Nejprodávanější auta v Evropě a v USA v roce 2005 a 2025: Na klasiku dotírají SUV
Před dvaceti lety se v Evropě oblibě těšila auta, která se letos mezi nejlepších deset ani nedostala. SUV sice obecně lákají stále více lidí, klasické karoserie přesto stále dominují.
Český trh snovými auty je specifický tím, že přes 30 % ovládá Škoda. To se mimochodem odráží i v žebříčku nejoblíbenějších modelů. V první desítce proto najdeme hned sedm aut z Mladé Boleslavi, což snad nikde na světě není.
Pokud bychom vzali v potaz celou Evropskou unii včetně Velké Británie, Norska a Švýcarska, jsou preference přece jenom dost odlišné od těch českých. Ani před dvaceti lety tomu nebylo jinak. Na prvním místě za 1. pololetí byl tehdy Opel Astra, jehož současná generace se mezi deset nejlepších ani nedostala. Naopak zde najdeme hned čtyři crossovery a SUV, které se v roce 2005 v Evropě teprve začínaly zabydlovat.
Před dvaceti lety bychom také neočekávali, že na prvním místě se vůbec někdy objeví nějaká dacia, která má letos v top 10 rovnou dva zástupce. Převzetí Renaultem se ovšem ukázalo jako nejlepší rozhodnutí v historii rumunské značky. První sandero přitom původně na západní trhy ani zamířit nemělo.
|Nejprodávanější nová auta v Evropě 2005 vs. 2025
|Pořadí
|Model
|Počet 2005 (leden-červen)
|Model
|Počet 2025 (leden-červen)
|1.
|Opel Astra
|275.814
|Dacia Sandero
|128.842
|2.
|Volkswagen Golf
|266.283
|Renault Clio
|122.489
|3.
|Ford Focus
|247.863
|Peugeot 208
|109.146
|4.
|Peugeot 206
|241.508
|Volkswagen T-Roc
|106.118
|5.
|Peugeot 307
|210.135
|Volkswagen Golf
|104.162
|6.
|Renault Megane
|202.876
|Volkswagen Tiguan
|97.508
|7.
|Ford Fiesta
|180.641
|Dacia Duster
|97.188
|8.
|Renault Clio
|171.074
|Peugeot 2008
|96.378
|9.
|Opel Corsa
|164.986
|Citroen C3
|95.891
|10.
|Audi A4
|145.433
|Toyota Yaris Cross
|95.513
|Zdroj: JATO Dynamics
Při pohledu do tabulky zaujmou relativně nízká letošní čísla, která jsou v porovnání s rokem 2005 zhruba poloviční. Nejedná se ovšem o důkaz poklesu trhu, jako spíše o jeho fragmentaci. Dnes si totiž můžeme vybírat z výrazně většího množství modelů, nabídku totiž rozšířili zmínění kříženci a vozy s vyšší světlostí.
Ve Spojených státech je situace v mnoha ohledech podobná. První místo sice tradičně patří Fordu F-150, na dalších místech už ke změně došlo. A i zde je patrný odklon od klasických karoserií k SUV. Vždyť před dvaceti lety byly na druhém a čtvrtém místě sedany. Druhou Toyotu Camry ovšem letos nahradila Toyota RAV4, místo accordu Honda boduje modelem CR-V.
|Nejprodávanější nová auta v USA 2005 vs. 2025
|Pořadí
|Model
|Počet 2005 (leden-červen)
|Model
|Počet 2025 (leden-červen)
|1.
|Ford F-150
|265.052
|Ford F-150
|256.571
|2.
|Toyota Camry
|216.607
|Toyota RAV4
|239.451
|3.
|Chevrolet Silverado 1500
|200.852
|Honda CR-V
|212.561
|4.
|Honda Accord
|176.232
|Chevrolet Silverado 1500
|169.678
|5.
|Chevrolet Silverado
|161.153
|Toyota Camry
|155.330
|6.
|Toyota Corolla
|146.205
|Toyota Corolla
|147.606
|7.
|Honda Civic
|140.903
|Tesla Model Y
|141.820
|8.
|RAM 1500
|134.709
|Toyota Tacoma
|130.873
|9.
|Nissan Altima
|130.476
|Chevrolet Equinox
|129.889
|10.
|Ford Explorer
|123.903
|Honda Civic
|128.236
|Zdroj: JATO Dynamics
Další novinku představují elektromobily. Ty byly v roce 2005 ještě v plenkách, přičemž ani o deset let později nepředstavovaly významnější sílu. To se mění až v posledních letech, byť podíl elektrických aut v Evropě stále ani 20 % trhu s novými vozy. V USA je jejich postavení ještě horší, přesto se do seznamu desítky nejoblíbenějších automobilů jeden dostal. A nepřekvapivě to je domácí Tesla Model Y, nejprodávanější auto světa roku 2023, které se jedničkou stalo i v Evropě. Letos mu ovšem pšenka příliš nekvete ani navzdory modernizaci s přídomkem Juniper, která napravila spoustu nedostatků.
A co vy? Jaké auto jste měli v roce 2005 a jaké vlastníte dnes? Podělte se s námi v diskuzi.
Zdroj: JATO Dynamics a Motor1, video a foto: auto.cz