideální.
Toyota Corolla Cross
46 Fotogalerie
Jan Mička
Jan Mička
Diskuze (0)

Toyota Corolla Cross v Česku jezdí třetím rokem a dosud působila dost nenápadně. Modernizace však přinesla výraznější vzhled a přiváží i oblíbenou sportovnější variantu.

Už od roku 2022 má řada Corolla automobilky Toyota odpověď prakticky na jakékoliv přání zákazníků. K tradičním karosářským verzím hatchback, kombi a sedan totiž přibyla varianta Cross, mířící do hojně obsazeného segmentu C-SUV. Reakce veřejnosti se projevily rychle a dnes vůz okupuje přední příčky v registracích na českém trhu u fi remních i soukromých zákazníků.

Omlazení Toyoty Corolla Cross přišlo o něco dříve, než je obvyklé, většinu změn však uvítá každý. Skoro až nudný vzhled středně velkého SUV pozvedla přepracovaná přední maska s voštinovým vzorem, světlomety Matrix-LED propojenými světlovodem LED či nové zadní svítilny. Po vzoru dalších modelů se v nabídce objevuje i sportovněji střižená verze GR Sport.

Vítaná změny proběhly i v interiéru. Toyota totiž Corolle Cross přepracovala středový tunel a konečně máte kam uložit vše, co běžně nosíte po kapsách. Pod středovou konzolou je nově místo pro dva mobilní telefony, z nichž jeden můžete zároveň indukčně nabíjet. Tím se výrazně zlepšila praktičnost interiéru, který navíc povýšily na hodnotnější úroveň nové materiály sedadel či ambientní osvětlení.

Nižší výkon nevadí

Corolla Cross už vstupovala na trh s pátou generací hybridního systému Toyoty, založenou na čtyřválcích 1.8 a 2.0 Dynamic Force. Oba motory jsou spárovány výhradně s hybridní planetovou převodovkou e-CVT, přičemž dvoulitr měl možnost také pohonu všech kol. Jenže zatímco „menší“ z motorů si zachoval kombinovaný výkon 103 kW, dvoulitr přišel o 14 spalovacích kilowattů a celkově jich už nabízí pouze 131.

Podle Toyoty bylo nutné snížit výkon, aby vůz splnil emisní normu Euro 6eb, což je dnes běžná praxe třeba i u Subaru. Výrobce však zdůrazňuje stejnou dynamiku jako před úpravou, a to navzdory nezměněným parametrům elektromotoru. Klíč hledejme v optimalizaci celého hybridního systému, konkrétní kroky však automobilka nezmiňuje.

Jednoznačný posun k lepšímu jsme zaznamenali v oblasti odhlučnění kabiny. Toyota přidala lepší tlumicí materiály, izolační hmota přibyla také v palubní desce, aby utišila spalovací motor. Zohledněny byly i vnější vlivy, například kapky deště dopadající na karoserii. O tom jsme se ostatně přesvědčili i během testování v Praze a na Ústecku, kde nás české zastoupení Toyoty vybavilo dvoulitrovými předokolkami z belgické centrály.

Hybridnímu pohonu s převodovkou e-CVT musíte přijít na chuť, ale jakmile se člověku dostane pod kůži, těžko se mu bude přesedat do vozu s klasickým automatem. Výhodou plynule měnitelného převodu jsou totiž okamžité reakce na plyn, stejně jako u elektromobilů, zde ovšem za cenu častějšího vytáčení spalovacího motoru. Při běžné jízdě a ustálené rychlosti ale o čtyřválci prakticky nevíte a spotřeba se bez většího snažení drží okolo 4,5 l/100 km. Delší dálniční jízda přidá zhruba litr, hlučnost v kabině však může být i nižší než u konkurenčních vozů.

Jistější i mimo asfalt

Zmiňovaný úbytek výkonu reálně nepoznáte, navíc Corolla Cross skvěle funguje i v zatáčkách. Má přesné řízení, je neutrální a hezky vede stopu, takže potěší rovněž příznivce sportovnější jízdy. Jde o vlastnosti, které jsme vyzdvihovali už před modernizací a pramení z vyspělého podvozku s nápravou McPherson vpředu a víceprvkovým uložením vzadu. Verze s pohonem AWD-i, kde jsou zadní kola poháněna 30kW elektromotorem, navíc dostala režim Extra Snow, který Toyota prezentuje v podstatě jako permanentní čtyřkolku.

Zmodernizovaná Toyota Corolla Cross má český ceník už od jara a je možné ji objednávat. Na všechny verze platí akční zvýhodnění 50 000 Kč, nejlevnější 1,8litrový hybrid tedy pořídíte u od 844 900 Kč. A to je méně než za standardní cenu před modernizací. Toyota má ostatně od Corolly Cross velká očekávání a chce v Česku prodávat zhruba 1000 aut ročně.

GR Sport není jen o vzhledu

Jednou z velkých novinek modernizace je verze GR Sport, která však není pouhým sportovním paketem. Vůz má o 10 milimetrů sníženou světlou výšku, přední zavěšení dostalo tužší pouzdra spodních ramen a společně s přepracovaným posilovačem řízení stojí za zlepšením reakcí v počáteční fázi natočení volantu. Poprvé se v rámci modelu objevuje i režim Sport, který při průjezdu zatáčkami zlepšuje akceleraci na výjezdu udržením vyšších volnoběžných otáček.

Verze GR Sport je dostupná pouze s dvoulitrovým motorem a v rámci nabídky umístěna pod vrcholnou výbavou Executive. Mimo jiné ji poznáte podle drsnější masky chladiče. První kusy dorazí na český trh koncem letošního roku.

Plusy

  • Výrazné snížení hlučnosti v kabině
  • Nízká spotřeba paliva
  • Praktičtější interiér
  • Přesné řízení a skvěle naladěný podvozek
  • Bohatá výbava

Minusy

  • Méně místa vzadu nad hlavou
  • Průměrný objem kufru
  • Vyšší cena vybavenějších verzí
Technické údaje: Toyota Corolla Cross1.8 Hybrid2.0 Hybrid2.0 Hybrid
Spalovací motorzážehový, R4zážehový, R4zážehový, R4
Zdvihový objem (cm3)179819871987
Nejvyšší výkon (kW/min-1)72/520098/600098/6000
Točivý moment (Nm/min-1)142/3600190/4400 – 5200190/4400 – 5200
Elektromotor výkon přední/zadní (kW)70/–83/–83/30
Nejvyšší výkon hybridní soustavy (kW)103131131
Převodovkae-CVTe-CVTe-CVT
Pohonpředních kolpředních kolvšech kol AWD-i
Maximální rychlost (km/h)170180180
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)9,97,77,6
Kombinovaná spotřeba WLTP (l/100 km)4,9 – 5,05,0 – 5,35,3 – 5,7
Cena Comfort (Kč)844 900919 900-
Cena Style (Kč)904 900979 9001 029 900
Cena GR Sport (Kč)-1 034 900*1 084 900*
Cena Executive (Kč)-1 069 9001 119 900
*Podmíněno zakoupením dvoubarevného lakování karoserie

 

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů