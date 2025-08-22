Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Nejprodávanější auta v Evropě a v USA v roce 2005 a 2025: Na klasiku dotírají SUV

Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
177 Fotogalerie
Ondřej Šámal
Ondřej Šámal
Diskuze (1)

Před dvaceti lety se v Evropě oblibě těšila auta, která se letos mezi nejlepších deset ani nedostala. SUV sice obecně lákají stále více lidí, klasické karoserie přesto stále dominují.

Český trh snovými auty je specifický tím, že přes 30 % ovládá Škoda. To se mimochodem odráží i v žebříčku nejoblíbenějších modelů. V první desítce proto najdeme hned sedm aut z Mladé Boleslavi, což snad nikde na světě není.

Pokud bychom vzali v potaz celou Evropskou unii včetně Velké Británie, Norska a Švýcarska, jsou preference přece jenom dost odlišné od těch českých. Ani před dvaceti lety tomu nebylo jinak. Na prvním místě za 1. pololetí byl tehdy Opel Astra, jehož současná generace se mezi deset nejlepších ani nedostala. Naopak zde najdeme hned čtyři crossovery a SUV, které se v roce 2005 v Evropě teprve začínaly zabydlovat.

Před dvaceti lety bychom také neočekávali, že na prvním místě se vůbec někdy objeví nějaká dacia, která má letos v top 10 rovnou dva zástupce. Převzetí Renaultem se ovšem ukázalo jako nejlepší rozhodnutí v historii rumunské značky. První sandero přitom původně na západní trhy ani zamířit nemělo.

Nejprodávanější nová auta v Evropě 2005 vs. 2025 
PořadíModelPočet 2005 (leden-červen)ModelPočet 2025 (leden-červen)
1.Opel Astra275.814Dacia Sandero128.842
2.Volkswagen Golf266.283Renault Clio122.489
3.Ford Focus247.863Peugeot 208109.146
4.Peugeot 206241.508Volkswagen T-Roc106.118
5.Peugeot 307210.135Volkswagen Golf104.162
6.Renault Megane202.876Volkswagen Tiguan97.508
7.Ford Fiesta180.641Dacia Duster97.188
8.Renault Clio171.074Peugeot 200896.378
9.Opel Corsa164.986Citroen C395.891
10.Audi A4145.433Toyota Yaris Cross95.513
Zdroj: JATO Dynamics   

Při pohledu do tabulky zaujmou relativně nízká letošní čísla, která jsou v porovnání s rokem 2005 zhruba poloviční. Nejedná se ovšem o důkaz poklesu trhu, jako spíše o jeho fragmentaci. Dnes si totiž můžeme vybírat z výrazně většího množství modelů, nabídku totiž rozšířili zmínění kříženci a vozy s vyšší světlostí.

Video placeholder
Martin Vaculík a Dacia Sandero • Zdroj: auto.cz

Ve Spojených státech je situace v mnoha ohledech podobná. První místo sice tradičně patří Fordu F-150, na dalších místech už ke změně došlo. A i zde je patrný odklon od klasických karoserií k SUV. Vždyť před dvaceti lety byly na druhém a čtvrtém místě sedany. Druhou Toyotu Camry ovšem letos nahradila Toyota RAV4, místo accordu Honda boduje modelem CR-V.

Nejprodávanější nová auta v USA 2005 vs. 2025  
PořadíModelPočet 2005 (leden-červen)ModelPočet 2025 (leden-červen)
1.Ford F-150265.052Ford F-150256.571
2.Toyota Camry216.607Toyota RAV4239.451
3.Chevrolet Silverado 1500200.852Honda CR-V212.561
4.Honda Accord176.232Chevrolet Silverado 1500169.678
5.Chevrolet Silverado161.153Toyota Camry155.330
6.Toyota Corolla146.205Toyota Corolla147.606
7.Honda Civic140.903Tesla Model Y141.820
8.RAM 1500134.709Toyota Tacoma130.873
9.Nissan Altima130.476Chevrolet Equinox129.889
10.Ford Explorer123.903Honda Civic128.236
Zdroj: JATO Dynamics   

Další novinku představují elektromobily. Ty byly v roce 2005 ještě v plenkách, přičemž ani o deset let později nepředstavovaly významnější sílu. To se mění až v posledních letech, byť podíl elektrických aut v Evropě stále ani 20 % trhu s novými vozy. V USA je jejich postavení ještě horší, přesto se do seznamu desítky nejoblíbenějších automobilů jeden dostal. A nepřekvapivě to je domácí Tesla Model Y, nejprodávanější auto světa roku 2023, které se jedničkou stalo i v Evropě. Letos mu ovšem pšenka příliš nekvete ani navzdory modernizaci s přídomkem Juniper, která napravila spoustu nedostatků.

A co vy? Jaké auto jste měli v roce 2005 a jaké vlastníte dnes? Podělte se s námi v diskuzi.

Zdroj: JATO Dynamics a Motor1, video a foto: auto.cz

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů