Galpin Porsche 911 Carrera Targa Safari je další nádherný restomod, tentokrát i do terénu

Klasické renovace, restomody i jiné úpravy klasických vozů značky Porsche se v posledních měsících staly obrovským trendem, který se na nás valí doslova ze všech stran. Ostatně důkazem je i nedávný Monterey Car Week, během kterého jsme se dočkali představení hned několika takových projektů.

Jeden přivezla i společnost Galpin Motors, která se zde pochlubila krásným restomodem Porsche Carrera Targa „Safari“, postaveným na základech Porsche Carrera Tagra z roku 1974. Konkrétně je vůz postaven na základech 161. z celkem 246 vozů, které automobilka pro daný modelový rok dovezla na půdu USA.

Vůz prošel poměrně rozsáhlými úpravami, provedenými společností Porsche Santa Clarita (člen Galpin Motors), díky kterým se může hrdě hlásit k odkazu rallye modelů Safari. Ostatně tohle slovo se dostalo i do oficiálního názvu.

Už na první pohled tak vůz zaujme zvýšeným podvozkem, rallye závodními disky a terénními pneumatikami BFGoodrich T/A s výrazným vzorkem. Vpředu i vzadu vidíme odlehčené nárazníky, na kapotě je světelná rampa, kryt motoru má typický Ducktail a střecha má odnímatelný panel. Vůz je lakován limetkově zelenou barvou a zdobí ho barevné grafiky ve stylu sedmdesátých let.

Interiér je čalouněn světle hnědou kůží, kterou doplňuje světle hnědé látkové čalounění. Vůz dostal vylepšené audio, rádio Porsche Classis s bluetooth i navigací, novou klimatizaci a zadní sedačky nahradil bezpečnostní rám.

Pod kapotou je uložen atmosférický 2,7litrový plochý šestiválec, jehož výkon je zvýšený z původních 130 kW (175 k) na 134 kW (183 k). Podvozek je vybaven coilovery MCS, stabilizátory RSR a systémem Elephant Racing Safari Stage 4. Tahle 911 Safari by tak měla předvádět působivou jízdu na silnici i v lehkém terénu. O bezpečné zastavení se starají brzdy z modelu 986 Boxster.

„Naším cílem při stavbě této Targy bylo postavit něco, co by bylo upraveno tak, jak to mohlo být provedeno v daném období, inspirovaném vozy Safari Porsche závodícími v roce 1973 ve východní Africe, a zároveň vzdát hold historii společnosti Galpin v oblasti off-roadů a závodění. Nemůžeme se dočkat, až s ním strávíme nějaký čas v terénu,“ uvedl Beau Boeckmann, prezident Galpin Motors.

Tento konkrétní vůz vznikl jako jednokusový speciál pro Werks Reunion v rámci soutěže Porsche Classic Restoration Challenge. Cenu vozu, případně náklady přestavby, sice výrobce nezveřejnil. Jen samotné Porsche v sériovém stavu se však v roce 2017 vydražilo za 125.000 dolarů (cca 3,1 milionu) na aukci Mecum.